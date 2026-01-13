Jatuh menuju 1.1650 setelah mundur dari moving average

Euro adalah mata uang untuk 20 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan perputaran harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.

EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%).

Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.

Mandat utama ECB adalah mempertahankan stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.

Dewan Pengatur ECB membuat keputusan kebijakan moneter dalam pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.

Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), adalah ekonometrik penting untuk Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diharapkan, terutama jika di atas target 2% ECB, hal itu mewajibkan ECB untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya kembali.

Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya biasanya akan menguntungkan Euro, karena membuat wilayah tersebut lebih menarik sebagai tempat bagi investor global untuk memarkir uang mereka.

Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Euro. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, lapangan kerja, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah mata uang tunggal ini.

Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro kemungkinan akan turun.

Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di area euro (Jerman, Prancis, Italia dan Spanyol) sangat signifikan, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.

Rilis data penting lainnya untuk Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.

Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat dicari maka mata uangnya akan meningkat nilainya semata-mata dari permintaan tambahan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk saldo negatif.