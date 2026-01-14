Laporan Wintermute: Kejatuhan Oktober Mengakhiri Altseason — Yang Harus Diketahui Investor

BursaDEX+
Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/14 11:44
Pergeseran Pasar yang Didorong oleh Peristiwa Likuidasi Oktober Mengembalikan Kepercayaan pada Mata Uang Kripto Utama

Menyusul peristiwa likuidasi besar-besaran di bulan Oktober, trader ritel telah menunjukkan tanda-tanda menyeimbangkan kembali portofolio mereka, mengalihkan fokus kembali ke mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ether. Pergerakan ini menandakan pergeseran dari favorit altcoin sebelumnya dan mengindikasikan potensi stabilisasi dalam sentimen pasar ketika kepercayaan mulai bangkit kembali di pasar aset digital yang lebih luas.

Poin Penting

  • Trader ritel beralih dari altcoin ke Bitcoin dan Ether setelah guncangan likuidasi Oktober.
  • Kejatuhan Oktober menandai titik balik yang penting, dengan investor ritel mengadopsi sikap yang lebih defensif.
  • Reli altcoin di tahun 2025 secara signifikan lebih pendek dan kurang meyakinkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
  • Sentimen pasar secara bertahap membaik, dengan total kapitalisasi pasar mencapai rekor tertinggi tahun ini.

Ticker yang disebutkan: BTC, ETH

Sentimen: Netral hingga hati-hati optimis

Dampak harga: Positif, karena kepercayaan pasar pulih pasca-krisis

Konteks pasar: Pasar yang lebih luas menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas sebelumnya, mengindikasikan kepercayaan investor yang lebih sehat.

Peristiwa likuidasi 10 Oktober menjadi titik balik yang menentukan bagi trader ritel yang sebelumnya mengalihkan fokus mereka dari Bitcoin dan Ether ke altcoin. Data dari Wintermute menunjukkan bahwa selama periode bergejolak, investor ritel mengurangi eksposur mereka terhadap mata uang kripto utama tetapi dengan cepat menyesuaikan kembali setelah turbulensi mereda. Saat pasar stabil, terjadi pergerakan yang signifikan kembali ke aset digital terkemuka, mencerminkan postur yang lebih defensif yang ditujukan pada likuiditas dan ketahanan.

Pergeseran ini juga memengaruhi dinamika pasar yang lebih luas. Reli altcoin, yang sebelumnya bertahan sekitar 45 hingga 60 hari didukung oleh narasi seperti memecoin dan kecerdasan buatan, memendek secara dramatis di tahun 2025. Reli altcoin yang khas tahun ini berlangsung sekitar 20 hari, mengindikasikan penurunan keyakinan investor dan aktivitas trading yang lebih taktis dan menghindari risiko. Wintermute menyoroti bahwa reli ini terasa lebih seperti perdagangan taktis daripada tren dengan keyakinan tinggi, menggarisbawahi suasana hati-hati di antara trader.

"Konsolidasi defensif" ritel beralih kembali ke mata uang kripto utama. Sumber: Wintermute

Ketakutan yang Memudar tentang Kejatuhan Oktober dan Kepercayaan Pasar yang Diperbaharui

Meskipun Bitcoin dan Ether belum menunjukkan momentum yang kuat menuju tahun 2026, ketakutan dan kepanikan yang disebabkan oleh gangguan pasar Oktober semakin berkurang. Pernyataan terbaru dari para ahli industri menunjukkan bahwa pasar telah secara efektif meninggalkan kejatuhan Oktober di belakang, membuka jalan bagi kepercayaan yang diperbaharui.

Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, mencatat optimisme ini, menyatakan, "Salah satu alasan saya pikir kita telah bangkit untuk memulai tahun ini adalah bahwa investor telah meninggalkan 10 Oktober di belakang." CoinGecko melaporkan bahwa total kapitalisasi pasar telah melonjak menjadi $3,34 triliun — tertinggi sejak awal tahun — naik 10%, atau sekitar $300 miliar, sejak 1 Januari.

Pemulihan ini menandakan fondasi potensial untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, karena pelaku pasar menunjukkan fokus yang diperbaharui pada ketahanan dan likuiditas daripada risiko perifer.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Laporan Wintermute: Kejatuhan Oktober Mengakhiri Altseason — Yang Harus Diketahui Investor di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

