BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Acara INJ Community BuyBack diperkirakan akan dimulai besok, memberikan kesempatan spesial bagi pengguna terpilih untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengingat nilai dariAcara INJ Community BuyBack diperkirakan akan dimulai besok, memberikan kesempatan spesial bagi pengguna terpilih untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengingat nilai dari

Acara BuyBack INJ: Pengubah Permainan untuk Masa Depan dan Nilai Pasar Token

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/14 14:00
Injective
INJ$5.325+3.23%
SQUID MEME
GAME$33.158-0.25%
TokenFi
TOKEN$0.004841+2.23%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12445-0.02%
Overtake
TAKE$0.06306+0.62%

Acara INJ Community BuyBack diperkirakan akan dimulai besok, memberikan kesempatan khusus bagi pengguna terpilih untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengingat nilai acara pada bulan Januari yang mencapai lebih dari $289.000, acara buyback ini bukan hanya sekadar aktivitas untuk membeli kembali token. Ini dimaksudkan untuk membakar token INJ, yang dapat meningkatkan nilai token dalam jangka panjang dengan membuatnya langka di pasar.

Individu yang masuk daftar putih akan diberikan kesempatan untuk membentuk masa depan ekosistem INJ. Ini bukan program buyback yang biasa, karena ini akan menjadi kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan token. Tetap pantau untuk pengumuman acara di mana token INJ akan dibakar di bawah mekanisme yang diperbarui.

Baca Juga: Pengguna Revolut Mendorong Pertumbuhan Injective Sementara INJ Membidik Pemulihan $17,50

INJ Membidik Pembalikan Tren Dengan Rally Eksplosif di Depan

Namun, analis kripto, Lucky, mengungkapkan bahwa INJ diperdagangkan mendekati $5, mengingat fundamental dan ekosistem yang kuat yang dimiliki token tersebut. Trader berpandangan bahwa ini hanya fase sementara dan sedang menunggu kesempatan untuk masuk dan menuai keuntungan ketika token melonjak. Aktivitas meningkat, dan ada optimisme yang hati-hati di antara trader.

Sumber: X

Ke depan, INJ memiliki level kenaikan yang terlihat yang dapat menarik perhatian trader. Untuk jangka pendek, koin ini mungkin naik ke $16,50 jika kekuatan beli semakin kuat, tetapi perkiraan jangka panjang menunjukkan bahwa $22 adalah mungkin. Trader mengamati dengan cermat volume perdagangan, pasar, dan tren adopsi karena berdasarkan elemen-elemen ini, keberhasilan koin dalam bergerak di atas level resistensi akan ditentukan.

Kapitalisasi Pasar INJ Membangun Momentum Meskipun Ada Resistensi EMA

INJ juga telah berkonsolidasi setelah tren turun yang berkepanjangan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mungkin. Pasar saat ini sedang menguji EMA 50 hari (sekitar $547 juta) setelah menembus di atas EMA 20 hari (sekitar $508 juta), yang merupakan indikasi positif. Grafik harian juga menunjukkan bahwa pembeli pasar sedang memasuki pasar, tetapi pasar belum menembus di atas EMA 100 hari (sekitar $677 juta) dan EMA 200 hari (sekitar $885 juta).

Sumber: TradingView

RSI juga mempertahankan pandangan yang optimis secara hati-hati dengan pembacaan 57,8 setelah pullback dari level tengah sekitar 51,3, yang mengimplikasikan peningkatan momentum pembelian tanpa mencapai level overbought. Penembusan di atas EMA 100 hari dapat mendorong INJ ke ketinggian lebih lanjut, sementara penembusan di bawah EMA 20-50 dapat menyebabkan pullback ke $508 juta.

Baca Juga: Penggunaan Jaringan Injective Melonjak ke 87 Ribu Pengguna Saat Bull INJ Membidik Resistensi $7

Peluang Pasar
Logo Injective
Harga Injective(INJ)
$5.325
$5.325$5.325
+5.15%
USD
Grafik Harga Live Injective (INJ)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30