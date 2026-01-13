Chito Sobrepeña, abdi negara dan mantan kepala Metrobank Foundation, meninggal dunia di usia 72 tahun

ANICETO "Chito" M. Sobrepeña, mantan Sekretaris Kabinet yang juga menjabat sebagai presiden Metrobank Foundation, Inc. (MBFI) dalam jangka waktu lama, lengan tanggung jawab sosial perusahaan Metropolitan Bank & Trust Co., telah meninggal dunia pada usia 72 tahun.

Mr. Sobrepeña adalah seorang pemimpin sipil dan pelayan publik yang memegang berbagai jabatan pemerintah sebelum beralih ke sektor swasta, menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama masa jabatan mantan Presiden Corazon C. Aquino dan sebagai Wakil Direktur Jenderal National Economic and Development Authority (sekarang Department of Economy, Planning, and Development) di bawah mantan Presiden Fidel V. Ramos.

Setelah masa dinasnya lebih dari 20 tahun di pemerintahan, ia beralih ke sektor swasta pada pertengahan 1990-an untuk memimpin MBFI selama 30 tahun sebelum pensiun pada tahun 2025.

"Seorang raksasa dalam tanggung jawab sosial perusahaan, Mr. Sobrepeña mendedikasikan hidupnya untuk mengejar kebaikan bersama. Dari tahun-tahunnya dalam pelayanan publik, termasuk peran kepemimpinan kunci di pemerintahan, hingga masa jabatannya yang panjang dan terpandang sebagai Presiden Metrobank Foundation, ia mencontohkan integritas, welas asih, dan kepemimpinan berprinsip," kata Metrobank dan MBFI dalam pernyataan bersama pada hari Selasa.

"Dalam tiga dekade memimpin Metrobank Foundation, ia menetapkan standar baru untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Program-program MBFI berkembang secara bermakna di bidang pengakuan keunggulan, pendidikan, kesehatan, seni, dan mata pencaharian, menciptakan harapan dan peluang yang abadi bagi orang Filipina dari semua kalangan."

Mereka mengatakan karier Mr. Sobrepeña didefinisikan oleh komitmennya terhadap pelayanan, pengembangan masyarakat, dan keunggulan dengan tujuan, sejalan dengan filosofi Yesuit yang menjadi landasan untuk menjadi pria dan wanita bagi orang lain.

"Metrobank dan Metrobank Foundation menyampaikan simpati terdalam kami kepada keluarganya, orang-orang terkasih, rekan-rekan, dan banyak individu yang hidupnya ia sentuh. Kami menghormati warisannya dengan melanjutkan pekerjaan yang ia majukan dengan penuh semangat, pelayanan yang mengangkat, memberdayakan, dan menciptakan perubahan positif yang abadi," kata mereka.

"Mr. Sobrepeña akan dikenang bukan hanya karena apa yang ia pimpin, tetapi bagaimana ia memimpin — dengan kebijaksanaan, empati, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk kebaikan yang lebih besar."