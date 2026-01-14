Apa Itu Venice AI? Chatbot yang Fokus pada Privasi

Ringkasan Tidak seperti chatbot yang lebih dikenal luas, Venice AI menawarkan akses pribadi dan tanpa sensor ke alat AI generatif.

Platform ini mendukung pembuatan teks, pembuatan gambar, pencarian web waktu nyata, dan API pengembang.

Platform ini menggunakan token—VVV dan DIEM—untuk mengalokasikan inferensi AI harian alih-alih mengenakan biaya per permintaan.

Venice AI adalah platform AI generatif yang dirancang sejak awal untuk bersifat pribadi dan tanpa sensor.

Seperti model AI lainnya, Venice menyediakan antarmuka obrolan yang menghadap konsumen dan API pengembang yang mendukung pembuatan teks, pembuatan gambar, dan pencarian web langsung. Yang membedakan Venice bukanlah fitur permukaannya, tetapi bagaimana platform ini menangani data, pembatasan, dan pembayaran.

Diluncurkan pada tahun 2024 oleh pendiri dan mantan CEO ShapeShift, Erik Voorhees, Venice dirancang berdasarkan gagasan bahwa pengguna harus dapat menggunakan sistem AI modern tanpa percakapan mereka disimpan di server terpusat dan tanpa dibatasi oleh filter konten yang kaku.

"Saya melihat ke mana arah AI, yaitu akan dikuasai oleh perusahaan teknologi besar yang bekerja sama dengan pemerintah," Voorhees sebelumnya memberi tahu Decrypt. "Dan itu sangat mengkhawatirkan saya, dan saya melihat betapa kuatnya AI, betapa berpengaruhnya—ranah teknologi baru yang luar biasa."

Apa yang dapat dilakukan Venice AI

Venice mendukung berbagai kemampuan AI inti yang lengkap:

🖨️ Pembuatan teks: Obrolan umum, penulisan bentuk panjang, bantuan riset, dan output kreatif menggunakan model bahasa besar open-source.

Obrolan umum, penulisan bentuk panjang, bantuan riset, dan output kreatif menggunakan model bahasa besar open-source. 🖼️ Pembuatan gambar: Pembuatan teks-ke-gambar melalui model gambar open-source.

Pembuatan teks-ke-gambar melalui model gambar open-source. 📺 Pembuatan video: Pembuatan teks-ke-video dan gambar-ke-video, diperkenalkan sebagai bagian dari Venice V2 dan awalnya tersedia untuk pengguna beta dan Pro.

Pembuatan teks-ke-video dan gambar-ke-video, diperkenalkan sebagai bagian dari Venice V2 dan awalnya tersedia untuk pengguna beta dan Pro. 🔎 Pencarian web waktu nyata: Respons yang mencakup informasi terkini dengan tautan sumber yang dapat diklik.

Respons yang mencakup informasi terkini dengan tautan sumber yang dapat diklik. 👨‍💻 API Pengembang: Akses terprogram untuk aplikasi dan agen AI, dengan inferensi yang dialokasikan melalui staking atau kredit berbayar.

Tingkat langganan

Venice AI menawarkan tingkat gratis dan langganan Pro berbayar. Tingkat gratis menyediakan akses terbatas ke fitur inti dan penggunaan API dasar, termasuk pembuatan teks, gambar, dan kode pribadi menggunakan model AI dasar, dengan 10 prompt teks per hari dan 15 prompt gambar per hari.

Tingkat Pro memperluas kemampuan tersebut dengan akses ke model lanjutan dan pembuatan karakter. Pengguna Pro dapat membuat teks tanpa batas, menghapus watermark gambar, menerapkan peningkatan resolusi tinggi, dan membuat hingga 1.000 gambar per hari.

Paket Pro juga mencakup pemberian satu kali sebesar 1.000 kredit untuk pembuatan video atau penggunaan API. Pro berharga $18 per bulan atau $149 per tahun, dengan pembayaran tersedia melalui kartu kredit/debit, Bitcoin, atau Coinbase.

Dari perspektif pengguna, fungsionalitas Venice terlihat mirip dengan chatbot AI modern lainnya seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude. Perbedaannya terletak pada bagaimana akses dan kontrol disusun di balik layar.

Privasi berdasarkan desain

Venice AI menempatkan privasi di pusat desainnya. Platform ini menyimpan percakapan secara lokal di browser pengguna daripada menyimpannya di server yang dikontrol perusahaan. Dengan melakukan itu, Venice membatasi penyimpanan data jangka panjang dan mengurangi seberapa erat prompt dapat dikaitkan dengan identitas pengguna.

"[GPU] memang melihat teks biasa dari prompt tertentu, tetapi tidak melihat semua percakapan Anda yang lain, dan Venice tidak melihat percakapan Anda, dan tidak ada yang terkait dengan identitas Anda," kata Voorhees.

AI tanpa sensor

Selain berfokus pada privasi, Venice juga memposisikan dirinya sebagai platform AI tanpa sensor dan hadir dengan lebih sedikit pembatasan daripada yang diterapkan oleh produk AI konsumen arus utama. Venice menekankan kontrol dan konfigurabilitas pengguna, memungkinkan berbagai prompt dan output yang lebih luas—khususnya untuk kasus penggunaan kreatif atau eksploratif.

Linimasa: Venice AI, VVV, dan DIEM

Mei 2024: Venice diluncurkan secara publik sebagai platform AI pribadi dan tanpa sensor yang dibangun di atas model open-source.

Venice diluncurkan secara publik sebagai platform AI pribadi dan tanpa sensor yang dibangun di atas model open-source. Juli 2024: Venice menambahkan pencarian web waktu nyata dengan kutipan yang dapat diklik.

Venice menambahkan pencarian web waktu nyata dengan kutipan yang dapat diklik. November 2024: Venice merilis versi awal API pengembangnya.

Venice merilis versi awal API pengembangnya. Januari 2025: Venice mengumumkan token VVV dan memperkenalkan model inferensi berbasis staking.

Venice mengumumkan token VVV dan memperkenalkan model inferensi berbasis staking. April 2025: Memperkenalkan pembuatan teks-ke-gambar.

Memperkenalkan pembuatan teks-ke-gambar. Agustus 2025: Memperkenalkan DIEM, token yang dirancang untuk mewakili kredit inferensi AI harian tetap, dan mengumumkan pengurangan inflasi VVV.

Memperkenalkan DIEM, token yang dirancang untuk mewakili kredit inferensi AI harian tetap, dan mengumumkan pengurangan inflasi VVV. Oktober 2025: Venice V2 diumumkan, menambahkan pembuatan video, menguraikan integrasi VVV yang lebih dalam ke dalam platform.

Apa itu VVV?

VVV adalah token asli Venice AI, yang berfungsi sebagai token akses daripada token pembayaran. Dibangun di jaringan layer-2 Ethereum Base milik Coinbase, token ini memiliki total pasokan saat peluncuran sebesar 78 juta VVV.

Ketika pengguna melakukan staking VVV, mereka menerima alokasi harian kapasitas inferensi API Venice untuk pembuatan teks, gambar, dan kode, tanpa membayar per permintaan. Venice menghitung alokasi tersebut sebagai bagian pro-rata dari total kapasitas API-nya, diukur menggunakan unit internal yang disebut Diem.

Venice menetapkan batas inferensi berdasarkan bagian setiap pengguna dari VVV yang di-stake di antara staker aktif, didefinisikan sebagai akun yang telah melakukan setidaknya satu panggilan API dalam tujuh hari terakhir. Pengguna tidak menghabiskan VVV untuk membuat permintaan; mereka melakukan staking dan menarik dari alokasi harian mereka sesuai kebutuhan.

Saat di-stake, VVV juga menghasilkan yield berbasis emisi, didistribusikan sesuai permintaan pada API Venice.

​Apa itu DIEM?

Diluncurkan pada Agustus 2025, DIEM adalah token yang diperkenalkan oleh Venice untuk mewakili inferensi AI abadi.

Setiap DIEM menyediakan kredit API Venice senilai $1 per hari, selamanya, memberi pemegang alokasi harian tetap komputasi AI alih-alih harga berbasis penggunaan. Pengguna hanya dapat mencetak DIEM dengan mengunci VVV yang di-stake.

Saat VVV dikunci untuk mencetak DIEM, token ini terus menghasilkan 80% dari yield staking normal. Membakar DIEM membuka kunci VVV yang di-stake asli kapan saja.

DIEM adalah token ERC-20 di Base yang dapat di-stake untuk akses API, ditransfer, atau diperdagangkan, memungkinkan kapasitas inferensi AI ada sebagai aset yang dapat diperdagangkan secara mandiri.

Bagaimana Venice mengenakan biaya untuk akses AI

Sebagian besar API AI menagih per token atau per panggilan. Venice menawarkan alternatif: pengguna dapat melakukan staking VVV untuk menerima bagian pro-rata dari kapasitas inferensi harian platform, dilacak dalam unit internal yang disebut Diem.

Penggunaan API kemudian menarik alokasi Diem harian tersebut (dengan model berbeda yang memiliki biaya berbeda), dan alokasi diatur ulang setiap hari, sehingga dapat diprediksi tetapi tidak tidak terbatas.

​Venice juga memungkinkan pengguna membayar inferensi secara langsung dalam USD melalui akun Pro, tetapi memposisikan staking sebagai cara untuk menghindari gesekan penagihan per permintaan untuk otomatisasi frekuensi tinggi.

Venice AI adalah upaya untuk memisahkan siapa yang mengendalikan AI, bagaimana AI dibayar, dan siapa yang dapat menggunakannya. Privasi, akses tanpa sensor, dan inferensi terokenisasi adalah alat yang digunakannya untuk membuat pemisahan tersebut mungkin.