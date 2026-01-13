Senator Targetkan Area Abu-abu dalam Tanggung Jawab Pengembang

Regulasi kripto AS mulai terbentuk seiring Senator Cynthia Lummis (R-WY) dan Ron Wyden (D-OR) memperkenalkan undang-undang bipartisan baru. RUU baru tersebut, Blockchain Regulatory Certainty Act, bermaksud untuk mengklarifikasi area abu-abu yang sudah berlangsung lama seputar tanggung jawab pengembang kripto.

Regulasi Kripto Baru untuk Melindungi Pengembang dari Regulasi Bergaya Bank

Menurut laporan terbaru, dua senator AS dari partai yang berseberangan sedang memajukan regulasi kripto AS dengan undang-undang baru yang mendukung pengembang perangkat lunak. Senator Cynthia Lummis dan Ron Wyden mengklarifikasi bahwa pengembang kripto tidak boleh diatur sebagai bank atau transmiter uang.

Selama bertahun-tahun, pengembang blockchain dan perantara keuangan dianggap serupa di bawah hukum federal. Dengan Blockchain Regulatory Certainty Act yang bipartisan, para senator bermaksud membawa pembedaan antara kedua peran ini.

Senator Lummis menyatakan bahwa menganggap pengembang blockchain atau kripto sebagai transmiter uang "tidak masuk akal ketika mereka tidak pernah menyentuh, mengendalikan, atau memiliki akses ke dana pengguna." Dia menambahkan,

Perkembangan ini terjadi di tengah ketidakpastian seputar CLARITY Act yang sangat ditunggu-tunggu. Sementara para Senator diharapkan memberikan suara pada RUU struktur pasar minggu ini, laporan terbaru menunjukkan bahwa pertemuan markup telah tertunda lebih lanjut.

Tidak Ada Aturan Transmisi Uang untuk Pengembang Kripto

Yang penting, regulasi kripto baru ini bertujuan membedakan antara pengembang dan transmiter uang. Para senator berpendapat bahwa pengembang yang tidak pernah menangani atau mengendalikan dana pengguna tidak dapat diklasifikasikan di bawah hukum transmiter uang. Hukum transmiter uang hanya berlaku untuk entitas seperti bank atau pemroses pembayaran.

Dengan demikian, undang-undang bipartisan terbaru ini membawa kejelasan tentang siapa yang termasuk dalam batasan hukum transmisi uang. Senator Wyden mencatat,

Perlu dicatat bahwa Blockchain Regulatory Certainty Act datang sebagai bagian dari upaya Kongres yang lebih luas untuk menetapkan kerangka kerja regulasi kripto yang jelas di negara ini. Sementara baik Lummis maupun Wyden adalah bagian dari Komite Perbankan Senat, mereka ditugaskan untuk menyusun undang-undang komprehensif untuk berbagai area kripto.

Komunitas aset digital memberikan dukungan penuhnya untuk regulasi kripto. Mereka percaya bahwa RUU tersebut membawa pemisahan yang jelas antara pengembangan perangkat lunak dan kontrol dana pengguna, yang sebelumnya kabur. Mehow Pospieszalski, CEO American Fortress, berkomentar, "Ini adalah kemajuan yang sudah terlambat. Penulis kode self-custody tidak boleh diperlakukan sebagai bank atau bursa karena kami tidak mengendalikan dana."