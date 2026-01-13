Matt Hougan Membela Bitcoin dalam 401(k) Sementara Warren Menekan SEC

TLDR

CIO Bitwise Matt Hougan mengkritik upaya untuk mengecualikan Bitcoin dari program pensiun 401(k).

Hougan berargumen bahwa Bitcoin kurang volatile dibandingkan beberapa saham teknologi seperti Nvidia.

Dia menyebut pembatasan Bitcoin dalam akun pensiun tidak adil dan tidak konsisten.

Senator AS Elizabeth Warren mengirim surat ke SEC menuntut jawaban tentang risiko terkait kripto.

Warren memperingatkan bahwa kripto dalam 401(k) dapat menyebabkan biaya tinggi dan kerugian investor.

CIO Bitwise Matt Hougan mengkritik penentangan terhadap Bitcoin dalam program 401(k), menyebut pembatasan oleh perusahaan dan regulator sebagai "konyol." Senator AS Elizabeth Warren menuntut kejelasan dari SEC tentang risiko terkait kripto dalam dana pensiun, melanjutkan perdebatan panjang tentang apakah cryptocurrency harus diizinkan dalam program iuran pasti untuk pekerja Amerika.

Hougan Membela Posisi Bitcoin dalam Portofolio Pensiun

Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan menantang upaya untuk mengecualikan Bitcoin dari investasi 401(k) selama wawancara Investopedia Express Live pada hari Senin. Dia berargumen bahwa menolak akses ke Bitcoin karena volatilitas tidak dapat dibenarkan, terutama ketika saham tradisional menghadapi fluktuasi harga yang lebih lebar. "Ini hanya aset lain," kata Hougan sambil menyoroti kinerja Bitcoin terhadap saham teknologi pertumbuhan tinggi tertentu.

Dia menunjukkan bahwa saham Nvidia berfluktuasi 120% antara April dan Oktober 2025, bergerak dari $94,31 menjadi lebih dari $207. Bitcoin, dalam periode yang sama, naik dari $76.000 menjadi $126.080, pergerakan 65%. Hougan menyatakan bahwa meskipun demikian, tidak ada larangan terhadap Nvidia dalam akun pensiun, yang mengungkap standar ganda.

Hougan menggambarkan upaya sebelumnya oleh perusahaan seperti Vanguard untuk membatasi Bitcoin dalam program pensiun sebagai keliru.

Warren Menuntut Jawaban SEC tentang Pengawasan Kripto

Senator AS Elizabeth Warren mengangkat kekhawatiran tentang aset kripto dalam program pensiun dalam surat terbuka ke SEC pada hari Senin. Dia meminta tanggapan dari Ketua SEC Paul Atkins pada 27 Januari mengenai bagaimana regulator menilai volatilitas dan manipulasi di pasar kripto. Warren bertanya apakah SEC mempertimbangkan volatilitas dalam valuasi perusahaan ketika kepemilikan kripto terlibat.

Dia juga mendesak SEC untuk merilis materi untuk mendidik investor tentang potensi risiko dengan investasi berbasis kripto. Warren memperingatkan bahwa kripto dalam akun pensiun dapat merugikan pekerja Amerika.

Warren berargumen bahwa biaya dan pengeluaran yang lebih tinggi yang sering dikaitkan dengan kripto dapat menyebabkan hasil yang buruk bagi investor. Pertanyaannya mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan atas perlindungan dana pensiun. Senator tersebut telah menjadi kritikus vokal integrasi kripto ke dalam keuangan tradisional.

Masa Depan Kripto dalam 401(k) Masih Berkembang

Sementara Departemen Tenaga Kerja sebelumnya tidak mendorong kripto dalam 401(k), sikap mereka telah berubah. Pada bulan Mei, mereka mengadopsi posisi netral, mencabut buletin kepatuhan 2022 yang menyarankan untuk tidak melakukan investasi semacam itu. Employee Benefits Security Administration menyatakan tidak mendukung maupun menentang langkah tersebut.

Hougan mengatakan jadwal untuk adopsi luas masih belum jelas tetapi mengharapkan normalisasi akan terjadi pada akhirnya.

Minat dalam menawarkan Bitcoin dalam akun pensiun telah tumbuh menyusul perintah eksekutif oleh mantan Presiden Donald Trump pada 2025. Perintah tersebut mengarahkan Departemen Tenaga Kerja untuk mengevaluasi kembali pembatasan pada aset alternatif dalam program iuran pasti. Ini menciptakan jalur bagi perusahaan untuk mengeksplorasi penawaran kripto dalam 401(k).

Perusahaan kripto memandang program pensiun sebagai rute untuk menjangkau lebih banyak investor ritel. Mereka juga melihatnya sebagai langkah menuju penetapan legitimasi dalam sistem keuangan. Hougan mengatakan kemajuan lambat, tetapi arahnya jelas.

Postingan Matt Hougan Membela Bitcoin dalam 401(k) Sementara Warren Menekan SEC pertama kali muncul di CoinCentral.