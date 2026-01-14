Acara BuyBack INJ: Pengubah Permainan untuk Masa Depan dan Nilai Pasar Token

Acara INJ Community BuyBack diperkirakan akan dimulai besok, memberikan kesempatan khusus bagi pengguna terpilih untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengingat nilai acara pada bulan Januari yang mencapai lebih dari $289.000, acara buyback ini bukan hanya sekadar aktivitas untuk membeli kembali token. Ini dimaksudkan untuk membakar token INJ, yang dapat meningkatkan nilai token dalam jangka panjang dengan membuatnya langka di pasar.

Individu yang masuk daftar putih akan diberikan kesempatan untuk membentuk masa depan ekosistem INJ. Ini bukan program buyback yang biasa, karena ini akan menjadi kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan token. Tetap pantau untuk pengumuman acara di mana token INJ akan dibakar di bawah mekanisme yang diperbarui.

INJ Membidik Pembalikan Tren Dengan Rally Eksplosif di Depan

Namun, analis kripto, Lucky, mengungkapkan bahwa INJ diperdagangkan mendekati $5, mengingat fundamental dan ekosistem yang kuat yang dimiliki token tersebut. Trader berpandangan bahwa ini hanya fase sementara dan sedang menunggu kesempatan untuk masuk dan menuai keuntungan ketika token melonjak. Aktivitas meningkat, dan ada optimisme yang hati-hati di antara trader.

Sumber: X

Ke depan, INJ memiliki level kenaikan yang terlihat yang dapat menarik perhatian trader. Untuk jangka pendek, koin ini mungkin naik ke $16,50 jika kekuatan beli semakin kuat, tetapi perkiraan jangka panjang menunjukkan bahwa $22 adalah mungkin. Trader mengamati dengan cermat volume perdagangan, pasar, dan tren adopsi karena berdasarkan elemen-elemen ini, keberhasilan koin dalam bergerak di atas level resistensi akan ditentukan.

Kapitalisasi Pasar INJ Membangun Momentum Meskipun Ada Resistensi EMA

INJ juga telah berkonsolidasi setelah tren turun yang berkepanjangan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mungkin. Pasar saat ini sedang menguji EMA 50 hari (sekitar $547 juta) setelah menembus di atas EMA 20 hari (sekitar $508 juta), yang merupakan indikasi positif. Grafik harian juga menunjukkan bahwa pembeli pasar sedang memasuki pasar, tetapi pasar belum menembus di atas EMA 100 hari (sekitar $677 juta) dan EMA 200 hari (sekitar $885 juta).

Sumber: TradingView

RSI juga mempertahankan pandangan yang optimis secara hati-hati dengan pembacaan 57,8 setelah pullback dari level tengah sekitar 51,3, yang mengimplikasikan peningkatan momentum pembelian tanpa mencapai level overbought. Penembusan di atas EMA 100 hari dapat mendorong INJ ke ketinggian lebih lanjut, sementara penembusan di bawah EMA 20-50 dapat menyebabkan pullback ke $508 juta.

