BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Token LISA turun 76 persen ketika dompet yang terkait dengan tim menyetor token senilai $1,65 juta ke Binance Alpha, yang menyebabkan kepanikan jual dan kemarahan komunitasToken LISA turun 76 persen ketika dompet yang terkait dengan tim menyetor token senilai $1,65 juta ke Binance Alpha, yang menyebabkan kepanikan jual dan kemarahan komunitas

LISA Anjlok Setelah Dompet Tim Membuang $1,65 Juta di Binance

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/13 14:00
AgentLISA
LISA$0.0472-7.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01218-0.16%
TokenFi
TOKEN$0.004956-6.36%
Stella
ALPHA$0.006603-1.66%
AI
AI$0.04074-3.57%

  Token LISA turun 76 persen ketika dompet yang terkait dengan tim menyetorkan token senilai $1,65 juta ke Binance Alpha, memicu kepanikan jual dan kemarahan anggota komunitas.

Token LISA turun 76 persen dalam waktu kurang dari 24 jam, menghancurkan proyek AI berbasis Solana dan menempatkan tim proyek dalam sorotan anggota komunitas.

0xXIAOc di X mengklaim bahwa kejatuhan ini tak tertandingi. Kejatuhan terjadi ketika LISA memasuki pasar, saudara-saudara jangan spam ini, mereka tweet. Ini tidak manusiawi, menuai dengan begitu liar. Mereka mempertanyakan siapa, selain tim proyek, yang membuang begitu banyak token.

Setoran $1,65 Juta yang Memulai Segalanya

Dua pemimpin opini Tiongkok terkemuka melacak kejatuhan tersebut hingga aktivitas mencurigakan di rantai. Sekitar pukul 08:50 WIB, dompet proksi aman, 0x358…eC57c, menyetorkan 10 juta token LISA ke Binance Alpha, yang bernilai sekitar 1,65 juta pada saat itu.

Penjualan dimulai 25 hingga 30 menit kemudian. Dalam 28 detik, pada pukul 17:22 WIB, tiga gerakan cepat dengan total 170.000 menghantam pasar. Pembuangan tersebut adalah 39.540, 45.440, dan 85.668, yang membanjiri buku pesanan.

LISA turun ke berbagai tingkat dari 0,165 hingga 0,02, dengan beberapa laporan menyatakan bahwa harga bahkan turun hingga serendah 0,01 pada puncak volatilitas.

Mengapa Point Farmers Memperburuk Situasi

Likuiditas token lemah. Permintaan aktual rendah dibandingkan dengan point farmers yang bergegas menuju reward trading 4x dari Binance Alpha. Proyek memberikan 236 poin Alpha berdasarkan first-come, first-served untuk 230 token.

On-chain disembunyikan di bawah limit order. Ini membuat upaya anggota komunitas untuk melacak sumber pembuangan hampir tidak mungkin, menyebabkan panic selling oleh para pemegang.

Volume perdagangan meningkat setelah kejatuhan. Komunitas menjuluki proyek tersebut sebagai potensi rug pull, namun tim tetap diam sepanjang hype.

Anda mungkin juga suka: Pendiri Cardano Menggoda Bitcoin dan XRP DeFi di Midnight Protocol

Tren Volatil Binance Alpha Muncul.

LISA termasuk dalam daftar token Binance Alpha yang semakin banyak mengalami kejatuhan. Pada Oktober 2025, token AB anjlok 99 persen selama jam perdagangan Asia, turun dari 0,0083 menjadi 0,0000051 hanya dalam dua menit.

Token lain, seperti SOMI, U, dan LINEA, juga turun lebih dari 50 persen setiap hari segera setelah diluncurkan. Proyek-proyek ini ditandai dengan kepanikan yang sering terjadi karena likuiditas rendah dan penjualan cepat.

Terlepas dari tren ini, tim proyek terus terdaftar di Binance Alpha. Visibilitas platform dalam jangka pendek lebih menarik bagi para pengembang daripada risiko dump. Anggota komunitas terus menimbulkan kekhawatiran tentang kasus-kasus ini.

Kejatuhan LISA menyoroti bahaya peluncuran token dengan likuiditas rendah. Orang dalam dapat memanfaatkan order book yang tipis untuk membuat kerugian besar bagi investor. Keheningan anggota staf AgentaLISA semakin memicu kecurigaan di komunitas bahwa ada bentuk pengaruh orang dalam.

Postingan LISA Crashes After Team Wallet Dumps $1.65M on Binance muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo AgentLISA
Harga AgentLISA(LISA)
$0.0472
$0.0472$0.0472
-1.46%
USD
Grafik Harga Live AgentLISA (LISA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42