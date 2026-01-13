Senat Menunda RUU Struktur Pasar Kripto untuk Mengamankan Dukungan Bipartisan

Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman menunda markup legislasi kripto bipartisan yang direncanakan hingga akhir Januari, dengan alasan perlunya waktu tambahan untuk menyelesaikan detail kebijakan yang tersisa dan memastikan dukungan kongres yang luas.

Penundaan ini menyusul negosiasi akhir pekan dengan Senator pemimpin Demokrat Cory Booker mengenai Digital Asset Market Clarity Act, yang membagi kewenangan regulasi antara SEC dan CFTC sambil menetapkan kerangka kerja untuk yield stablecoin, perlindungan DeFi, dan klasifikasi aset digital.

Penundaan tersebut menambah ketidakpastian pada legislasi yang sudah menghadapi hambatan politik saat pemilihan paruh waktu 2026 mendekat, dengan beberapa analis memperingatkan pengesahan bisa tertunda hingga 2027 meskipun mendapat dukungan kuat dari pemerintahan Trump dan Ketua SEC yang baru ditunjuk Paul Atkins, yang menyebut ini "minggu besar untuk kripto" sambil mendesak Kongres untuk membawa pasar aset digital "keluar dari zona abu-abu regulasi."

Bank Menantang Ketentuan Yield Stablecoin dalam Negosiasi Akhir

Kelompok perbankan tradisional mengintensifkan upaya lobi untuk membatasi rewards stablecoin di luar kerangka GENIUS Act, yang mengizinkan platform pihak ketiga untuk menawarkan insentif sambil melarang pembayaran bunga langsung dari penerbit.

Draft terbaru Komite Perbankan Senat, yang dirilis pada akhir Senin setelah apa yang digambarkan sumber sebagai hari yang "luar biasa sulit", melarang perusahaan membayar bunga semata-mata untuk menyimpan saldo tetapi mengizinkan rewards yang terkait dengan pembukaan akun, aktivitas transaksi, staking, penyediaan likuiditas, deposit jaminan, atau partisipasi tata kelola.

American Bankers Association memperingatkan dalam surat baru-baru ini bahwa "jika miliaran dipindahkan dari pinjaman bank komunitas, usaha kecil, petani, siswa, dan pembeli rumah di kota-kota seperti kita akan menderita," dengan berargumen bahwa bursa kripto tidak dapat meniru produk yang diasuransikan FDIC atau mengisi kesenjangan pinjaman dari arus keluar deposit.

Akibatnya, Coinbase mengancam akan menarik dukungan jika negosiator Senat memasukkan pembatasan di luar persyaratan pengungkapan yang ditingkatkan, dengan Chief Policy Officer Faryar Shirzad berargumen bahwa "melemahkan supremasi USD telah menjadi tujuan lama RRT—Senat yang melarang rewards akan sangat membantu upaya China," mencatat Beijing mengumumkan rencana untuk membayar bunga pada yuan digitalnya mulai 1 Januari 2026.

Rewards stablecoin merupakan pendapatan penting bagi Coinbase, yang membagi pendapatan bunga dari cadangan USDC dengan Circle Internet Group dan menawarkan yield 3,5% pada saldo Coinbase One, dengan Bloomberg memproyeksikan total pendapatan stablecoin bursa mencapai $1,3 miliar pada tahun 2025.

Jake Chervinsky dari Variant Fund mempertanyakan pembatasan yield, dengan menyatakan, "ada beberapa hal yang tersisa yang bisa menghancurkan RUU struktur pasar, dan yield stablecoin adalah salah satunya," menambahkan, "apa hubungan yield stablecoin dengan struktur pasar, Anda bertanya? Pertanyaan bagus! TIDAK ADA. Kecuali bank memiliki pengaruh dan mereka ingin kembali parit regulasi mereka."

Jadwal Legislatif Menghadapi Tekanan Pemilihan Paruh Waktu

Tiga senator Demokrat, Chris Van Hollen, Tina Smith, dan Jack Reed, mengirim surat kepada kepemimpinan Komite Perbankan menuntut sidang penuh sebelum markup Kamis, mengkritik kurangnya teks "hanya dua hari sebelum markup, menyebut jadwal tidak memadai untuk memberikan suara pada 'undang-undang paling signifikan yang dipertimbangkan komite abad ini.'"

Para pembuat undang-undang mencatat bahwa baik komite penuh maupun publik tidak melihat teks apa pun yang menyerupai legislasi yang mempengaruhi 68 juta pemilik kripto Amerika dan pasar aset digital $3 triliun pada pukul 18.00 WIB Senin, menjelang pemungutan suara pukul 10.00 WIB Kamis.

Karena meningkatnya oposisi bipartisan dan tekanan dari bankir, TD Cowen memperingatkan bahwa pemilihan paruh waktu 2026 dapat menunda pengesahan hingga 2027, dengan Demokrat Senat berpotensi menahan dukungan saat pembuat undang-undang memposisikan diri untuk siklus berikutnya.

Analis Bloomberg Intelligence Nathan Dean bahkan menyarankan kurangnya dukungan bipartisan markup dapat mendorong peluang pengesahan paruh pertama di bawah 70%, sementara implementasi penuh dapat meluas hingga 2029 tergantung pada hasil pemilihan yang membentuk kembali kontrol kongres.

Khususnya, legislasi baru mencakup "perlindungan aman ETF" yang secara otomatis mengklasifikasikan token sebagai non-sekuritas jika mereka adalah aset utama dari produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar di bursa sekuritas nasional per 1 Januari, memperlakukan altcoin utama identik dengan BTC dan ETH sejak hari pertama.

Bill Hughes dari Consensys juga mencatat RUU tersebut "benar-benar melindungi antarmuka perdagangan non-kustodian" dengan menciptakan perimeter regulasi berdasarkan kustodi dan kontrol daripada popularitas antarmuka, menyatakan "jika pengguna berdagang melalui kunci mereka sendiri, Anda adalah perangkat lunak" versus "jika pengguna berdagang melalui kunci mereka sendiri, Anda adalah perangkat lunak."

Ketua SEC Paul Atkins menyatakan dukungan penuh untuk tindakan kongres, menulis, "mengesahkan legislasi struktur pasar bipartisan akan membantu kami melindungi masa depan terhadap regulator nakal, memastikan bahwa kami mencapai tujuan Presiden Trump untuk menjadikan AS sebagai ibukota kripto dunia," sambil mengantisipasi presiden akan menandatangani legislasi "dalam beberapa bulan mendatang."