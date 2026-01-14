Eksekutif Paradigm: Pembuatan aturan untuk struktur pasar kripto bisa memakan waktu bertahun-tahun.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, Justin Slaughter, Wakil Presiden Urusan Regulasi di Paradigm, menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Struktur Pasar Kripto AS akhirnya disahkan, aturan terperinci dan implementasi penuhnya dapat memakan waktu hampir dua periode kepresidenan. RUU tersebut saat ini sedang ditinjau oleh Komite Perbankan Senat, sementara sidang Komite Pertanian telah ditunda hingga 27 Januari.

Slaughter menunjukkan bahwa RUU tersebut saja memerlukan pengembangan 45 aturan terperinci, sebuah proses yang tidak hanya akan berlanjut sepanjang masa jabatan presiden saat ini tetapi mungkin juga berlanjut ke masa berikutnya. Dia mengutip Undang-Undang Dodd-Frank tahun 2010 sebagai contoh, mencatat bahwa sebagian besar aturan di luar kewenangan CFTC baru diselesaikan antara tahun 2013 dan 2018, memakan waktu antara tiga hingga delapan tahun. Slaughter menyatakan bahwa dia akan mengamati apakah proses bipartisan akan berlanjut selama musyawarah hari Kamis, mencatat bahwa RUU penting "sering mengalami banyak kemunduran" sebelum pengesahan akhir, namun tetap optimis tentang kemungkinan keberhasilan.