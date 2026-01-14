BursaDEX+
Dari $2 ke $50 Harga XRP? 'Skenario Langit Biru' Analis Melihat Rally XRP 5000% Saat Paus Mengumpulkan ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 07:14
XRP terus mengungguli pasar cryptocurrency lainnya, karena merupakan gainer terbesar dalam 24 jam terakhir di antara sepuluh crypto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

XRP diperdagangkan pada level tertinggi $2,13 pada saat penulisan, naik 4,5% dalam 24 jam. Crypto terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar telah naik lebih dari 34% hanya dalam sebulan terakhir.

XRP Menuju $5

Seiring FOMO di sekitar XRP meningkat, para analis percaya bahwa koin tersebut dapat menuju breakout yang akan membuat harga melampaui $5 dalam jangka pendek.

Analis mencatat bahwa harga XRP telah berkonsolidasi dalam segitiga simetris selama enam tahun, tren yang biasanya tidak terlihat di antara crypto lainnya. Jika harga breakout dari pola ini, target harga berikutnya akan menjadi $3,90.

Analis Javon Marks memberikan prediksi yang kurang konservatif, mengatakan XRP dapat menembus level yang lebih tinggi dan berpotensi naik lebih dari 5.000%. Menurut skenario optimis analis untuk aksi harga XRP, token dapat menargetkan $50, dengan reli baru saja dimulai sekarang.

Salah satu faktor utama di balik aksi harga XRP baru-baru ini adalah akumulasi oleh alamat wallet besar. Platform analitik on-chain Santiment melaporkan bahwa jumlah alamat wallet yang memegang lebih dari 10.000 XRP telah meningkat 50% selama lima minggu terakhir. 

Jumlah alamat ini sekarang berada pada level tertinggi enam bulan, dengan 2.389 whale lagi meningkatkan eksposur mereka terhadap aset crypto. Perilaku wallet ini cenderung mengarah pada aksi harga XRP, dengan akumulasi baru-baru ini bertepatan dengan pemulihan harga.

Sumber: https://zycrypto.com/from-2-to-50-xrp-price-analysts-blue-sky-scenario-sees-5000-xrp-rally-as-whales-load-up/

