Keluar dari Jabatan, Masuk ke Kripto: Mantan Walikota NYC Meluncurkan Memecoin 'NYC Token'

Mantan Walikota New York City Eric Adams meluncurkan cryptocurrency baru bernama "NYC Token" pada 12 Januari 2026, menarik perhatian cepat dan kritik yang sama cepatnya.

Menurut laporan, Adams mempresentasikan proyek tersebut di Times Square dan membingkainya sebagai cara untuk mendukung pendidikan dan melawan antisemitisme serta sentimen anti-Amerika. Token ini dibangun di blockchain Solana, berdasarkan informasi yang dirilis saat peluncuran.

Peluncuran Token Dan Tujuan

Menurut presentasi resmi dan pernyataan selanjutnya, hasil dari token tersebut akan membantu mendanai beasiswa dan program pelatihan blockchain untuk komunitas yang kurang terlayani.

Adams menggambarkan koin tersebut sebagai simbol sipil yang terkait dengan identitas New York dan jangkauan globalnya. Peluncuran dipromosikan dengan janji manfaat komunitas, tetapi kritikus mengatakan informasi publik tentang tata kelola dan penanganan dana sangat minim.

Pergerakan Pasar

Pasar bereaksi dengan cepat. Berdasarkan laporan, token tersebut sempat menunjukkan kapitalisasi pasar tersirat sekitar $580 juta–$730 juta dalam beberapa jam pertama setelah perdagangan dimulai. Kemudian harga jatuh.

Perdagangan menunjukkan penurunan sekitar 80% ketika harga token turun dari mendekati $0,46 menjadi sekitar $0,10 tak lama setelah pasar dibuka untuk aset tersebut. Volume perdagangan melonjak dan kemudian runtuh, meninggalkan banyak trader menghadapi kerugian besar.

Likuiditas Dan Tuduhan

Pengamat on-chain dan analis crypto menandai penarikan likuiditas secara tiba-tiba beberapa menit setelah debut token. Laporan telah mengungkapkan bahwa jutaan dolar ditarik dari pool perdagangan, yang memicu tuduhan rug pull dari beberapa kalangan komunitas crypto.

Situs web resmi token juga dikritik karena tautan yang hilang atau tidak berfungsi ke dokumen-dokumen kunci, dan hanya ada sedikit detail tentang kelompok mana yang akan menerima dana atau bagaimana keputusan akan dibuat.

Rekam Jejak Crypto Adams: Konteks Politik

Eric Adams tidak asing dengan aset digital. Selama masa jabatannya, dia mengonversi sebagian gajinya menjadi Bitcoin dan Ethereum dan mendorong kebijakan untuk menarik perusahaan blockchain ke kota.

Penggantinya, Walikota Zohran Mamdani, menolak untuk mengambil bagian dalam proyek token dan tidak mendukungnya. Perpecahan dalam pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah seorang pejabat mantan harus menggunakan profil publiknya untuk mempromosikan koin yang diterbitkan secara pribadi.

Respons Publik

Analis menyerukan transparansi dan mendesak untuk melihat lebih dekat data on-chain. Berdasarkan laporan dari pelacak blockchain, beberapa transfer dan ekstraksi likuiditas terlihat secara publik di jaringan Solana, yang menambah pengawasan.

Kelompok komunitas dan investor meminta pengungkapan yang lebih jelas, sementara ahli hukum memperingatkan bahwa penyelidikan atau perhatian regulasi dapat terjadi jika uang dipindahkan dengan cara yang merugikan pembeli biasa.

Gambar unggulan oleh ThomasShanahan / iStock.com, grafik dari TradingView