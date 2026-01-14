BursaDEX+
Sui (SUI) Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan saat Harga Membidik $2,35 Setelah Merebut Kembali Support Kunci

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/14 04:30
Sui (SUI) tampaknya mulai stabil, karena berhasil bertahan di atas level support penting meskipun mengalami kerugian baru-baru ini. Token ini sekarang mengalami resistance, yang mungkin menunjukkan bahwa pasar masih dalam fase korektif.

Harga SUI Rebound di Atas Support

Para analis menunjukkan bahwa situasi teknis saat ini untuk SUI sangat kritis. GainMuse, seorang analis kripto, menjelaskan bahwa alasan bounce token tersebut adalah karena rebound dari level support yang lebih rendah, tetapi saat ini menghadapi resistance dari tren menurun. Ini menunjukkan bahwa tren saat ini untuk token tersebut masih korektif.

image.pngSumber: X

Pada saat penulisan, SUI diperdagangkan pada harga $1,83. Volume perdagangan 24 jam berada di $1,10 miliar, dan kapitalisasi pasar adalah $6,99 miliar. Token tersebut telah naik 1,72% selama 24 jam terakhir, menunjukkan bahwa pembeli secara hati-hati mulai masuk kembali setelah penurunan baru-baru ini.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Baca Juga | SUI Melonjak dari Konsolidasi, Pembeli Merebut Kontrol di Atas $1,78

SUI Merebut Kembali Support Kunci

Analis pasar lainnya, Scient, menunjukkan bahwa SUI melakukan apa yang diharapkan dari analisis teknisnya. Setelah sell-off yang kuat, harga sekarang berada di atas level support kritis yang berfungsi sebagai level pivot utama. Pengujian singkat terhadap level tersebut telah berhasil direbut kembali.

image.pngSumber: X

Dari sudut pandang teknis, level permintaan dan keputusan penting ditunjukkan dalam grafik melalui kotak abu-abu. Selama harga token tetap di atas level ini, kenaikan baru-baru ini masih valid.

Namun, jika terjadi breakdown di bawah level ini lagi, tekanan ke bawah lebih lanjut dapat terjadi. Level ini dapat membantu bergerak menuju level resistance berikutnya di $2,35.

Beberapa formasi chart timeframe tinggi menggambarkan akumulasi, dan tampaknya token sedang membangun basis sebelum pergerakan naik potensial. Para analis menyarankan bahwa mempertahankan level yang telah terlihat di area support sangat penting untuk tahap berikutnya dari proses pemulihan.

Meskipun situasi pasar secara keseluruhan di pasar kripto tetap beragam, aksi harga jangka pendek token akan bergantung pada interaksinya dengan resistance menurun. Investor dengan cermat mengamati area ini, karena breakout yang berhasil di atas $2,35 dapat membuka jalan untuk kenaikan lebih lanjut.

Baca Juga | X Milik Elon Musk Mendorong Perdagangan SUI: Analis Memprediksi Pergerakan Eksplosif Menuju $6,47

Peluang Pasar
Logo SUI
Harga SUI(SUI)
$1.7891
$1.7891$1.7891
+3.83%
USD
Grafik Harga Live SUI (SUI)
