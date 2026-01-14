BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bitcoin (BTC) naik untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai tertinggi intraday di $93.500. Dash (DASH) melonjak sebesar 55%, sementara Monero (XMR) naik sebesar 20%.Bitcoin (BTC) naik untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai tertinggi intraday di $93.500. Dash (DASH) melonjak sebesar 55%, sementara Monero (XMR) naik sebesar 20%.

Inilah Mengapa Bitcoin dan Altcoin Naik Hari Ini (13 Jan.)

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/14 03:00
Bitcoin
BTC$95 480,4--%
Oasis
ROSE$0,01408+6,26%
DASH
DASH$89,39+8,44%
Monero
XMR$641,99-4,21%

Bitcoin dan altcoin mengalami reli hari ini, 13 Januari, karena pelaku pasar merefleksikan data inflasi konsumen AS yang menggembirakan dan kemajuan CLARITY Act.

Ringkasan
  • Bitcoin dan sebagian besar altcoin menguat hari ini, 13 Januari.
  • AS menerbitkan laporan inflasi konsumen yang menggembirakan.
  • Komite Perbankan Senat menerbitkan teks CLARITY Act.

Bitcoin (BTC) naik untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai tertinggi intraday $93.500. Dash (DASH) melonjak 55%, sementara Monero (XMR) naik 20%. Peraih keuntungan tertinggi lainnya termasuk token seperti Story, Internet Computer, Pump, dan World Liberty Financial.

Here's why Bitcoin and altcoins are going up today (Jan. 13) - 2

Reli Bitcoin dan altcoin dipicu oleh data inflasi AS 

Salah satu alasan utama Bitcoin dan altcoin naik adalah Bureau of Labor Statistics menerbitkan laporan inflasi AS yang menggembirakan.

Indeks Harga Konsumen (CPI) utama tetap di 2,7% pada bulan Desember sementara CPI inti, yang mengecualikan produk makanan dan energi yang volatil, turun dari 2,7% menjadi 2,6%.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa tarif Trump tidak memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa inflasi akan terus bergerak turun seiring dengan penurunan harga bensin dan suku bunga hipotek. 

Suku bunga hipotek turun menjadi 6,2%, dan penurunan akan terus berlanjut karena Fannie Mae mulai membeli sebagai bagian dari arahan Presiden Trump untuk membeli sekuritas hipotek senilai $200 miliar.

Inflasi juga mungkin turun, meskipun sedikit, jika Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa tarif Trump ilegal pada hari Rabu, 14 Januari.

Penurunan inflasi dan pelunakan pasar tenaga kerja menunjukkan Federal Reserve mungkin memberikan pemotongan suku bunga tambahan tahun ini. Dot plot bank tersebut menunjukkan akan memangkas suku bunga tahun ini.

Angin segar CLARITY Act 

Reli kripto juga terjadi karena pelaku pasar bereaksi terhadap RUU Struktur Pasar baru, yang umumnya dikenal sebagai CLARITY Act. 

RUU ini akan menyederhanakan regulasi kripto AS dengan memperjelas peran masing-masing Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. 

CFTC, yang dipandang lebih ramah, akan mengatur sebagian besar koin, sementara SEC akan mengatur penerbit dan penerbitan aset digital yang dijual sebagai bagian dari kontrak investasi.

Ke depan, RUU tersebut akan melalui proses markup di komite pada hari Kamis, diikuti dengan pemungutan suara Senat penuh di kemudian hari  

Bitcoin dan altcoin naik karena open interest futures meningkat menjadi lebih dari $138 miliar dan Crypto Fear and Greed Index bergerak ke 45. Indeks menunjukkan tanda-tanda akan masuk ke zona keserakahan segera, yang akan positif untuk pasar kripto.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95 480,4
$95 480,4$95 480,4
+0,94%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00