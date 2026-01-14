BursaDEX+
Postingan Pembuatan dompet Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 327K per hari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum mengalami lonjakan aktivitas pengguna baru meskipun

Pembuatan dompet Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 327 ribu per hari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 12:54
Ethereum mengalami lonjakan aktivitas pengguna baru meskipun aksi harga ETH sebagian besar tetap dalam kisaran tertentu.

Ringkasan

  • Ethereum rata-rata mencatat sekitar 327.000 dompet baru per hari, dengan puncak harian mencapai hampir 394.000, tertinggi yang pernah tercatat.
  • Biaya yang lebih rendah setelah peningkatan Fusaka dan penggunaan stablecoin yang mencatatkan rekor telah mendorong penambahan pengguna.
  • Pertumbuhan dompet terus meningkat meskipun ETH diperdagangkan secara sideways, menunjukkan adopsi yang didorong oleh penggunaan nyata daripada spekulasi.

Menurut postingan tanggal 13 Januari oleh platform analitik on-chain Santiment, Ethereum telah mencatat rata-rata 327.000 dompet baru yang dibuat per hari selama seminggu terakhir, menandai tingkat pembuatan alamat tertinggi dalam sejarah jaringan. 

Hampir 394.000 dompet baru dibuat dalam satu hari pada tanggal 11 Januari, memecahkan rekor sebelumnya.

Peningkatan jaringan dan stablecoin mendorong penggunaan nyata

Salah satu alasan peningkatan dompet baru adalah pembaruan Fusaka Ethereum (ETH), yang dirilis pada awal Desember 2025. Pembaruan tersebut meningkatkan penanganan data lapisan dasar dan mengurangi biaya bagi jaringan layer-2 untuk memposting data ke Ethereum.

Ini membuat transaksi lebih murah dan mengurangi hambatan bagi pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi melalui rollup, mendukung peningkatan aktivitas penambahan pengguna.

Faktor signifikan lainnya adalah aktivitas stablecoin. Hampir $8 triliun transfer stablecoin diselesaikan di Ethereum selama kuartal terakhir tahun 2025, mencatatkan rekor. Tingkat penggunaan ini menunjukkan bahwa Ethereum menjadi lapisan penyelesaian yang andal daripada hanya platform perdagangan.

Pandangan ini didukung oleh metrik jaringan lainnya. Transaksi harian dan alamat aktif masih mendekati level puncak terbaru mereka, yang merupakan tanda aktivitas yang stabil.

Adopsi tumbuh meskipun harga tetap dalam kisaran tertentu

ETH belum menunjukkan banyak tren dalam beberapa minggu terakhir, sebagian besar tetap dalam kisaran $3.000 hingga $3.300. Data Santiment menunjukkan alamat baru yang dibuat sementara pasar berkonsolidasi, pola yang sering dikaitkan dengan adopsi jangka panjang daripada gerakan spekulatif cepat.

Selain itu, pemain institusional terus terlibat, terutama melalui investasi infrastruktur jaringan yang berkelanjutan dan aktivitas staking. Bitmine, misalnya, telah melakukan staking hampir $4 miliar ETH, menunjukkan komitmen jangka panjang yang berkelanjutan dari pemain besar.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa basis pengguna Ethereum berkembang lebih cepat daripada yang ditunjukkan oleh pergerakan harga. Sementara pasar menunggu arah yang lebih jelas, aktivitas di jaringan terus berkembang secara diam-diam. Analis memandang ini sebagai salah satu tanda paling jelas bahwa ETH mungkin bersiap untuk pergerakan harga yang signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.

Sumber: https://crypto.news/ethereum-wallet-creation-all-time-high-eth-price-2026/

