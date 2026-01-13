BlockDAG Menargetkan Kenaikan 1566%, Sementara Harga Koin Ondo & Shiba Inu Berjuang

Pasar aset digital tetap aktif pada Januari 2026 ini, namun banyak token mapan saat ini menavigasi zona konsolidasi yang ketat. Data terbaru untuk harga kripto Ondo mengungkapkan minat institusional yang stabil, tetapi pembukaan kunci token besar-besaran sebesar 1,94 miliar yang dijadwalkan pada 18 Januari menciptakan tekanan pasokan yang terlihat. Demikian pula, harga koin Shiba Inu baru-baru ini menguji resistensi mendekati $0,0000086, tetapi cadangan bursa yang tinggi menunjukkan bahwa reli signifikan mungkin sulit dipertahankan dalam jangka pendek.

Dengan aset-aset ini sekarang memasuki fase yang lebih matang dari siklus hidup mereka, potensi pertumbuhan eksplosif yang tiba-tiba tampak terbatas. Bagi pembeli yang mencari peluang dengan kecepatan lebih tinggi, perhatian beralih ke BlockDAG (BDAG). Jaringan Layer 1 berkecepatan tinggi ini dirancang untuk skala global dan telah mengamankan lebih dari $442 juta dalam fase pendanaan yang memecahkan rekor.

Sementara Bitcoin tetap menjadi pilihan untuk pelestarian modal, BlockDAG dibangun untuk pertumbuhan. Dengan presale yang berakhir pada 26 Januari dan listing $0,05 yang ditetapkan untuk 16 Februari, analis pasar mengidentifikasinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli bagi mereka yang menargetkan entri pasar strategis sebelum perdagangan publik dimulai.

BlockDAG: Dirancang untuk Skalabilitas & Kinerja Tinggi

BlockDAG adalah blockchain Layer 1 generasi berikutnya yang memprioritaskan efisiensi dan utilitas dunia nyata. Dengan menggabungkan keamanan blockchain tradisional dengan arsitektur Directed Acyclic Graph (DAG), jaringan ini memproses transaksi secara paralel. Ini memastikan bahwa biaya tetap rendah bahkan ketika permintaan pengguna dan volume jaringan meningkat. Fondasi teknis ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang cepat dan andal.

Minat pasar telah mencapai puncak karena peluang untuk partisipasi awal akan berakhir. Analis menyoroti pasokan tetap proyek dan basis pendanaan besar sebagai keunggulan utama. Faktor-faktor ini adalah mengapa BlockDAG secara konsisten disebut sebagai kripto terbaik untuk dibeli sebelum beralih ke bursa global utama.

Timeline sekarang menjadi faktor paling kritis. Jendela presale terakhir ditutup pada 26 Januari, yang merupakan kesempatan terakhir untuk mengamankan token dengan harga batch $0,003. Ketika perdagangan publik dibuka pada 16 Februari dengan harga $0,05, pasar akan menghadapi penyesuaian harga 16,6x. Prakiraan awal menunjukkan bahwa penemuan harga dapat mendorong token menuju kisaran $0,30 hingga $0,43 segera setelah peluncuran.

Prospek Harga Kripto Ondo & Kinerja Pasar RWA

Aksi harga kripto Ondo saat ini mencerminkan pasar yang berhati-hati saat investor mempersiapkan pembukaan kunci token pertengahan Januari yang akan datang. Diperdagangkan mendekati $0,40, ONDO telah menemukan dukungan, tetapi tekanan jual dari distribusi institusional tetap menjadi hambatan. Meskipun proyek ini adalah pemimpin di ruang Real-World Asset (RWA), pertumbuhannya seringkali bertahap daripada eksplosif, mencerminkan instrumen keuangan tradisional yang ditokenisasikannya.

Stabilitas ini adalah kekuatan untuk pemegang jangka panjang, tetapi membatasi momentum jangka pendek. Karena ONDO berfungsi terutama sebagai token tata kelola tanpa model pembagian pendapatan langsung, harganya sering bergerak berdasarkan sentimen RWA yang lebih luas. Meskipun tetap menjadi proyek yang tahan lama, ini menyoroti mengapa investor berorientasi pertumbuhan mencari platform yang lebih baru ketika menargetkan rasio risiko-imbalan yang lebih tinggi selama siklus pasar aktif.

Tren Harga Koin Shiba Inu dan Konsolidasi Ekosistem

Harga koin Shiba Inu saat ini bertahan mendekati level $0,0000086 setelah periode volatilitas tinggi. Meskipun lonjakan 38.000% baru-baru ini dalam tingkat pembakaran harian, pasokan beredar yang besar terus bertindak sebagai batas untuk pertumbuhan harga. Shibarium dan sistem NFT pemulihan "Shib Owes You" yang baru menunjukkan bahwa proyek ini berfokus pada utilitas, namun token tersebut tetap 87% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

Ke depan, SHIB tampaknya berada dalam fase akumulasi. Meskipun mungkin mengalami keuntungan 20-30% jika menembus resistensi $0,000010, pengganda yang berkelanjutan lebih sulit dicapai mengingat kapitalisasi pasarnya yang besar. Kedewasaan ini berarti bahwa meskipun SHIB adalah pokok untuk portofolio yang digerakkan komunitas, ini tidak lagi menawarkan entri "lantai dasar" yang mendefinisikan kripto terbaik untuk dibeli bagi mereka yang mencari jaringan dengan pertumbuhan tercepat 2026.

Mengapa BDAG adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini

Data saat ini untuk harga kripto Ondo menunjukkan bulan yang stabil tetapi berat pasokan, menghargai kesabaran daripada perdagangan agresif. Demikian pula, harga koin Shiba Inu stabil saat membangun ekosistemnya, meskipun pasokannya yang tinggi terus memperlambat laju harga besar.

Lingkungan ini menjelaskan mengapa BlockDAG mendapatkan daya tarik yang begitu cepat. Analis melihatnya sebagai kripto terbaik untuk dibeli karena penetapan harga, permintaan, dan tujuan peluncuran teknisnya selaras dengan sempurna. Dengan presale yang berakhir dalam beberapa hari dan listing 16 Februari yang mendekat, BlockDAG memberikan jenis lintasan pertumbuhan yang diperjuangkan token lama untuk dicocokkan dalam siklus 2026 saat ini.

