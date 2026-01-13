Standard Chartered: Ethereum Bisa Mencapai $7.500 Tahun Ini dan Melampaui Bitcoin

Ethereum semakin dipandang sebagai pemain jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan Bitcoin, menurut pandangan terbaru dari Standard Chartered.

Bank tersebut percaya bahwa fundamental Ethereum telah meningkat cukup untuk mendukung kinerja yang lebih unggul secara berkelanjutan dibandingkan Bitcoin.

Pandangan ini muncul saat Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas mencoba pemulihan lainnya. Bitcoin naik 1,68% selama sehari terakhir, diperdagangkan pada $92.500, sementara Ethereum naik 1,45%, diperdagangkan pada $3.150.

Meskipun kedua aset sering mengalami pergerakan harga persentase yang serupa, Standard Chartered percaya Ethereum mungkin segera breakout secara signifikan, meninggalkan Bitcoin.

Poin Data Utama

Ethereum mendapatkan dukungan institusional karena fundamental yang lebih kuat mendukung kinerja jangka panjang yang lebih unggul vs Bitcoin.

Standard Chartered menyoroti dominasi Ethereum dalam DeFi, stablecoin, dan aset dunia nyata.

Peningkatan besar Ethereum pada tahun 2026 dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan skalabilitas jaringan.

Kejelasan regulasi dan adopsi yang meningkat dapat mendorong ETH menuju $7.500 tahun ini, kata bank tersebut.

Standard Chartered memproyeksikan Ethereum akan memberikan imbal hasil 10x–12x jangka panjang, dibandingkan hanya 4x–5x dari Bitcoin.

Permintaan Institusional, Dominasi dalam Stablecoin, DeFi, dan Aset Dunia Nyata

Standard Chartered menunjuk pada meningkatnya minat institusional dalam Ethereum sebagai pendorong utama di balik pandangan yang lebih baik.

Sementara Bitcoin tetap menjadi aset penyimpan nilai yang dominan, Ethereum mendapat manfaat dari utilitas yang lebih dalam di berbagai segmen ekonomi kripto. Pergeseran ini secara bertahap mengubah cara investor besar mengalokasikan modal dalam aset digital.

Selain itu, kepemimpinan Ethereum dalam stablecoin, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan tokenisasi aset dunia nyata disorot sebagai keuntungan besar. Sebagian besar likuiditas stablecoin dan aktivitas DeFi terus diselesaikan di Ethereum, memperkuat posisinya sebagai lapisan penyelesaian utama untuk aktivitas keuangan on-chain.

Dengan kata lain, seiring aset tokenisasi mendapatkan adopsi, Ethereum dapat menangkap bagian besar dari pertumbuhan ini.

Peningkatan Jaringan Ethereum dan Kejelasan Regulasi Menambah Potensi Kenaikan

Faktor lain adalah peningkatan throughput jaringan Ethereum, yang memperkuat kasus investasi ETH. Peningkatan skalabilitas yang sedang berlangsung membuat jaringan lebih efisien dan menarik bagi pengguna maupun pengembang.

Khususnya, pada tahun 2026, Ethereum akan menerapkan dua peningkatan besar, Glamsterdam (pertengahan tahun) dan Heze-Bogota (akhir tahun). Kedua pembaruan bertujuan untuk meningkatkan secara signifikan kecepatan, efisiensi, dan resistensi terhadap sensor.

Perubahan ini dapat menempatkan Ethereum pada jalur untuk sekitar 10.000 transaksi per detik (TPS) pada Layer 1, dengan batas gas berpotensi mencapai 200 juta per blok. Sekitar 10% validator mungkin mulai memverifikasi bukti zero-knowledge alih-alih mengeksekusi ulang transaksi, menandai tonggak penskalaan utama.

Di luar peningkatan teknis, kejelasan regulasi di Amerika Serikat dapat membuka partisipasi institusional lebih lanjut. Senat AS melakukan upaya bersama untuk mengesahkan Undang-Undang Clarity pada tahun 2026. Banyak komentator percaya akan mendorong lebih banyak produk investasi yang diatur.

Pandangan Harga Jangka Panjang untuk Bitcoin dan Ethereum

Berdasarkan faktor-faktor ini, Standard Chartered memproyeksikan Ethereum dapat mencapai $7.500 tahun ini, sementara Bitcoin diperkirakan mencapai $150.000. Relatif terhadap harga saat ini, Ethereum akan memberikan keuntungan 141%, dibandingkan dengan keuntungan 63% untuk Bitcoin.

Perkiraan jangka panjang menempatkan Ethereum pada $30.000 pada tahun 2029 dan $40.000 pada tahun 2030. Bank memperkirakan rasio ETH/BTC akan naik menuju 0,08, terakhir terlihat pada tahun 2021. Pada jangka waktu 2029–2030, Standard Chartered memperkirakan harga Bitcoin akan mencapai $400.000 dan $500.000, masing-masing.

Proyeksi ini menyiratkan potensi kenaikan 10x hingga 12x untuk Ethereum, dibandingkan hanya 4x hingga 5x untuk Bitcoin dalam jangka waktu yang sama.