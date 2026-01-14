Postingan Mengapa Harga Bitcoin Naik Hari Ini? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bitcoin menunjukkan kekuatan baru, diperdagangkan mendekati $95,450 setelah keluar dari fase konsolidasi yang berkepanjangan. Pergerakan ini telah memicu kembali perdebatan apakah reli ini hanya sekadar pantulan bantuan atau awal dari kenaikan baru menuju rekor tertinggi baru.

Altcoin mulai bergerak bersama Bitcoin, mengangkat kapitalisasi pasar kripto Total dan mendorong pasar kripto yang lebih luas melampaui $3,25 triliun. Persilangan MACD bullish pada altcoin yang secara historis diikuti oleh reli kuat menunjukkan potensi kinerja yang lebih baik bahkan jika Bitcoin untuk sementara mandek di bawah tertinggi baru.

Alasan Utama Mengapa Harga Bitcoin Melonjak Hari Ini

Data CPI Meredakan Kekhawatiran Makro

Reli Bitcoin mengikuti rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru A.S., yang sebagian besar sesuai dengan ekspektasi. Tidak adanya kejutan inflasi mengurangi kekhawatiran pengetatan agresif Federal Reserve, memperkuat ekspektasi perlambatan ekonomi yang terkendali. BTC bangkit dari titik terendah intraday mendekati $90,900 dan mempertahankan momentum kenaikannya ke sesi perdagangan baru.

Akumulasi Whale dan Exchange Senilai $6 Miliar

Data on-chain menunjukkan akumulasi agresif oleh bursa besar dan pemain besar:

Binance: 27,371 BTC

Coinbase: 22,892 BTC

Kraken: 3,508 BTC

Bitfinex: 3,000 BTC

Insider dan whale: 14,188 BTC

Secara total, hampir Bitcoin senilai $6 miliar telah diakumulasi, menandakan keyakinan kuat dari investor berdompet tebal.

ETF dan Permintaan Institusional Tetap Kuat

ETF Bitcoin Spot mencatat hampir $700 juta arus masuk minggu lalu, memberikan perlindungan downside yang stabil. Permintaan institusional terus bertindak sebagai batas harga selama konsolidasi, dengan investor mengakumulasi daripada mengejar volatilitas jangka pendek.

Pemegang Jangka Panjang Mengurangi Tekanan Jual

Data Glassnode menunjukkan pemegang Bitcoin awal memperlambat aktivitas penjualan mereka. Pada saat yang sama, dompet whale yang memegang 10 BTC atau lebih telah bergeser dari distribusi ke akumulasi bertahap, menurut Santiment, yang secara historis merupakan sinyal bullish.

Perbendaharaan Bitcoin Korporat Berkembang

Adopsi korporat terus memperkuat kepercayaan. Strive, yang didukung oleh Vivek Ramaswamy, menambahkan 123 BTC dengan harga rata-rata $91,561, membawa total kepemilikannya menjadi 12,797.9 BTC. Perusahaan ini sekarang menempati peringkat sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar ke-11, melampaui Tesla dan Trump Media.

Pada Januari 2026, perusahaan sekarang memegang sekitar 1,11 juta BTC, naik dari 854K BTC enam bulan lalu—menambahkan sekitar 43K BTC per bulan bahkan saat Bitcoin turun dari di atas $100K ke kisaran rendah $90K.

Menurut Glassnode, kepemilikan korporat terus meningkat hampir tanpa henti, sementara harga bergerak lebih rendah. Pemegang jangka panjang seperti MicroStrategy mendominasi, dengan pembeli baru seperti Strive dan perusahaan lain terus menambahkan BTC. Ini menunjukkan keyakinan kuat, bukan spekulasi.

Pembelian korporat sekarang melebihi pasokan baru bulanan dari penambangan (13–14K BTC per bulan), secara efektif menyerap lebih dari tiga bulan koin baru setiap bulan dan mengurangi Bitcoin yang tersedia di pasar.

Baca Juga :

Mengapa Pasar Kripto Naik Hari Ini [Live] Pembaruan, Alasan & Aksi Harga

,

Apa Selanjutnya Untuk Harga BTC?

Penembusan Bitcoin di atas $94,000 menunjukkan pergeseran bullish yang kuat setelah 54 hari pergerakan sideways. Harga baru-baru ini mencapai $96,863, dan $94K sekarang bertindak sebagai support kunci.

Pada grafik 8 jam, BTC membentuk segitiga naik, pola yang biasanya menandakan potensi kenaikan. Jika menembus, target berikutnya bisa sekitar $105,000–$106,000.

RSI harian mendekati 70, yang berarti Bitcoin bisa melihat jeda singkat atau pullback kecil dekat $98K–$100K. Indikator mingguan menunjukkan momentum bearish melemah, meninggalkan ruang untuk keuntungan lebih, sementara grafik bulanan tetap berhati-hati karena risiko makro.

Jangka pendek, Bitcoin mungkin berkonsolidasi sedikit, tetapi arus masuk institusional yang kuat, akumulasi whale, penjualan yang berkurang, dan penembusan yang dikonfirmasi semuanya mendukung kenaikan lebih lanjut. Jika momentum berlanjut, BTC bisa mencapai $100,000, kemudian $105K–$106K. Target jangka panjang berkisar dari $135,000 hingga $144,000, meskipun risiko ekonomi masih bisa menyebabkan beberapa volatilitas.

Secara keseluruhan, pengaturan Bitcoin mendukung kelanjutan daripada kelelahan, menunjukkan reli ini mungkin lebih dari sekadar pantulan jangka pendek.

Jangan Lewatkan Informasi di Dunia Kripto! Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

FAQ