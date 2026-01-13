Zero Knowledge Proof Membangun Momentum Dengan Giveaway $5 Juta, Sementara Solana & PEPE Menghadapi Uji Valuasi

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Solana, PEPE, dan Zero Knowledge Proof (ZKP) menarik semua perhatian saat trader berburu kemenangan teknologi besar, keuntungan meme, dan hadiah early-bird. Solana tetap kuat dengan dukungan ETF dan teknologi solid, PEPE membuat semua orang membicarakan batas harganya, dan Zero Knowledge Proof (ZKP) meledak popularitasnya berkat kumpulan hadiah $5 juta yang masif untuk pembeli presalenya.

Pembaruan ini menunjukkan dengan tepat bagaimana uang bergerak antara favorit lama dan bintang baru. Sementara orang memantau grafik untuk Solana dan PEPE, uang pintar sedang melihat bagaimana Zero Knowledge Proof (ZKP) menangani tahap awalnya, detail kunci bagi siapa saja yang berburu ICO kripto terbaik.

Solana Tetap Kuat saat Hype ETF Membangun Kepercayaan Nyata

Pada pertengahan Januari, Solana kembali menjadi sorotan dengan perdagangan berat dan pola grafik yang solid. Meskipun SOL mengalami penurunan harian kecil, gambaran besarnya menunjukkan pembeli diam-diam mengumpulkan. Trader terpaku pada data ETF dan perdagangan "whale" besar untuk melihat ke mana pergerakan besar berikutnya.

Angka dari awal Januari menunjukkan perpecahan di pasar. Sementara ETF Bitcoin dan Ethereum mengalami arus keluar uang, ETF spot Solana tetap bertahan. Faktanya, ETF Solana tidak mengalami arus keluar bersih sejak 4 Desember. Permintaan konstan ini menjaga ETF Solana di jantung kasus bullish institusional.

Saat ini, SOL berada di sekitar $136, menunjukkan penurunan kecil hari ini tetapi mempertahankan keuntungan mingguannya. Dengan volume perdagangan $2,85 miliar dan kapitalisasi pasar $76,9 miliar, sinyalnya jelas. Para ahli melihat kurangnya penjualan ETF sebagai kemenangan besar, membuktikan ETF Solana adalah fondasi yang sangat solid untuk jaringan.

Valuasi PEPE Membentur Dinding Matematika & Realitas

Sementara Solana tumbuh melalui teknologi, PEPE adalah acara utama untuk spekulasi taruhan tinggi. Para ahli memperingatkan bahwa model prediksi harga PEPE tidak seperti koin normal karena PEPE berjalan dengan hype sosial dan budaya internet daripada utilitas.

Sejak memasuki pasar pada 2023, PEPE telah mengikuti siklus meme klasik: lonjakan besar diikuti oleh periode pendinginan panjang. Sebagian besar perdagangan terjadi selama berita bursa baru atau tren media sosial. Data on-chain juga menunjukkan bahwa beberapa pemegang besar memiliki terlalu banyak, yang dapat menyebabkan ayunan harga tiba-tiba.

Membandingkan PEPE dengan Dogecoin atau Shiba Inu menunjukkan ia bergerak lebih cepat tetapi masih terikat pada suasana pasar keseluruhan. Analis memperingatkan bahwa meskipun PEPE masih terkenal, pasokannya yang masif berarti ada batas seberapa tinggi ia bisa naik. Realitas ini memaksa penggemar untuk menetapkan tujuan yang jauh lebih realistis untuk masa depan.

Zero Knowledge Proof (ZKP) Meledak Dengan Hadiah $5 Juta

Di pasar yang liar ini, Zero Knowledge Proof (ZKP) mencuri perhatian dengan rencana insentif besar untuk presalenya. Mereka baru saja meluncurkan kontes Gleam yang memberikan ZKP senilai $5 juta untuk menghargai orang-orang yang benar-benar membantu jaringan tumbuh sejak hari pertama.

Untuk masuk, Anda perlu memegang setidaknya $100 ZKP, menyelesaikan beberapa tugas, dan mengundang teman. Sistem rujukan memberikan 20% kepada pengirim dan 10% kepada orang baru, membuat komunitas tumbuh cepat. Sepuluh pemenang beruntung akan membawa pulang masing-masing ZKP senilai $500.000.

Giveaway ini berjalan bersamaan dengan presale, yang saat ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan token. Dengan menghargai tindakan daripada hanya menonton, proyek ini memastikan penggemar awalnya benar-benar berinvestasi dalam kesuksesannya.

Zero Knowledge Proof (ZKP) ingin membangun melalui hasil nyata, bukan hanya iklan. Pengamat sekarang membandingkan model ini dengan peluncuran lama, menempatkannya di puncak daftar untuk ICO kripto terbaik.

Kesimpulan

Kisah Solana dan PEPE menunjukkan perbedaan besar antara teknologi terbukti dan mimpi yang didorong meme. Minat ETF Solana yang stabil mendukung kemenangan jangka panjang, sementara prospek PEPE dibatasi oleh pasokannya yang masif dan siklus hype.

Sementara itu, Zero Knowledge Proof (ZKP) memenangkan perlombaan untuk mendapat perhatian dengan memberikan kembali kepada penggunanya. Dengan $5 juta ZKP yang diperebutkan melalui Gleam dan sistem yang menghargai bantuan awal, semua mata tertuju pada presale ini untuk melihat bagaimana ia mengubah permainan untuk peluncuran baru.

