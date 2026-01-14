Arthur Hayes: Strategi Degen inti untuk kuartal ini adalah long pada MSTR dan Metaplanet.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes mengumumkan di platform X bahwa artikel terbarunya, "Frowny Cloud," akan dirilis besok. Strategi Degen intinya untuk kuartal ini adalah membuka posisi long pada MSTR dan 3350 (Metaplanet), memandang mereka sebagai target leverage untuk bertaruh pada rally Bitcoin yang baru.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.