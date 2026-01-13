Raksasa Teknologi Harus Menanggung Biaya Listrik Pusat Data Mereka Sendiri

Presiden AS Donald Trump Berjanji Membuat Raksasa Teknologi Menanggung Biaya Listrik di Tengah Kenaikan Tagihan Listrik

Dalam langkah berani, mantan Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi besar atas konsumsi energi mereka yang signifikan, berjanji bahwa mereka akan menanggung beban finansial untuk operasi pusat data mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk mencegah konsumen Amerika menghadapi tagihan listrik yang lebih tinggi akibat lonjakan permintaan energi dari sektor teknologi.

Trump menekankan bahwa kenaikan biaya listrik rumah tangga—naik sekitar 40% selama lima tahun terakhir—adalah kekhawatiran yang berakar pada keputusan kebijakan yang ia atribusikan kepada kepemimpinan Demokrat. Berbicara di platform media sosialnya Truth Social, ia menyatakan, "Saya tidak pernah ingin orang Amerika membayar tagihan listrik yang lebih tinggi karena pusat data." Ia menyoroti kolaborasi dengan perusahaan seperti Microsoft, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan menerapkan perubahan mulai minggu ini untuk memastikan operasi mereka tidak berdampak tidak adil pada konsumen.

Permintaan Daya yang Terus Meningkat dari Pusat Data

Lonjakan infrastruktur pusat data secara signifikan memengaruhi permintaan listrik AS. Menurut Visual Capitalist, pusat data menyumbang 5,2% dari total konsumsi daya negara pada tahun 2025, mewakili 224 terawatt-jam (TWh), peningkatan 21% dari tahun sebelumnya. Proyeksi dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa pada tahun 2030, daya yang digunakan oleh fasilitas-fasilitas ini dapat mendekati 600 TWh, atau 11,7% dari konsumsi listrik AS.

Sistem pendingin menyumbang sekitar 30–40% dari penggunaan energi pusat data, sementara server dan peralatan IT menyumbang 40–60%. Badan Energi Internasional melaporkan bahwa permintaan listrik dari pusat data yang berfokus pada AI tumbuh sekitar 30% setiap tahun, melampaui beban kerja server tradisional, yang tumbuh sekitar 9% per tahun.

Penambangan Bitcoin dan Konsumsi Dayanya

Penambangan Bitcoin tetap menjadi aktivitas yang sangat intensif energi, mengandalkan pusat data yang luas untuk melakukan perhitungan kompleks. Namun, analisis terbaru menantang narasi bahwa hal itu memperburuk tagihan listrik konsumen. Pakar ESG Daniel Batten membandingkan peningkatan biaya utilitas AS dari 2021 hingga 2024 dengan wilayah yang menampung operasi penambangan Bitcoin terkonsentrasi, terutama Texas. Temuannya menunjukkan adanya korelasi tetapi bukan kausalitas, dengan berargumen bahwa penambangan Bitcoin tidak berdampak signifikan pada biaya energi rumah tangga.

Batten mengutip manfaat lingkungan yang terkait dengan penambangan Bitcoin, termasuk memfasilitasi integrasi energi terbarukan yang lebih besar pada jaringan listrik, mendanai kemajuan dalam teknologi hijau, dan mengurangi emisi metana. Klaim-klaim ini menggarisbawahi perspektif yang bernuansa tentang jejak lingkungan penambangan mata uang kripto, yang tetap menjadi topik yang diperdebatkan dengan hangat dalam industri ini.

Sementara kritikus berargumen menentang keberlanjutan lingkungan dari operasi penambangan, pendukung menyoroti potensi mereka untuk mendukung inisiatif energi terbarukan dan mengurangi emisi berbahaya, memposisikan Bitcoin sebagai kontributor untuk masa depan energi yang lebih hijau.

