LISA Anjlok Setelah Dompet Tim Membuang $1,65 Juta di Binance

Token LISA turun 76 persen dalam waktu kurang dari 24 jam, menghancurkan proyek AI berbasis Solana dan menempatkan tim proyek dalam sorotan anggota komunitas.

0xXIAOc di X mengklaim bahwa kejatuhan ini tak tertandingi. Kejatuhan terjadi ketika LISA memasuki pasar, saudara-saudara jangan spam ini, mereka tweet. Ini tidak manusiawi, menuai dengan begitu liar. Mereka mempertanyakan siapa, selain tim proyek, yang membuang begitu banyak token.

Setoran $1,65 Juta yang Memulai Segalanya

Dua pemimpin opini Tiongkok terkemuka melacak kejatuhan tersebut hingga aktivitas mencurigakan di rantai. Sekitar pukul 08:50 WIB, dompet proksi aman, 0x358…eC57c, menyetorkan 10 juta token LISA ke Binance Alpha, yang bernilai sekitar 1,65 juta pada saat itu.

Penjualan dimulai 25 hingga 30 menit kemudian. Dalam 28 detik, pada pukul 17:22 WIB, tiga gerakan cepat dengan total 170.000 menghantam pasar. Pembuangan tersebut adalah 39.540, 45.440, dan 85.668, yang membanjiri buku pesanan.

LISA turun ke berbagai tingkat dari 0,165 hingga 0,02, dengan beberapa laporan menyatakan bahwa harga bahkan turun hingga serendah 0,01 pada puncak volatilitas.

Mengapa Point Farmers Memperburuk Situasi

Likuiditas token lemah. Permintaan aktual rendah dibandingkan dengan point farmers yang bergegas menuju reward trading 4x dari Binance Alpha. Proyek memberikan 236 poin Alpha berdasarkan first-come, first-served untuk 230 token.

On-chain disembunyikan di bawah limit order. Ini membuat upaya anggota komunitas untuk melacak sumber pembuangan hampir tidak mungkin, menyebabkan panic selling oleh para pemegang.

Volume perdagangan meningkat setelah kejatuhan. Komunitas menjuluki proyek tersebut sebagai potensi rug pull, namun tim tetap diam sepanjang hype.

Tren Volatil Binance Alpha Muncul.

LISA termasuk dalam daftar token Binance Alpha yang semakin banyak mengalami kejatuhan. Pada Oktober 2025, token AB anjlok 99 persen selama jam perdagangan Asia, turun dari 0,0083 menjadi 0,0000051 hanya dalam dua menit.

Token lain, seperti SOMI, U, dan LINEA, juga turun lebih dari 50 persen setiap hari segera setelah diluncurkan. Proyek-proyek ini ditandai dengan kepanikan yang sering terjadi karena likuiditas rendah dan penjualan cepat.

Terlepas dari tren ini, tim proyek terus terdaftar di Binance Alpha. Visibilitas platform dalam jangka pendek lebih menarik bagi para pengembang daripada risiko dump. Anggota komunitas terus menimbulkan kekhawatiran tentang kasus-kasus ini.

Kejatuhan LISA menyoroti bahaya peluncuran token dengan likuiditas rendah. Orang dalam dapat memanfaatkan order book yang tipis untuk membuat kerugian besar bagi investor. Keheningan anggota staf AgentaLISA semakin memicu kecurigaan di komunitas bahwa ada bentuk pengaruh orang dalam.

