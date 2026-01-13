Apakah Jack Dorsey Benar-Benar Satoshi Nakamoto? Mengapa Itu Mungkin

Apakah Jack Dorsey diam-diam adalah Satoshi Nakamoto? Tanggal, lokasi, dan kaitan cypherpunk memicu teori asal-usul Bitcoin yang menarik.

Pencarian untuk menemukan Satoshi Nakamoto yang sebenarnya telah berlangsung hampir dua dekade.

Selama bertahun-tahun, nama-nama seperti Hal Finney atau Nick Szabo muncul di hampir setiap diskusi tentang pencipta Bitcoin. Namun, kandidat baru dari Silicon Valley telah bergabung dalam perdebatan ini.

Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter (sekarang dikenal sebagai X) dan pemimpin Block saat ini, adalah penggemar besar Bitcoin.

Beberapa analis percaya bahwa hubungannya dengan proyek ini lebih dari sekadar kegemaran.

Mereka percaya bahwa Dorsey mungkin memang orang yang memulai semuanya. Dan jika kita melihat datanya, polanya sulit untuk diabaikan.

Numerologi dan Garis Waktu Jack Dorsey Satoshi Nakamoto

Salah satu "bukti" terbesar berasal dari serangkaian tanggal yang cocok dengan kehidupan pribadi Dorsey.

Bitcoin dimulai dengan beberapa peristiwa besar yang tampaknya mengikuti kalender keluarga.

Para skeptis menyebut hal-hal ini sebagai kebetulan, tetapi yang lain melihatnya sebagai tanda tangan yang disengaja oleh pencipta yang ingin tetap tersembunyi di tempat terbuka.

Pertama, Satoshi Nakamoto membuat akunnya di forum Bitcointalk.org pada 19 November 2009. Tanggal ini juga merupakan hari ulang tahun Jack Dorsey.

Kedua, transaksi pertama Bitcoin terjadi pada 12 Januari 2009 dan ini adalah hari ulang tahun ibu Dorsey, Marcia Dorsey.

Akhirnya, blok terakhir yang ditambang oleh Satoshi terjadi pada 5 Maret 2010, yang merupakan hari ulang tahun ayah Dorsey, Tim Dorsey.

Kemungkinan ketiga tanggal ini selaras dengan satu keluarga sangat rendah, dan ini adalah salah satu alasan mengapa dunia percaya bahwa Dorsey mungkin memang Nakamoto.

Jejak Teknis di San Francisco dan Missouri

Para peneliti telah menemukan bukti fisik yang menempatkan Dorsey di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

Misalnya, pada awal 2009, Satoshi membuat kesalahan langka saat menggunakan saluran IRC. Dia masuk tanpa proxy dan mengekspos alamat IP California.

Jack Dorsey tinggal di wilayah San Francisco Bay Area pada waktu yang sama dan dia sibuk mengelola masa-masa awal Twitter.

Ada juga kaitan dengan kampung halamannya.

Pada tahun 2014, seorang peretas mengklaim telah menemukan email lama Satoshi. Peretas tersebut mengancam akan mengungkapkan kaitan dengan St. Louis, Missouri. Ini penting karena Dorsey lahir dan dibesarkan di St. Louis.

Petunjuk lain adalah alamat Bitcoin yang sangat lama yang menggunakan string "jD2m." Beberapa orang percaya ini berarti "Jack Dorsey, 2 Mint Plaza."

"2 Mint Plaza" adalah alamat rumahnya yang terverifikasi di San Francisco ketika Bitcoin sedang dikembangkan.

Warisan dalam Gerakan Cypherpunk

Jack Dorsey adalah seorang pelajar kriptografi, jauh sebelum dia menjadi eksekutif teknologi terkenal.

Sebuah foto dari tahun 1996 menunjukkan Dorsey muda mengenakan kaos dengan algoritma enkripsi RSA di atasnya. Adam Back merancang kaos spesifik itu dan Back adalah penemu Hashcash. Dia juga orang pertama yang pernah dihubungi Satoshi.

Dorsey adalah anggota aktif dari mailing list Cypherpunk pada pertengahan tahun 90-an.

Dia mahir dalam C dan Python dan ini adalah bahasa inti yang digunakan untuk membangun klien Bitcoin asli.

Dalam sebuah posting blog tahun 2001, dia menulis sebuah frasa yang terdengar seperti rencana keluar Satoshi. Dia mengatakan ingin "meninggalkan jejak tanpa meninggalkan jejak," dan ini sesuai dengan cara Satoshi menghilang pada tahun 2010.

Membandingkan Logika Twitter dan Bitcoin

Dari sudut pandang teknis, Twitter dan Bitcoin adalah sistem yang sangat mirip. Keduanya dibangun untuk menangani paket data kecil melalui jaringan dan Twitter menyiarkan pesan 140 karakter.

Bitcoin juga menyiarkan paket kecil data transaksi dengan keduanya mengandalkan jaringan terdesentralisasi dari pengguna atau node untuk berfungsi.

Beberapa orang berpendapat bahwa Dorsey menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan "konsensus sosial" dengan Twitter. Dia kemudian menerapkan pelajaran tersebut untuk memecahkan masalah "konsensus keuangan" dengan Bitcoin.

Transisi dari pesan sosial ke pesan keuangan ini adalah langkah logis bagi seorang pengembang. Dia sudah berpikir tentang bagaimana memindahkan informasi tanpa otoritas pusat.

Bacaan Terkait: Bagaimana Transfer 10 BTC Sederhana Memulai Revolusi Keuangan 17 Tahun Lalu

Strategi Keluar Satoshi Nakamoto

Waktu menghilangnya Satoshi juga menarik. Postingan terakhir Satoshi terjadi pada Desember 2010, hanya beberapa hari setelah perintah pengadilan rahasia menuntut data dari Twitter terkait WikiLeaks.

Selama waktu ini, Dorsey adalah pemimpin di Twitter dan para teoretisi mengatakan bahwa dia menyadari identitas ganda-nya terlalu berbahaya.

Jika pemerintah menargetkan Twitter, dia berisiko ditemukan sebagai Nakamoto. Dorsey (jika dia adalah Nakamoto) mungkin telah "membunuh" persona Satoshi untuk melindungi jaringan.

Ini memungkinkan Bitcoin untuk bertahan sendiri tanpa pemimpin yang bisa ditangkap atau ditekan siapa pun.

Postingan Apakah Jack Dorsey Benar-benar Satoshi Nakamoto? Mengapa Itu Mungkin pertama kali muncul di Live Bitcoin News.