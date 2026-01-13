Opsi Bitcoin berkedip peringatan saat trader bersiap untuk pergerakan tajam

Bitcoin diperdagangkan dengan tenang di dekat $91.000, tetapi pasar derivatif mengirimkan pesan yang sangat berbeda.

Sementara harga spot tetap terjebak dalam kisaran sempit, trader opsi dengan cepat memperhitungkan risiko jangka pendek yang meningkat. Ini menandakan kekhawatiran yang meningkat bahwa pergeseran signifikan mungkin sedang terjadi.

Data dari peta panas volatilitas opsi Glassnode menunjukkan kesenjangan yang melebar antara aksi harga Bitcoin yang tenang dan meningkatnya permintaan untuk perlindungan di pasar derivatif.

Ini adalah pola yang secara historis mendahului periode turbulensi yang meningkat.

Harga spot Bitcoin tetap terjebak di bawah resistance

Pada grafik BTC/USD 12 jam, Bitcoin tetap terkunci di bawah level $95.000 setelah gagal merebut kembali tertinggi dari akhir 2025.

Pasar telah membentuk serangkaian tertinggi yang lebih rendah setelah breakdown November, dengan rally berulang kali terhenti di kisaran rendah hingga pertengahan $90.000-an.

Sumber: TradingView

Volume juga telah menurun, sementara indikator momentum seperti MACD mulai berbalik lagi, menunjukkan bahwa pantulan terbaru kurang keyakinan. Bagi trader spot, Bitcoin tampaknya sedang berkonsolidasi. Bagi trader opsi, gambaran terlihat jauh kurang stabil.

Volatilitas jangka panjang mendingin karena keyakinan memudar

Peta panas implied volatility tiga bulan menunjukkan bahwa penetapan harga opsi jangka menengah telah terus mendingin sejak akhir 2025.

Volatilitas di sebagian besar strike sekarang berada di dekat terendah siklus, menunjukkan bahwa trader tidak lagi membayar premium untuk eksposur jangka panjang.

Sumber: X/Glassnode

Ini biasanya mencerminkan keyakinan arah yang menurun. Ketika trader mengharapkan kenaikan berkelanjutan, volatilitas jangka panjang cenderung meningkat karena mereka membeli call dan posisi terstruktur.

Sebaliknya, positioning menunjukkan bahwa trader institusional mundur dari eksposur long yang agresif sambil menunggu sinyal yang lebih jelas.

Hedging jangka pendek melonjak di dekat harga saat ini

Sinyal paling mencolok datang dari peta panas implied volatility satu minggu.

Meskipun volatilitas jangka panjang mereda, opsi jangka pendek menunjukkan lonjakan volatilitas tajam yang terkonsentrasi di sekitar dan di bawah harga Bitcoin saat ini.

Kantong-kantong IV yang meningkat ini mencerminkan permintaan tinggi untuk perlindungan penurunan jangka pendek, tanda klasik trader mempersiapkan potensi dislokasi.

Ini berarti trader membeli put dan hedges yang memberikan hasil jika Bitcoin bergerak tajam, terutama lebih rendah, dalam hitungan hari bukan bulan.

Asimetri antara volatilitas jangka pendek dan jangka panjang ini menunjukkan pasar tidak diposisikan untuk tren berkelanjutan, tetapi sangat sensitif terhadap guncangan yang akan segera terjadi.

Setup Bitcoin "ketenangan sebelum badai" klasik

Ketika Bitcoin diperdagangkan sideways sementara implied volatility jangka pendek melonjak, ini menunjukkan tekanan yang membangun di bawah permukaan.

Trader spot mungkin melihat konsolidasi. Trader opsi melihat risiko.

Secara historis, pola ini muncul menjelang breakout dan breakdown besar, terutama ketika harga berada tepat di bawah resistance teknis, seperti yang saat ini terjadi di dekat $95.000.

Dengan likuiditas yang menipis, momentum melemah dan permintaan hedging meningkat, pasar derivatif memberi sinyal bahwa ekuilibrium Bitcoin saat ini mungkin tidak bertahan lebih lama lagi.

Pemikiran Akhir

Implied volatility jangka pendek Bitcoin melonjak meskipun harga spot tetap datar, menunjukkan meningkatnya permintaan untuk perlindungan penurunan.

Ini menunjukkan konsolidasi saat ini di dekat $91.000 tidak stabil, dan pergerakan arah yang lebih besar semakin mungkin terjadi.