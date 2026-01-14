Pada tahun 2025, pembayaran stablecoin di platform Revolut meningkat 156% year-on-year, mencapai $10,5 miliar.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, pembayaran stablecoin di platform perusahaan fintech Revolut mengalami pertumbuhan eksponensial pada tahun 2025, meningkat 156% year-on-year menjadi $10,5 miliar. Peneliti Alex Obchakevich menganalisis bahwa pembayaran stablecoin menyumbang 0,583% dari total pembayaran platform, naik dari sekitar 0,3% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa transfer stablecoin antara $100 dan $500 adalah yang paling umum, menyumbang 30% hingga 40% dari total transaksi, menunjukkan bahwa pengguna menggunakannya untuk pembayaran harian berukuran menengah. Dalam hal penggunaan blockchain, Ethereum memproses lebih dari dua pertiga pembayaran stablecoin, dengan Tron menempati peringkat kedua dengan pangsa 22,8%.

