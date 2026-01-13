Inilah Mengapa Dolomite (DOLO) Melonjak Lebih dari 52% dalam 24 Jam

Dolomite, protokol pasar uang lintas rantai terdesentralisasi, termasuk di antara penambah teratas hari ini, menurut data dari situs web pelacak harga, CoinGecko. Token aslinya, DOLO, mengalami lonjakan lebih dari 52%, membawa valuasinya ke $0,0625 pada saat penulisan.

Lonjakan harga cryptocurrency ini sangat dikaitkan dengan kolaborasi terbaru antara Dolomite dan World Liberty Financial (WLFI), proyek DeFi yang didukung Trump.

WLFI Menjelajahi Pinjaman Kripto

Menggunakan infrastruktur Dolomite, World Liberty Financial berkembang ke pinjaman kripto. Pada 12 Januari, protokol yang didukung Trump meluncurkan WLFI Markets untuk memfasilitasi pinjaman dan peminjaman yang mulus.

Di sebagian besar protokol pinjaman kripto, pengguna tidak dapat melakukan staking atau memberikan suara saat menyediakan cryptocurrency mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, Dolomite mengambil pendekatan yang berbeda. Melalui desain optimasi modal modularnya, pengguna dapat terus melakukan staking, memberikan suara, dan mendapatkan hadiah sambil menggunakan kepemilikan kripto yang sama sebagai jaminan.

Stablecoin yang dipatok dolar milik World Liberty Financial, USD1, telah diintegrasikan ke dalam WLFI Markets. Ini berarti pengguna dapat mengakses pinjaman dan peminjaman melalui stablecoin. Aset lain yang didukung termasuk WLFI, ETH, cbBTC, USDT, dan USDC. Melalui cryptocurrency ini, pengguna dapat mendapatkan hadiah dari menyediakan likuiditas atau mendapatkan pinjaman dengan menyediakannya sebagai jaminan.

Tim WLFI menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari berbagai kasus penggunaan di mana stablecoin USD1 akan diintegrasikan. Integrasi ini telah membawa metrik pasar USD1 ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat penulisan, volume perdagangan 24 jam melonjak hampir 50% menjadi lebih dari $1,28 miliar.

Tim WLFI telah mengintegrasikan program poin USD1 ke dalam WLFI Markets, saluran di mana peserta dapat memperoleh hadiah tambahan.

Untuk memberi insentif kepada pengguna untuk menggunakan pasar USD1 di Dolomite, tim World Liberty Financial menawarkan hadiah token WLFI. Ini berarti mereka yang menyetor USD1 ke pasar akan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Hadiah dapat diakses melalui protokol DeFi, Merkl.

Utilitas Masa Depan WLFI Market

Pengumuman tersebut menyoroti bahwa WLFI Markets akan memajukan tujuan proyek untuk berkembang dalam bisnis aset dunia nyata (RWA). Disebutkan:

Pemegang token WLFI akan memiliki hak tata kelola untuk mengajukan proposal dan memberikan suara tentang cryptocurrency mana yang akan ditambahkan ke daftar jaminan, serta struktur insentif lainnya dalam WLFI Markets.

Di masa depan, WLFI Markets akan diintegrasikan ke dalam aplikasi seluler WLFI. Dengan cara ini, pengguna dapat mengakses RWA yang ditokenisasi, pembiayaan fokus kartu menggunakan saldo USD1, dan layanan on-ramp dan off-ramp yang ditingkatkan.

DOLO Melonjak

Karena WLFI Markets berjalan di infrastruktur Dolomite, pengguna perlu memiliki token DOLO untuk mengakses beberapa layanan dalam ekosistemnya. Peningkatan penggunaan ini, bersama dengan sentimen pasar yang positif, mendorong lonjakan harga DOLO hari ini.

Tidak seperti DOLO, WLFI mengalami kenaikan harga yang agak buruk meskipun ada berita tersebut. Meskipun melompat dari $0,1631 menjadi $0,1706 pada saat pers, harganya hanya naik 2,3% dalam 24 jam terakhir.

