Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Mendekati Titik Impas: Level Kunci Menjadi Fokus

Bitcoin telah memulai tahun ini dengan pijakan yang lebih kuat, pulih dari kelemahan akhir 2025 dan mendorong kembali menuju level $92.000. Aksi harga telah membaik, dan momentum jangka pendek telah berubah menjadi konstruktif, tetapi keyakinan masih rapuh. Meskipun terjadi rebound, Bitcoin terus diperdagangkan dalam rentang konsolidasi yang lebih luas yang telah membatasi kenaikan sejak akhir November.

Akibatnya, para analis tetap terbagi. Beberapa melihat kekuatan terkini sebagai fase awal dari pembalikan tren, sementara yang lain memperingatkan bahwa pasar mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk menyerap pasokan sebelum breakout yang berkelanjutan dapat berkembang.

Menambahkan nuansa pada perdebatan ini, laporan terbaru dari CryptoQuant menyoroti titik belok kritis yang terkait dengan perilaku pemegang jangka pendek. Menurut analisis tersebut, pemegang jangka pendek Bitcoin—biasanya kelompok yang paling reaktif—mendekati pembalikan kembali ke profit.

Level kunci berada di sekitar $92,2K. Penembusan yang menentukan di atas ambang batas ini akan menempatkan rata-rata pemegang jangka pendek kembali ke wilayah positif, mengurangi tekanan psikologis dan mengurangi insentif untuk menjual ke reli kecil.

Pemegang Jangka Pendek Mendekati Titik Belok Psikologis

Laporan CryptoQuant yang sama menekankan bahwa zona $92.000–$92.200 lebih dari sekadar level teknis sederhana—ini mewakili ambang batas psikologis untuk pemegang jangka pendek (STH). Pergerakan berkelanjutan di atas area ini akan menempatkan rata-rata STH kembali ke profit, mengurangi stres di antara pembeli terkini yang telah merugi selama berminggu-minggu.

Ketika kelompok ini kembali ke profit, tekanan jual biasanya berkurang, karena exit yang didorong rasa takut memberi jalan pada kemauan yang lebih besar untuk hold atau bahkan menambah eksposur.

Secara historis, transisi ini penting. Data pasar masa lalu menunjukkan bahwa ketika harga Bitcoin melampaui harga yang direalisasikan pemegang jangka pendek—konfigurasi yang sering digambarkan sebagai "golden cross" antara harga spot dan basis biaya STH—struktur pasar cenderung membaik.

Dalam beberapa siklus sebelumnya, pembalikan seperti itu menandai awal dari momentum kenaikan yang diperbarui, karena peserta jangka pendek beralih dari perilaku defensif ke permintaan yang mendukung.

Meski begitu, konteks tetap penting. Pembalikan profit tidak menjamin kelanjutan langsung yang lebih tinggi, tetapi ini mengubah insentif. Alih-alih menjual ke reli untuk memulihkan kerugian, pemegang jangka pendek lebih cenderung membeli penurunan atau bertahan melalui volatilitas, memperkuat kedalaman sisi bid.

Secara praktis, merebut kembali dan bertahan di atas $92K akan menandakan bahwa pasokan terkini telah diserap dan bahwa permintaan marginal semakin kuat. Jika dikonfirmasi dengan follow-through, reset psikologis ini dapat bertindak sebagai bahan bakar untuk ekstensi tren yang lebih luas. Namun, kegagalan untuk mempertahankan level ini akan berisiko mereset tekanan pada kelompok yang sama, menjaga Bitcoin terkunci dalam konsolidasi daripada mode tren.

Harga Bitcoin Konsolidasi Di Bawah Resistance Kunci Saat Volatilitas Meningkat

Aksi harga Bitcoin pada grafik ini mencerminkan pasar yang mencoba untuk stabil setelah koreksi tajam dari puncak Oktober mendekati $125.000. Setelah penurunan itu, BTC menemukan permintaan kuat di wilayah $85.000–$88.000, di mana pembeli berulang kali mempertahankan harga dan membentuk struktur low yang lebih tinggi. Sejak itu, Bitcoin telah berkonsolidasi dalam rentang yang relatif ketat, secara bertahap mendorong kembali menuju area $92.000.

Dari perspektif tren, harga saat ini diperdagangkan di atas moving average 200 hari (merah), yang terus miring ke atas dan memberikan lapisan kunci support jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kelemahan terkini, tren makro yang lebih luas tetap utuh.

Namun, BTC masih diperdagangkan di bawah moving average 100 hari dan 50 hari (hijau dan biru), yang keduanya mendatar dan bertindak sebagai resistance dinamis. Konfigurasi ini menjelaskan keraguan di sekitar $92.000–$94.000, di mana beberapa faktor teknis bertemu.

Volume telah menurun dibandingkan dengan fase sell-off, menandakan keyakinan yang berkurang dari pembeli maupun penjual. Ini biasanya menjadi ciri fase konsolidasi daripada tren impulsif. Serangkaian low yang lebih tinggi sejak Desember menunjukkan struktur jangka pendek yang membaik, tetapi konfirmasi masih kurang.

Untuk kelanjutan bullish, Bitcoin akan memerlukan penutupan harian dan mingguan yang menentukan di atas zona resistance $92.000–$94.000, merebut kembali moving average jangka menengah. Kegagalan untuk melakukannya dapat menjaga harga terikat rentang atau mengekspos BTC ke tes support lain mendekati $88.000. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan kompresi dan ketidakpastian, dengan pergerakan arah yang lebih besar kemungkinan terjadi setelah rentang ini terselesaikan.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com