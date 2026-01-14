Potensi XRP: Empat Pemicu Q1 2026 yang Mungkin Mendorong Harga Melampaui $8

Saat pasar cryptocurrency memasuki tahun baru, optimisme seputar XRP terus tumbuh, terutama menyusul pandangan positif Standard Chartered terhadap altcoin ini. Seperti yang dilaporkan NewsBTC dua minggu lalu, bank tersebut memproyeksikan lonjakan signifikan untuk token ini, memperkirakan potensi rekor tertinggi baru sebesar $8.

Baru-baru ini, analis pasar Sam Daodu telah mengidentifikasi empat katalis utama yang dapat mendorong XRP menuju pencapaian besar ini, berpotensi di kuartal pertama tahun ini.

Apa yang Bisa Mendorong Harga Lebih Tinggi?

Katalis pertama berasal dari pengesahan yang akan segera terjadi dari CLARITY Act, rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang diperkirakan akan dibahas pada 15 Januari. Daodu menegaskan bahwa kejelasan yang diberikan oleh undang-undang baru ini dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi institusional di pasar XRP.

Selain itu, Ripple, perusahaan di balik altcoin ini, baru-baru ini menerima persetujuan bersyarat dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) untuk meluncurkan Ripple National Trust Bank, yang akan menjadi lembaga perwalian yang diawasi secara federal.

Selain itu, tujuh exchange-traded funds (ETF) spot XRP kini diperdagangkan di AS, dengan total aset yang dikelola (AUM) melebihi $2 miliar dan mengunci 777 juta token XRP.

Faktor signifikan lainnya dalam potensi kenaikan XRP adalah pertumbuhan stablecoin RLUSD, yang telah mencapai kapitalisasi pasar $1,33 miliar dan menempati peringkat ketiga di antara stablecoin yang diatur AS yang siap untuk mematuhi GENIUS Act.

Saat bank mulai menerapkan RLUSD di berbagai koridor pembayaran, aktivitas di XRP Ledger diperkirakan akan meningkat. Biaya jaringan yang dibayar dalam XRP menciptakan hubungan langsung antara pertumbuhan stablecoin dan pengurangan bertahap pasokan XRP, mengubah utilitas menjadi permintaan yang berkelanjutan.

Terakhir, GENIUS Act, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Trump pada Juli 2025, menetapkan regulasi yang jelas untuk stablecoin AS. Kejelasan ini meluas ke Eropa, Asia, dan pasar berkembang, memungkinkan ekspansi lintas batas yang lebih lancar.

Skenario Bullish XRP

Menganalisis faktor-faktor ini, Daodu menyarankan skenario "bull case" di mana XRP dapat mencapai antara $8 dan $10. Ini sangat bergantung pada permintaan institusional yang berkelanjutan dan arus masuk yang konsisten ke exchange-traded funds.

Dia mencatat dalam laporan bahwa jika arus masuk ETF mempertahankan tingkat $300 hingga $500 juta per bulan yang diamati pada akhir 2025, hal ini dapat menyebabkan tambahan 750 juta hingga 1,25 miliar XRP terkunci pada pertengahan tahun.

Dalam kondisi ini, Daodu menyimpulkan bahwa XRP memiliki potensi untuk tidak hanya melampaui ambang batas $8 tetapi juga memperluas keuntungannya ke kisaran $10 karena kendala pasokan memberikan pengaruh yang lebih besar pada harga.

Pada saat penulisan, cryptocurrency terbesar kelima di pasar diperdagangkan pada $2,13, menandai peningkatan 3,7% pada hari Selasa.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com