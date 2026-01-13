SEC Memperpanjang Diskon Biaya Pendaftaran dan Pengarsipan untuk UMKM

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah memperpanjang ketersediaan tarif diskon untuk biaya pendaftaran dan pengarsipan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak bisnis untuk memformalkan operasi mereka dan mengakses pasar modal dengan biaya lebih rendah.

Pada 9 Januari 2026, Komisi mengeluarkan Surat Edaran SEC No. 2, Seri 2026, yang secara efektif memperpanjang insentif yang awalnya diperkenalkan pada tahun 2025.

Berdasarkan surat edaran baru, UMKM dapat memperoleh diskon 20% untuk biaya pendaftaran perusahaan hingga 31 Maret 2026.

Selanjutnya, regulator telah memperpanjang diskon 50% untuk pendaftaran sekuritas hingga 30 Juni 2026.

Insentif ini juga mencakup perusahaan yang menggunakan proses pendaftaran yang disederhanakan, termasuk perusahaan di bidang pembangkit listrik, real estat, agribisnis, dan sektor rumah sakit.

Ketua SEC Francis Lim menekankan komitmen lembaga terhadap sektor tersebut.

Ia menambahkan bahwa kemudahan biaya kepatuhan akan mendorong para pengusaha untuk memformalkan dan memanfaatkan pasar modal.

Sejak implementasi awal tarif yang lebih rendah ini pada Juli 2025, SEC melaporkan bahwa telah memberikan sekitar PHP 34,5 juta dalam bentuk diskon kepada 15.425 UMKM hingga Desember 2025.

Untuk memenuhi syarat, pemohon harus memenuhi kriteria ukuran aset yang ditetapkan oleh Magna Carta untuk UMKM: hingga PHP 3 juta untuk usaha mikro, PHP 15 juta untuk usaha kecil, dan PHP 100 juta untuk usaha menengah.

Perusahaan yang mencari diskon pendaftaran sekuritas juga harus menyerahkan sertifikasi kualifikasi dan umumnya memiliki modal disetor sebesar PHP 25 juta, dengan pengecualian untuk agribisnis.

Gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Philippines berdasarkan gambar dari Freepik.

