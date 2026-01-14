Berita Bitcoin Hyper menjadi semakin sering karena presale mendekati akhirnya. Proyek BTC Layer-2 telah menghasilkan hype, dan banyak investor melihatnya sebagai pengubah permainan potensial untuk transaksi BTC.

Namun, dalam hal disrupsi, tidak ada kripto yang mendekati potensi DeepSnitch AI. Kombinasi teknologi AI yang canggih dan daya tarik pasar yang masif sudah menarik perhatian besar, seperti yang dikonfirmasi oleh angka presale.

Lebih dari $1.168.000 telah dikumpulkan hanya dalam 4 tahap dari 15, membuat kripto yang akan datang seperti roket luar angkasa yang diluncurkan ke orbit.

VanEck memperkirakan Bitcoin mencapai $2,9 juta pada 2050

Sebagai jaringan BTC Layer-2, berita Bitcoin Hyper hari ini terkait erat dengan Bitcoin itu sendiri. Dalam hal ini, peristiwa penting adalah laporan VanEck yang memperkirakan harga BTC sebesar $2,9 juta pada 2050, jika faktor adopsi tertentu terealisasi.

Pemain reksa dana dan ETF global ini sangat optimis tentang peran Bitcoin di masa depan, melihat cryptocurrency ini mendapatkan daya tarik sebagai aset penyelesaian dan kepemilikan cadangan.

Perusahaan manajemen investasi global berbasis New York, VanEck, adalah salah satu investor institusional paling bullish dalam hal Bitcoin dan kripto.

Di masa depan yang dekat di mana Bitcoin memperluas perannya dalam ekonomi, berita Bitcoin Hyper mungkin lebih banyak tentang metrik kinerja Layer-2 daripada tentang harga HYPER.

Tetapi tidak hanya Bitcoin Hyper yang akan mendapat manfaat dari dunia di mana BTC lebih relevan. Dua koin baru lainnya, DeepSnitch AI dan BlockchainFX, juga akan berkembang.

Koin yang akan berkembang dalam ekonomi BTC

DeepSnitch AI (DSNT)

Jika Bitcoin memperluas perannya dalam ekonomi, alat seperti DeepSnitch AI akan menjadi sangat penting. Hari ini, lebih dari setengah miliar orang memiliki kripto, dan sebagian besar dari mereka mengalami masalah yang ditangani oleh DeepSnitch AI. Tetapi di dunia di mana BTC ada di mana-mana dalam ekonomi, hampir semua orang akan membutuhkan alat seperti DeepSnitch.

Kepercayaan adalah salah satu nilai paling penting dalam kripto, keuangan, dan ekonomi. Kepercayaan pada data, kepercayaan pada aktor, kepercayaan pada potensi aset. Tetapi kepercayaan tidak dapat ada di tengah kurangnya transparansi. Dan itulah, tepatnya, yang diubah oleh DeepSnitch AI.

Sistem ini, yang berada dalam tahap pengembangan yang sangat maju, terdiri dari serangkaian agen AI (empat di antaranya sudah operasional) yang menghasilkan intelijen pasar dari data kripto, baik on-chain maupun off-chain.

Misalnya, mereka dapat menganalisis transaksi dompet HYPER terbaru dalam konteks berita Bitcoin Hyper terbaru, dan menemukan pergeseran sentimen. Atau dalam hal kepercayaan secara khusus, AuditSnitch (salah satu agen) dapat menganalisis kripto apa pun dan memberi tahu apakah itu bersih, hati-hati, atau mencurigakan.

Bayangkan saja daya tarik pasar yang masif untuk alat seperti itu dan berapa banyak token yang menggerakkannya, DSNT, bisa melonjak. Kabar baiknya adalah harga presale DSNT masih rendah hanya $0,03401, jadi potensi kenaikannya sangat besar, dan bisa menjadi lebih besar lagi dengan pengumuman tim yang akan datang segera.

Kabar buruknya adalah presale akan berakhir dalam waktu kurang dari 2 minggu, jadi Anda harus benar-benar terburu-buru jika Anda ingin melihat dompet kripto Anda meledak tahun ini.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Berita Bitcoin Hyper terbaru termasuk pencapaian tonggak $30 juta dalam presale, yang signifikan. Sedikit presale yang mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Namun, banyak investor menunggu jenis berita Bitcoin Hyper lainnya: khususnya, berita peluncurannya ke pasar.

Demikian pula, beberapa orang khawatir tentang kurangnya pembaruan proyek Hyper, terutama mengenai tumpukan teknologi. Ini menempatkan HYPER dalam kontras yang mencolok dengan DeepSnitch AI, di mana berita pengembangan produk sering terjadi.

BlockchainFX (BFX)

Siklus berita BlockchainFX juga membedakan kripto yang akan datang dari apa yang Anda lihat di berita Bitcoin Hyper. Telah diumumkan secara resmi bahwa aplikasi akan diluncurkan pada 31 Januari (kebetulan, hari yang sama dengan presale DeepSnitch AI diharapkan berakhir).

Seperti yang disebutkan, roadmap pengembangan produk yang jelas adalah jenis pengumuman Bitcoin Hyper yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar investor. Dalam hal ini, BFX jelas memiliki keunggulan dibandingkan HYPER.

Kesimpulan

Berita Bitcoin Hyper terkait erat dengan apa yang terjadi dengan Bitcoin, dan dalam ekonomi masa depan di mana BTC lebih relevan, HYPER seharusnya berkembang.

Tetapi koin yang tampak seperti perjalanan ke orbit adalah DeepSnitch AI. Kombinasi teknologi AI yang canggih dengan pasar yang masif menjadikannya ledakan 100x berikutnya yang mungkin terjadi. Namun, hanya mereka yang membeli sekarang dalam presale yang akan melihat dompet mereka tumbuh secara eksponensial.

FAQ

Di mana saya bisa mendapatkan berita Bitcoin Hyper terbaru?

Akun X mereka adalah sumber yang paling update. Anda juga bisa mendapatkan berita DeepSnitch AI terbaru di X.

Apakah BFX sudah terdaftar?

Prosesnya sedang berlangsung, tetapi token belum diperdagangkan secara terbuka. Pencatatan DeepSnitch AI seharusnya memakan waktu jauh lebih sedikit, mengingat roadmap yang lebih jelas dan tahap pengembangan produk yang lebih maju.

Kapan presale DeepSnitch AI akan berakhir?

Menurut whitepaper proyek, tanggal akhir adalah "tidak lebih dari 31 Januari 2026, atau ketika tujuan penggalangan dana tercapai, mana yang terjadi lebih dulu".