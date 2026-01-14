Ethereum Naik & Chainlink Tetap Kuat, Sementara Jendela Harga BlockDAG $0,003 hingga $0,05 Memicu Urgensi Nyata

Bagikan

Ketika pasar mulai menghargai substansi daripada hype, fokus bergeser ke proyek-proyek yang menunjukkan kekuatan mereka saat ini. Prediksi Ethereum saat ini mencerminkan perubahan ini, dengan ETH naik secara stabil sambil melindungi level harga kunci. Ini menunjukkan kepercayaan pembeli yang meningkat daripada lonjakan harga acak.

Pada saat yang sama, berita Chainlink terbaru telah membawa LINK kembali ke sorotan. Akumulasi dompet besar menunjukkan minat yang diperbaharui dari pemegang dengan keyakinan kuat terhadap masa depan proyek.

Namun pemain mapan bukan satu-satunya yang melakukan langkah. BlockDAG (BDAG) naik sebagai salah satu koin kripto terbaik yang bergerak hari ini. Kenaikan ini tidak dibangun di atas janji kosong tetapi pada daya tarik nyata. Basis pengguna yang berkembang, listing exchange yang dikonfirmasi, dan jendela presale yang segera ditutup mendorong jenis momentum yang cenderung menarik perhatian serius.

Prakiraan Ethereum Tetap Positif Dengan Kontrol Pembeli

Prediksi Ethereum terbaru terus menguntungkan para bulls. Ini bukan karena lonjakan tiba-tiba tetapi karena pembeli telah mempertahankan cengkeraman mereka di pasar. ETH telah mempertahankan pola higher-low setelah naik kembali di atas $3.000. Ini menunjukkan permintaan konsisten daripada pantulan singkat. Harga Ethereum sekarang menguji kisaran $3.220 hingga $3.250. Zona ini telah memperlambat kemajuan sebelumnya dan sekarang berfungsi sebagai titik keputusan kunci berikutnya.

Yang menonjol adalah betapa tenangnya ETH diperdagangkan tepat di bawah resistensi ini. Tidak ada penarikan tajam dan tidak ada tekanan jual yang berat. Ini menunjukkan pedagang sedang membangun posisi daripada menuju ke pintu keluar. Jika Ethereum menembus zona ini, target upside berikutnya terlihat mendekati $3.305. Di luar itu, $3.450 bertindak sebagai level ekstensi yang lebih luas. Selama ETH tetap di atas $3.190 dan band support $3.110 hingga $3.070, prediksi Ethereum mendukung keuntungan lebih lanjut. Ini membuat ETH tetap kuat di antara koin kripto terbaik di daftar pantauan saat ini.

LINK Menjadi Bullish Saat Whales Menggeser Sentimen

Berita Chainlink telah mengambil arah yang menarik setelah dompet besar diam-diam memindahkan 171.120 LINK dari Binance. Transfer ini bernilai sekitar $2,36 juta. Langkah itu mendorong total kepemilikan dompet mendekati 790.000 LINK. Ini juga mengalihkan perhatian pasar ke arah akumulasi daripada penjualan. Langkah seperti ini jarang terjadi selama periode distribusi berat, itulah mengapa waktu ini patut dicatat.

LINK sekarang diperdagangkan mendekati $13,78 dan bertahan di atas rata-rata pergerakan jangka pendeknya. Momentum perlahan dibangun kembali. Harga Chainlink telah menemukan stabilitas daripada membalas dengan tajam. Ini menunjukkan pembeli melangkah masuk dengan tujuan daripada mengejar gerakan cepat.

Level resistensi tetap menumpuk lebih tinggi di $16, $20, dan $28. Tetapi perkembangan kunci di sini adalah perilaku daripada teknis. Saat berita Chainlink terus melacak posisi whale, LINK tetap fokus sebagai salah satu koin kripto terbaik di mana sentimen mungkin bergeser sebelum harga sepenuhnya merespons.

BlockDAG Melampaui $442 Juta Saat Jendela $0,003 Ditutup

BlockDAG memasuki fase akhir presalenya, dan kecepatannya meningkat. Sementara sebagian besar proyek menunggu hingga setelah peluncuran untuk membuktikan nilai mereka, BlockDAG sudah menunjukkan aktivitas dalam skala besar. Lebih dari 3,5 juta pengguna aktif menambang melalui aplikasi X1. Lebih dari 4.500 pengembang mempersiapkan lebih dari 300 proyek Web3 yang akan diluncurkan di jaringan.

Momentum ini didukung oleh modal dan dukungan komunitas. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $442 juta dan membangun basis lebih dari 312.000 pemegang. Semua ini terjadi sebelum satu listing exchange pun. Pasokan juga mengencang. Hanya 3,2 miliar koin yang tersisa pada harga saat ini. Perhatian sekarang beralih ke harga presale, yang berada di $0,003. Jika dibandingkan dengan harga peluncuran yang dikonfirmasi $0,05, selisihnya mewakili perbedaan 16,67x. Itu sama dengan potensi kenaikan 1.566%. Peluang ini hanya akan ada sampai tenggat waktu 26 Januari berlalu.

Permintaan untuk penambang X Series BlockDAG juga melonjak. Lebih dari 21.000 unit telah terjual, dan pengiriman sedang berlangsung. Tidak seperti rig penambangan umum, ini dibangun khusus untuk BDAG. Perkiraan pendapatan harian berkisar dari $10 hingga $100, tergantung pada model dan harga listing.

Semua poin ini menunjuk pada proyek yang tidak menunggu adopsi terjadi. Ini sudah bergerak. Dengan infrastruktur aktif dan kekuatan penetapan harga yang menekan, BlockDAG diposisikan sebagai koin kripto terbaik berikutnya. Jendela untuk masuk pada harga dasar ditutup dengan cepat.

Pemikiran Akhir

Momentum dalam siklus ini bukan hanya tentang grafik. Ini tentang keyakinan, kejelasan, dan waktu. Prediksi Ethereum menunjukkan kekuatan, bertahan kuat. Berita Chainlink menandakan akumulasi tenang menjelang potensi keuntungan harga. Keduanya tetap menjadi bagian fundamental dari pasar. Keduanya diawasi dengan hati-hati oleh peserta serius.

BlockDAG, di sisi lain, beroperasi pada garis waktu yang berbeda. Sementara yang lain memposisikan untuk gerakan, BDAG sudah dalam satu. Jutaan sedang menambang. Ratusan proyek sedang dibangun di jaringan. Dua puluh exchange siap untuk go live. Infrastruktur tidak spekulatif. Ini nyata dan aktif hari ini. Harga presale $0,003 tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dengan peluncuran yang dikonfirmasi di $0,05, selisihnya ditutup dengan cepat.

Bagi siapa pun yang mencari koin kripto terbaik berikutnya, waktu untuk menonton dari pinggir lapangan telah berakhir. Jendela untuk bertindak adalah sekarang.

