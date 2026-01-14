Inilah Mengapa Bitcoin dan Altcoin Naik Hari Ini (13 Jan.)

Bitcoin dan altcoin mengalami reli hari ini, 13 Januari, karena pelaku pasar merefleksikan data inflasi konsumen AS yang menggembirakan dan kemajuan CLARITY Act.

Bitcoin (BTC) naik untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai tertinggi intraday $93.500. Dash (DASH) melonjak 55%, sementara Monero (XMR) naik 20%. Peraih keuntungan tertinggi lainnya termasuk token seperti Story, Internet Computer, Pump, dan World Liberty Financial.

Reli Bitcoin dan altcoin dipicu oleh data inflasi AS

Salah satu alasan utama Bitcoin dan altcoin naik adalah Bureau of Labor Statistics menerbitkan laporan inflasi AS yang menggembirakan.

Indeks Harga Konsumen (CPI) utama tetap di 2,7% pada bulan Desember sementara CPI inti, yang mengecualikan produk makanan dan energi yang volatil, turun dari 2,7% menjadi 2,6%.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa tarif Trump tidak memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa inflasi akan terus bergerak turun seiring dengan penurunan harga bensin dan suku bunga hipotek.

Suku bunga hipotek turun menjadi 6,2%, dan penurunan akan terus berlanjut karena Fannie Mae mulai membeli sebagai bagian dari arahan Presiden Trump untuk membeli sekuritas hipotek senilai $200 miliar.

Inflasi juga mungkin turun, meskipun sedikit, jika Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa tarif Trump ilegal pada hari Rabu, 14 Januari.

Penurunan inflasi dan pelunakan pasar tenaga kerja menunjukkan Federal Reserve mungkin memberikan pemotongan suku bunga tambahan tahun ini. Dot plot bank tersebut menunjukkan akan memangkas suku bunga tahun ini.

Angin segar CLARITY Act

Reli kripto juga terjadi karena pelaku pasar bereaksi terhadap RUU Struktur Pasar baru, yang umumnya dikenal sebagai CLARITY Act.

RUU ini akan menyederhanakan regulasi kripto AS dengan memperjelas peran masing-masing Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission.

CFTC, yang dipandang lebih ramah, akan mengatur sebagian besar koin, sementara SEC akan mengatur penerbit dan penerbitan aset digital yang dijual sebagai bagian dari kontrak investasi.

Ke depan, RUU tersebut akan melalui proses markup di komite pada hari Kamis, diikuti dengan pemungutan suara Senat penuh di kemudian hari

Bitcoin dan altcoin naik karena open interest futures meningkat menjadi lebih dari $138 miliar dan Crypto Fear and Greed Index bergerak ke 45. Indeks menunjukkan tanda-tanda akan masuk ke zona keserakahan segera, yang akan positif untuk pasar kripto.