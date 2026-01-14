Posisi long ETH Huang Licheng ditutup secara bertahap, menghasilkan profit $301.000. Posisi yang tersisa masih menunjukkan floating profit $1.597.000.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, Maji (Huang Licheng) mengambil keuntungan pada 2450 posisi long ETH secara bertahap selama 10 jam terakhir, meraih profit sebesar $301,000. Sisa 8800 ETH miliknya masih menunjukkan floating profit sebesar $1,597,000 (bernilai $29.27 juta), dengan harga pembukaan rata-rata $3145.15. Terdapat juga 400 ETH limit order yang ditempatkan pada kisaran $3350-$3400. Selain itu, 205,000 posisi long HYPE miliknya juga menunjukkan floating profit sebesar $83,000. Lebih lanjut, ia membuka posisi long 40x sebanyak 10 BTC, saat ini memegang $952,000, dengan harga pembukaan $95,220.5.

