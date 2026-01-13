BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
John Williams, Presiden Federal Reserve Bank of New York, menyatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan suku bunga, mempertahankan kepercayaan terhadap kondisi saat iniJohn Williams, Presiden Federal Reserve Bank of New York, menyatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan suku bunga, mempertahankan kepercayaan terhadap kondisi saat ini

Williams dari Fed: Tidak Ada Kebutuhan Pemotongan Suku Bunga Segera

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/13 12:51
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.00794-0.99%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04746+0.44%
Williams dari Fed: Tidak Perlu Pemotongan Suku Bunga Segera
Poin-Poin Utama:
  • John Williams menegaskan stabilitas kebijakan suku bunga saat ini.
  • Tidak perlu pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.
  • Indikator ekonomi AS menunjukkan posisi yang kuat.

John Williams, Presiden Federal Reserve Bank of New York, mengindikasikan tidak perlu memotong suku bunga dalam waktu dekat, karena kebijakan moneter saat ini bertujuan untuk menstabilkan pasar tenaga kerja dan mencapai target inflasi 2%.

John Williams, Presiden Federal Reserve Bank of New York, mengindikasikan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan suku bunga selama pidato di New York pada 12 Januari 2026.

Pernyataan Williams menunjukkan kepercayaan terhadap kebijakan moneter saat ini, dengan potensi guncangan diserap oleh ketahanan pasar.

Williams menekankan bahwa suku bunga Federal Reserve saat ini ditetapkan untuk menstabilkan pasar tenaga kerja dan memastikan target inflasi tercapai. Pidatonya menyoroti kekuatan langkah-langkah ekonomi saat ini.

Williams tidak memperkirakan perlunya tindakan segera terhadap suku bunga, menggarisbawahi kesehatan ekonomi AS. Pidatonya menegaskan kembali pentingnya mempertahankan lingkungan ekonomi yang stabil.

Pasar ekuitas menunjukkan sedikit perubahan setelah pernyataannya, dengan elemen pasar kritis tetap stabil. Indikator menunjukkan kepercayaan berkelanjutan terhadap rencana Federal Reserve.

Prediksi ekonomi saat ini memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB AS sebesar 2,5%-2,75% untuk 2026. Analis mencatat tren inflasi yang stabil selaras dengan target Federal Reserve, memengaruhi ekspektasi pasar.

Pandangan Williams terhadap ekonomi menandakan optimisme yang hati-hati untuk stabilitas keuangan. Kebijakan ekonomi tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sambil menavigasi tantangan potensial secara efektif.

Peluang Pasar
Logo John Tsubasa Rivals
Harga John Tsubasa Rivals(JOHN)
$0.00794
$0.00794$0.00794
-0.25%
USD
Grafik Harga Live John Tsubasa Rivals (JOHN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42