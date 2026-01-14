BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, Maji (Huang Licheng) mengambil keuntungan pada 2450 posisi long ETH secara bertahap selamaPANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, Maji (Huang Licheng) mengambil keuntungan pada 2450 posisi long ETH secara bertahap selama

Posisi long ETH Huang Licheng ditutup secara bertahap, menghasilkan profit $301.000. Posisi yang tersisa masih menunjukkan floating profit $1.597.000.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 10:05
Ethereum
ETH$3,287.85-0.61%
Belong
LONG$0.003521-5.45%
Hyperliquid
HYPE$24.84+1.09%
Bitcoin
BTC$95,413.05-0.22%

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, Maji (Huang Licheng) mengambil keuntungan pada 2450 posisi long ETH secara bertahap selama 10 jam terakhir, meraih profit sebesar $301,000. Sisa 8800 ETH miliknya masih menunjukkan floating profit sebesar $1,597,000 (bernilai $29.27 juta), dengan harga pembukaan rata-rata $3145.15. Terdapat juga 400 ETH limit order yang ditempatkan pada kisaran $3350-$3400. Selain itu, 205,000 posisi long HYPE miliknya juga menunjukkan floating profit sebesar $83,000. Lebih lanjut, ia membuka posisi long 40x sebanyak 10 BTC, saat ini memegang $952,000, dengan harga pembukaan $95,220.5.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,287.85
$3,287.85$3,287.85
+0.72%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30