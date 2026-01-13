Dompet Terkait Pump.fun Mengirim Stablecoin Senilai $148 Juta ke Kraken Lagi

Baik Pump.fun maupun Kraken memilih untuk tidak memberikan komentar publik mengenai masalah transfer terbaru ini.

EmberCN, seorang analis on-chain, mengungkapkan hari ini bahwa dompet yang terkait dengan Pump.fun telah menyetorkan sekitar $148 juta dalam stablecoin ke Kraken. Transaksi ini menunjukkan pola berkelanjutan dari transfer besar ke exchange yang terlihat dalam dua bulan terakhir.

Data juga mengungkapkan bahwa setoran terbaru mencakup USDC dan USDT yang dipindahkan ke Kraken dalam rentang waktu singkat. Perlu dicatat bahwa dana tersebut berasal dari dompet yang terkait dengan penjualan token Pump.fun yang terjadi pada pertengahan 2025.

Setelah transfer ini, total jumlah yang dikirim ke Kraken sejak 15 November adalah sekitar $753 juta dalam stablecoin. Semua dana berasal dari hasil penawaran koin awal PUMP, berdasarkan aktivitas dompet yang dapat dilihat publik.

Pergerakan yang sama telah disaksikan secara berkala sejak akhir 2025, sebagian besar terdiri dari jumlah sembilan digit. Terkadang, stablecoin yang disetorkan ke Kraken kemudian diamati bergerak menuju alamat yang terkait dengan Circle, menunjukkan kemungkinan penebusan atau operasi perbendaharaan internal.

Baik Pump.fun maupun Kraken memilih untuk tidak memberikan komentar publik mengenai masalah transfer terbaru ini. Kecepatan dan konsistensi setoran ini telah menarik perhatian pasar kripto, terutama peran krusial Pump.fun dalam ekonomi memecoin Solana.

Sebelum ini, Pump.fun telah menentang klaim bahwa transfer ini menunjukkan aktivitas pencairan atau likuidasi. Anggota tim telah melaporkan bahwa pergerakan masa lalu adalah manajemen perbendaharaan rutin, termasuk diversifikasi, pengeluaran operasional, dan persiapan untuk reinvestasi.

Namun, waktu terjadinya telah memicu perdebatan sekali lagi. Transfer terbaru terjadi pada saat platform mendapat pengawasan yang meningkat, termasuk keluhan mengenai struktur biaya kreator terakhirnya dan pertumbuhan pendapatan yang menurun dibandingkan dengan periode perdagangan memecoin puncak.

Co-founder perusahaan, Alon Cohen, mengakui kelemahan dalam model biaya terakhir pada awal bulan ini. Dia mengeluarkan strategi baru yang akan mengalihkan insentif dari peluncuran token yang dipengaruhi volume menuju trader dan likuiditas.

