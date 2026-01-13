Korea Selatan Mengambil Langkah untuk Membuka Pasar Kripto bagi Investor Korporat

Korea Selatan sedang mempersiapkan untuk secara resmi mengizinkan perusahaan terdaftar dan firma investasi profesional untuk memperdagangkan cryptocurrency, menandai perubahan besar dalam cara negara tersebut memandang dan memperdagangkan aset digital. Tercatat bahwa regulator keuangan telah menyelesaikan pedoman rancangan yang akan mengizinkan partisipasi korporat untuk tujuan investasi dan perbendaharaan.

Menurut laporan terbaru, keputusan akhir diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu ke depan. Langkah ini dapat membuka modal institusional yang signifikan dan juga membentuk kembali pasar aset digital domestik di Korea Selatan.

Korea Selatan Menetapkan Batasan Jelas untuk Mengurangi Risiko Pasar Cryptocurrency

Menurut sumber industri keuangan, Komisi Layanan Keuangan telah membuat aturan baru yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk perdagangan cryptocurrency. Mereka melakukan ini dengan mendaftarkan berbagai korporasi dan membagikannya dengan gugus tugas gabungan publik-swasta pada awal bulan ini. Setelah proses pendaftaran resmi dirilis, pedoman tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam transaksi aset digital setelah Undang-Undang Kerangka Kerja Aset Digital berlaku pada kuartal pertama tahun ini.



Untuk mengelola eksposur pengguna, regulator telah membatasi investasi cryptocurrency tahunan sebesar lima persen dari modal ekuitas perusahaan. Jadi pada dasarnya, semua aset yang memenuhi syarat akan dibatasi pada 20 cryptocurrency teratas berdasarkan nilai pasar mereka, sebagaimana diidentifikasi oleh lima bursa utama negara tersebut. Selain itu, otoritas juga akan meninjau apakah stablecoin yang didukung dolar seperti USDT harus dimasukkan dalam daftar yang disetujui.

Selain itu, perlindungan juga sedang diperkenalkan untuk mengurangi volatilitas pasar. Beberapa di antaranya termasuk kontrol pada perdagangan fraksional dan juga batasan pada pesanan yang sangat besar atau tidak biasa yang ditempatkan di bursa. Pejabat percaya bahwa dengan melakukan ini, akan mencegah spekulasi berlebihan sambil juga mempertahankan stabilitas pasar.



Meskipun industri secara luas menyambut baik keputusan tersebut, beberapa pelaku pasar berpendapat bahwa batas investasi terlalu ketat. Kritikus memperingatkan bahwa pembatasan seketat ini dapat menghambat arus masuk modal dan menunda pertumbuhan firma investasi berbasis crypto yang terspesialisasi.



Terlepas dari kekhawatiran ini, ekspektasi tetap tinggi, karena analis memperkirakan bahwa puluhan triliun won dapat memasuki pasar setelah partisipasi korporat dimulai. Misalnya, perusahaan yang memiliki ekuitas sekitar 27 triliun won dapat memperoleh lebih dari 10.000 bitcoin dengan mengalokasikan jumlah maksimum yang diizinkan. Dengan akses institusional yang berkembang, regulator berharap akan ada kemajuan yang lebih cepat menuju stablecoin yang didukung won dan persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa spot Bitcoin.

