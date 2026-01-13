Blockchain Sei Mencapai $9 Miliar dalam Treasuries Tertoken saat SEI Mengincar Penembusan $3

Pasar untuk treasury yang ditokenisasi blockchain Sei kini telah melampaui $9 miliar, yang merupakan tanda besar dari perkembangan dalam keuangan on-chain. Layanan seperti Ondo dan Securitize memungkinkan investor untuk mengubah treasury pemerintah menjadi instrumen yang ditokenisasi. Instrumen semacam itu tidak lagi digunakan untuk investasi sederhana. Mereka sedang dikembangkan sebagai jaminan dasar yang dapat disusun untuk pinjaman, derivatif, dan penggunaan DeFi lainnya.

Sumber: X

Fase awal, dari 0 hingga 1, dapat digambarkan sebagai akses. Namun, dari fase 1 hingga 100, diperlukan infrastruktur dan kompatibilitas yang kuat. Juga diamati bahwa treasury yang ditokenisasi berada di ambang menjadi fondasi baru bagi ekosistem on-chain untuk menghubungkan keuangan tradisional dan DeFi.

Garis Tren SEI Direbut Kembali: Fase Akumulasi Sedang Berlangsung

Namun, analis kripto, Merlijn The Trader, mengungkapkan bahwa SEI tidak dikejar; melainkan diserap. Tingkat support kuat, dan ini memberikan dasar yang baik untuk akumulasi. Garis tren direbut kembali, dan ini menunjukkan bahwa pembeli kembali ke pasar, dan strukturnya tetap utuh. Risiko didefinisikan dengan jelas, dan ini berfungsi sebagai indikator bagi trader untuk merasa percaya diri dalam merencanakan perdagangan mereka.

Sumber: X

Meskipun sorotan mungkin tidak tertuju pada SEI saat ini, SEI secara mantap menyusun bagian-bagian untuk potensi breakout. Percepatan momentum kemungkinan akan mengikuti ketika token menembus di atas $0,50, tetapi struktur lebih penting pada titik ini. Pola akumulasi ini menggambarkan pasar yang sehat yang tidak didorong oleh spekulasi dan hype.

SEI Menargetkan $3 Saat Pola Falling Wedge Memicu Optimisme

Selain itu, data dari Bitcoinsensus menunjukkan bahwa SEI mungkin berada di ambang pergerakan bullish yang kuat. Setelah terkompresi dalam falling wedge bullish selama hampir dua tahun, SEI kini siap untuk breakout, menurut analis teknikal, dan mengingat kebangkitan sentimen bullish di pasar cryptocurrency, SEI kemungkinan akan bergerak menuju $3.

Sumber: X

Pola akumulasi dan kurangnya volatilitas memberikan lebih banyak bahan bakar untuk argumen bullish ini. Trader menunggu untuk melihat apakah breakout terjadi dari beberapa level resistance krusial. Meskipun cukup spekulatif untuk mengasumsikan demikian, SEI menunjukkan potensi tinggi dalam hal fase konsolidasi jangka panjangnya, yang disertai dengan dinamika pasar saat ini.

