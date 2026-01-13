Anggota Parlemen AS Dorong Klarifikasi Tanggung Jawab Pengembang Kripto di Bawah Hukum Federal

Senator AS berupaya melindungi pengembang kripto agar tidak diperlakukan seperti bank atau exchange

RUU baru menyatakan tanggung jawab harus mengikuti kontrol dana, bukan menulis kode

Dua senator AS, Cynthia Lummis dan Ron Wyden, telah memperkenalkan kembali RUU bipartisan yang disebut Blockchain Regulatory Certainty Act untuk melindungi pengembang cryptocurrency agar tidak salah diperlakukan sebagai bank atau lembaga keuangan di bawah hukum AS.

RUU ini dapat membantu menyelesaikan masalah antara hukum AS dan pengembang cryptocurrency. Saat ini, hukum tidak jelas tentang siapa yang menghitung dan menangani uang pengguna. Karena hal ini, beberapa pengembang yang hanya menulis kode dan tidak pernah menangani uang pengguna, atau bahkan tidak mengontrol dompet, diperlakukan sebagai perusahaan penanganan uang dan dikenakan biaya. Risiko ini meningkat setelah kasus DOJ baru-baru ini yang melibatkan alat privasi dan self-custody, dan banyak pengembang takut untuk membangun alat kripto.

Kontrol, Bukan Kode: Pembuat Undang-undang Mendorong untuk Melindungi Pengembang Kripto dari Tanggung Jawab

RUU tersebut menyatakan bahwa kontrol sangat penting, bukan kodenya. Jika Anda hanya menulis atau memelihara perangkat lunak dan Anda tidak dapat mengakses atau mengontrol dana, dan Anda tidak memiliki otoritas hukum atas aset, maka Anda tidak boleh diperlakukan sebagai pengirim uang. Hanya perusahaan yang benar-benar mengontrol dana yang harus mengikuti hukum uang yang ketat.

RUU tersebut diperkenalkan kembali secara mendesak karena masalahnya menjadi sangat serius. Pengembang telah dikenakan tuduhan kriminal, dan ketakutan ini dapat mendorong mereka keluar dari AS, sehingga membawa inovasi yang lambat dan merusak pengembangan open-source. Jadi pembuat undang-undang menyadari ini berbahaya dan tidak adil, dan mereka ingin memperbaiki aturan sebelum lebih banyak kerusakan terjadi.

Baik Lummis maupun Wyden telah memainkan peran utama dalam membawa RUU ini secara mendesak. Lummis mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengatur pengembang seperti bank ketika mereka tidak pernah menangani uang pengguna. Wyden memperingatkan bahwa memaksa pengembang untuk mengikuti aturan tingkat exchange adalah ketidaktahuan teknologi dan berbahaya bagi privasi. Keduanya berpendapat bahwa tanggung jawab harus mengikuti kontrol dana yang sebenarnya.

Undang-undang ini membantu menjaga alat kripto tetap terbuka dan inovasi tetap hidup, dengan pengembang yang aman. Jika pengembang takut untuk membangun alat, lebih sedikit dompet yang akan dibuat, dan akan ada lebih sedikit inovasi dan lebih banyak kontrol oleh perusahaan besar.

