Bagaimana Golem Network Dapat Mengubah Model Bisnis GPU Cloud Salad Senilai $200 Juta

Salad.com, yang telah beroperasi selama delapan tahun dengan jaringan global yang mencakup klien Fortune 500 hingga startup AI, akan segera mengetahuinya. Perusahaan ini mengumumkan kemitraan dengan Golem Network, yang dirancang untuk menguji apakah jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) dapat menangani kompleksitas operasional bisnis cloud yang sudah mapan.

\ Kemitraan ini mewakili sesuatu yang berbeda dari pengumuman blockchain pada umumnya. Alih-alih meluncurkan token atau melakukan rebranding layanan yang ada, Salad.com berencana untuk mencerminkan aktivitas komersial aktual melalui lapisan eksekusi tanpa izin Golem. Pengujian ini akan memproses beban kerja pelanggan yang sebenarnya, dari inferensi AI hingga rendering 3D, sambil mengevaluasi apakah infrastruktur Web3 dapat memberikan peningkatan efisiensi yang diperlukan untuk membenarkan migrasi dari prosesor pembayaran tradisional dan platform penagihan.

\

Apa yang Diungkapkan Tantangan Operasional Salad tentang Keterbatasan Cloud Web2

Salad mengoperasikan platform cloud GPU yang terdistribusi secara global di mana pusat data dan individu berkontribusi sumber daya komputasi yang menganggur sebagai imbalan untuk mendapatkan hadiah. Model ini menciptakan kompleksitas operasional yang sulit ditangani secara efisien oleh infrastruktur tradisional. Perusahaan saat ini mengandalkan prosesor pembayaran terpusat, platform penagihan berbasis penggunaan, dan berbagai pemasok hadiah untuk memfasilitasi transaksi antara pelanggan dan penyedia infrastruktur di berbagai yurisdiksi.

\ Bob Miles, CEO Salad.com, menjelaskan,

\

\ Struktur biaya pengelolaan pembayaran global merupakan titik tekanan margin yang signifikan. Prosesor pembayaran mengenakan biaya untuk transaksi lintas batas, konversi mata uang menambah biaya tambahan, dan mempertahankan kepatuhan di berbagai yurisdiksi memerlukan sumber daya hukum dan operasional khusus. Untuk platform yang memproses ribuan beban kerja pelanggan setiap hari, inefisiensi ini bertambah dengan cepat. Pembayaran kripto dan penyelesaian terdesentralisasi dapat menghilangkan perantara, tetapi hanya jika infrastruktur yang mendasarinya dapat menyamai keandalan yang diharapkan pelanggan dari penyedia cloud tradisional.

\

Bagaimana Arsitektur Golem Network Selaras dengan Platform Salad yang Ada

Golem Network diluncurkan sebagai salah satu protokol komputasi terdesentralisasi pertama, menciptakan pasar di mana pengguna dapat mengalokasikan sumber daya komputasi atau mengaksesnya dengan imbalan token GLM. Arsitektur yang menghubungkan pemohon komputasi dan penyedia melalui protokol terdesentralisasi mencerminkan cara platform Salad sudah beroperasi, yang menjelaskan mengapa perusahaan memilih Golem setelah mengevaluasi berbagai protokol DePIN mulai Q3 2025.

\ Kyle Dodson, CTO Salad, menjelaskan,

\ Fase pengujian awal akan mencerminkan sebagian aktivitas komersial Salad yang ada di seluruh rangkaian produk dan layanan komputasi cloud yang ditawarkan perusahaan. Ini termasuk beban kerja untuk simulasi penemuan obat in silico, operasi inferensi AI, dan tugas rendering 3D. Tujuannya adalah memverifikasi apakah infrastruktur Golem dapat mendukung berbagai profil pelanggan dan beban kerja yang saat ini menggunakan infrastruktur cloud Salad tanpa degradasi kinerja atau masalah keandalan.

\

Apa Arti Pengujian Ini untuk Integrasi Infrastruktur Web2-Web3

Kemitraan ini menangani pertanyaan yang melampaui kasus penggunaan spesifik Salad. Bisakah bisnis tradisional berintegrasi dengan protokol tanpa izin sambil mempertahankan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna yang diharapkan pelanggan? Sebagian besar proyek DePIN berfokus pada membangun jaringan baru dari awal. Pendekatan Salad menguji apakah bisnis Web2 yang ada dengan basis pelanggan dan aliran pendapatan yang mapan dapat berhasil mentransisikan beban kerja komputasi ke infrastruktur terdesentralisasi.

\ Eksperimen ini akan mengevaluasi komponen protokol inti termasuk pasar terdesentralisasi dan infrastruktur penyelesaian. Bagi Salad, kesuksesan berarti menunjukkan bahwa pembayaran kripto dan eksekusi komputasi tanpa izin dapat mengurangi overhead operasional sambil mempertahankan kualitas layanan. Perusahaan secara khusus ingin memahami bagaimana profil marginnya cocok dengan model tokenomics yang berkelanjutan saat menskalakan lalu lintas yang dicerminkan melalui Golem Network.

\ Bagi Golem, kemitraan ini memberikan validasi dunia nyata tentang kemampuan protokol dalam kondisi produksi. Bekerja dengan platform yang memproses ribuan beban kerja pelanggan menawarkan wawasan yang tidak dapat direplikasi oleh pengujian internal. Kolaborasi ini juga membantu Golem menyempurnakan SDK-nya dan memperkuat dukungan untuk integrasi masa depan dengan platform Web2 lain yang menjajaki transisi serupa.

\ Implikasi yang lebih luas berkaitan dengan berbagi sumber daya di seluruh jaringan yang saat ini terisolasi. Pasar komputasi cloud tetap terfragmentasi antara penyedia hyperscale seperti AWS dan Azure, cloud GPU khusus, dan jaringan terdesentralisasi yang muncul. Integrasi yang berhasil antara pasar Web2 dan Web3 dapat memungkinkan peserta untuk mengakses kemampuan komplementer, berpotensi menciptakan alokasi sumber daya yang lebih efisien di seluruh ekosistem infrastruktur komputasi.

\

Pemikiran Akhir

Kemitraan ini penting karena menguji asumsi tentang infrastruktur terdesentralisasi dalam kondisi komersial nyata daripada eksperimen terkontrol atau model teoretis. Salad membawa pengalaman operasional delapan tahun, ribuan pelanggan yang ada, dan beban kerja produksi yang tidak dapat mentolerir downtime atau masalah kinerja. Golem menyediakan infrastruktur tanpa izin yang dapat menghilangkan perantara pembayaran dan mengurangi kompleksitas operasional.

\ Hasilnya akan memberikan data yang melampaui kedua perusahaan. Jika protokol terdesentralisasi dapat mendukung bisnis cloud Web2 yang mapan tanpa mengorbankan efisiensi, itu membuka jalur migrasi untuk platform lain yang menghadapi tantangan operasional serupa. Jika pengujian mengungkapkan keterbatasan mendasar dalam infrastruktur DePIN saat ini, informasi tersebut membantu industri memahami apa yang perlu ditingkatkan sebelum integrasi Web2-Web3 yang luas menjadi layak.

Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan cerita ini!

\