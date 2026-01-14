Dari perbandingan kripto untuk dibeli di 2026 antara Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM), jelas ada peluang investasi yang berbeda tersedia. Solana adalah blockchain Layer 1 yang telah berkembang dan dikenal dengan kecepatan transaksi tinggi dan biaya yang lebih rendah. Mutuum Finance di sisi lain sedang dalam tahap presale 7 dan berharga $0,04 per token. Ada lebih dari 18.800 pemegang token MUTM hingga saat ini dengan dana terkumpul sebesar $19,7 juta.

Analisis Harga Solana SOL

Solana saat ini dihargai $136, dengan support di dekat zona $133. Break-out dalam garis tren menuju area $145-$146 masih mungkin terjadi. Namun, kinerja Solana lebih bergantung pada pasar. Kripto terbaik ini menawarkan utilitas yang baik, meskipun tidak memiliki momentum pertumbuhan seperti MUTM.

Kenaikan Presale MUTM

Presale Mutuum Finance telah mendapat keterlibatan yang intens, yang merupakan tanda kepercayaan pasar yang kuat. Token selama Fase 7 dijual dengan harga $0,04, yang akan menjadi harga terendah yang pernah ada. Namun, pada fase presale berikutnya, akan ada kenaikan harga lebih lanjut, peningkatan 20% di tahap presale 8 dan peningkatan yang jauh lebih besar saat peluncuran Mutuum Finance di $0,06. Investasi awal sebesar $2.000 akan naik sebesar $1.000 sebelum peluncuran. Namun, ini dapat menarik peningkatan pengganda 50x dalam harga setelah peluncuran untuk kemudian membuat investasi tersebut bernilai $100.000. MUTM telah menjadi kripto terbaik untuk dibeli.

Mutuum Finance telah dirancang untuk dapat diskalakan di berbagai multi-chain. Ini akan membawa manfaat signifikan bagi jaringan karena akan dapat berinteraksi tidak hanya dengan chain EVM tetapi juga chain lain yang tidak berbasis EVM. Keamanan juga menjadi prioritas. Smart contract pinjam/meminjam telah berhasil melewati audit Halborn Security, dan semua koreksi telah dilakukan. Selanjutnya adalah testnet Sepolia, yang akan mengakhiri masa tunggu karena pengguna akan dapat berinteraksi tidak hanya dengan liquidity pool dan mtTokens tetapi juga kontrak utang dan bot likuidator otomatis. Dengan cara ini, early adopter akan dapat memilih untuk menggunakan jaringan dengan cara yang aman bahkan sebelum mainnet.

Pendapatan Pasif

Apa yang MUTM lakukan untuk penggunanya melampaui potensi kenaikan token itu sendiri. Jaringan ini membantu menciptakan yield bagi investor sambil tetap memungkinkan mereka mempertahankan aset mereka. Dengan menggunakan jaringan, seseorang memiliki kesempatan untuk meminjam uang dengan menggunakan ETH dan USDT sebagai jaminan; mereka tidak harus menjual aset mereka dalam prosesnya. Biaya transaksi digunakan untuk membeli MUTM, yang didistribusikan kembali ke semua staker. Dari mtTokens yang telah di-stake, mereka dapat menghasilkan pengembalian tahunan antara 8% dan 12% APY. Kualitas ini menjadikan Mutuum Finance kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Membandingkan Potensi Hasil

Saat Solana Bersiap untuk Rally Potensial 5x menuju $1.000, Mutuum Finance bersiap untuk Rally 50x menuju $2. Ini berarti bahwa investasi $2.000 hari ini di Solana akan berubah menjadi $10.000, potensi 50x Mutuum Finance akan mengubahnya menjadi $100.000.

Mutuum Finance unik dalam rencananya untuk giveaway $100.000 di mana ia akan memberikan 10 peserta presale hadiah gratis dalam bentuk MUTM, yang akan bernilai $10.000. Seseorang dapat berpartisipasi dalam giveaway dengan entri awal minimal $50. Individu yang membeli MUTM paling banyak setiap hari menerima bonus $500 MUTM.

Menjadi platform DeFi selain memiliki jaringan yang scalable dan aman, memberikan kesempatan kepada investor MUTM untuk mengalami tidak hanya potensi keuntungan yang besar tetapi juga kegunaan yang nyata. MUTM telah menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli di 2026.

