Para kreator Web3 telah menghabiskan lebih dari lima tahun membangun, sementara "adopsi massal" terus tertunda. 2025 mengingatkan kita — lagi — bahwa pasar bisa berubah suasana hati

Ledakan tertunda... tapi adopsi tidak akan menunggu: mengapa kreator Web3 harus siap sekarang

Penulis: MediumSumber: Medium
2026/01/14 15:36
Kreator Web3 telah menghabiskan lebih dari lima tahun untuk membangun, sementara "adopsi massal" terus tertunda. Tahun 2025 mengingatkan kita — lagi — bahwa pasar dapat berubah suasana dalam hitungan detik. Namun anginnya terasa berbeda sekarang: kerangka regulasi yang lebih jelas sedang muncul, dan ada sinyal yang lebih kuat tentang integrasi dengan pasar tradisional. Akuisisi Netflix terhadap Ready Player Me (diumumkan 19 Desember 2025) adalah salah satu sinyal tersebut. Pesannya bagi para builder sederhana: ini bukan hanya tentang bertahan hidup — ini tentang memoles dan bersiap ketika gelombang tiba.

Era "hampir sampai" dan disiplin untuk terus membangun tetap

Jika ada yang mendefinisikan kreator Web3, itu adalah konsistensi. Komunitas yang telah menghabiskan lebih dari lima tahun membangun produk, protokol, pengalaman, koleksi, game, identitas digital — sementara dunia luar terus mengulangi: "sekarang ledakan akan datang."

Namun, ledakan itu tidak pernah tiba dalam bentuk yang dijanjikan.

Kami mendapat lonjakan hype, siklus, tren — dan kami mendapat musim dingin. Namun, tim terus berjalan. Karena di Web3, membangun sering kali merupakan tindakan iman… dan daya tahan.

2025: harapan, narasi… dan realitas volatilitas

Tahun lalu (2025) sangat intens: ekspektasi tinggi, janji-janji yang diperbarui, dan — sekali lagi — pukulan volatilitas yang klasik. Kami telah melihatnya ribuan kali: sebuah tweet, gugatan hukum, peretasan, pergeseran makro, narasi yang mendingin… dan pasar bergerak dengan keras.

Namun 2025 juga memberikan pelajaran yang berguna: jika proyek Anda bergantung pada sentimen pasar, Anda berada di bawah belas kasihan guncangan berikutnya. Dan jika Anda ingin adopsi, Anda membutuhkan lebih dari sekadar hype.

Apa yang berbeda di 2026: lebih "ya, tapi dengan aturan" daripada "tidak, karena takut"

Inilah titik balik dalam konsep Anda: pergeseran dalam sikap institusional.

Eropa: aturan operasional yang lebih jelas (MiCA)

Uni Eropa sekarang memiliki kerangka kerja yang luas dengan MiCA, mulai berlaku pada tahun 2023 dan diterapkan secara bertahap — aturan untuk stablecoin mulai 30 Juni 2024, dan rezim yang lebih luas untuk aset kripto dan penyedia layanan mulai 30 Desember 2024. Beberapa negara juga menggunakan jendela transisi yang memperpanjang penegakan praktis hingga 2026.

Amerika Serikat: kerangka kerja stablecoin federal (GENIUS Act)

Di AS, GENIUS Act ditandatangani menjadi undang-undang pada 18 Juli 2025, menetapkan kerangka kerja federal untuk stablecoin pembayaran dan memperkuat persyaratan cadangan dan pengungkapan.

Yang terpenting: efek domino. Ketika aturan menjadi formal, modal institusional merasa lebih aman untuk masuk — dan perusahaan tradisional mulai membangun di atas kejelasan itu.

Ini bukan "kebebasan total." Ini adalah sesuatu yang lebih kuat untuk adopsi: kepastian operasional.

Sinyal terbaru: Netflix mengakuisisi Ready Player Me

Pada Desember 2025, Netflix mengumumkan akuisisi Ready Player Me, platform avatar dan identitas digital yang digunakan di ribuan pengalaman dan game, dengan niat yang dinyatakan untuk membiarkan pengguna membawa "persona" mereka di berbagai judul.

Ini penting karena tiga alasan:

  1. Identitas menjadi lapisan inti hiburan
    Ketika raksasa mainstream membeli infrastruktur avatar, itu mengatakan: identitas digital dan interoperabilitas itu penting.
  2. Jembatan langsung ke audiens massal
    Netflix bukan niche — ini adalah distribusi global. Jika visi avatar/gaming-nya di dalam hiburan mainstream berkembang, ini membuka jalan nyata bagi ide-ide yang lahir di Web3 untuk menjadi normal bagi pengguna sehari-hari.
  3. Pelajaran keras: infrastruktur bergeser dengan cepat
    Ready Player Me mengindikasikan bahwa layanan saat ini akan dihentikan pada 31 Januari 2026. Itu adalah peringatan ramah untuk ekosistem: mengandalkan alat pihak ketiga tanpa rencana kontinuitas dapat menghilangkan fondasi di bawah produk Anda.

Singkatnya: ini adalah peluang… dan pengingat.

Mengapa "siap" untuk adopsi itu mendesak

Adopsi massal tidak datang seperti upacara. Ini datang seperti gelombang: pertama sinyal kecil, kemudian pergeseran kebiasaan — dan tiba-tiba pengguna "normal" tidak lagi menginginkan jargon, seed phrase, atau bridges. Mereka hanya ingin itu berfungsi.

Ketika itu terjadi, pasar tidak akan menghargai thread terbaik. Ini akan menghargai builder dengan:

  • onboarding tanpa hambatan,
  • UX yang bersih,
  • keamanan yang terbukti,
  • dukungan nyata,
  • dan kepatuhan yang wajar (bila diperlukan).

Inilah yang banyak diremehkan: jendela perhatian itu pendek. Jika pengguna mencoba produk Anda, bingung, dan pergi, mereka mungkin tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Itulah mengapa adopsi tidak dapat diimprovisasi — harus disiapkan.

"Polish Sprint" Web3: daftar periksa praktis untuk tampil siap

Jika saya mengubah konsep Anda menjadi tindakan, saya akan menjalankan sprint 60–90 hari yang berfokus pada front-front ini:

Produk: dari "keren" menjadi "ini menyelesaikan sesuatu"

  • Definisikan masalah dalam satu kalimat (tanpa buzzwords).
  • Ukur hasil: waktu yang dihemat, biaya yang dikurangi, aktivasi komunitas, pendapatan, retensi.

Kepercayaan: keamanan, transparansi, dan kontinuitas

  • Audit/ulasan, bug bounty (jika relevan).
  • Rencana kontinuitas jika Anda bergantung pada pihak ketiga (kasus Ready Player Me adalah panggilan untuk bangun).

Kepatuhan praktis: aturan sebagai keunggulan kompetitif

  • Tidak semua orang memerlukan KYC, tetapi semua orang memerlukan kejelasan: persyaratan, risiko, privasi, dukungan.
  • Pikirkan "siap enterprise": kontrak, SLA, dokumentasi.

Distribusi: kemitraan dan saluran di mana pengguna sudah ada

  • Integrasi dengan platform yang ada.
  • Kasus penggunaan dengan merek, pendidikan, gaming, acara, dan loyalitas.
  • Storytelling yang masuk akal di luar kripto.

Builder yang bertahan di musim dingin memiliki keunggulan — jika mereka mengasah pedang

Kreator Web3 sudah membuktikan bagian tersulit: daya tahan. Mereka melewati janji-janji yang tertunda, siklus brutal, dan narasi yang berubah setiap kuartal.

Sekarang datang fase yang paling tidak glamor — dan paling menentukan: memoles.

Karena jika pemerintah dan perusahaan besar bergerak menuju kerangka kerja dan akuisisi strategis, pesannya sederhana: dunia tradisional tidak datang untuk "memahami Web3." Dunia ini datang untuk menyerap apa yang berhasil dan menskalakan ke jutaan orang. Dan para builder yang muncul siap — dengan UX, kepercayaan, dan kejelasan — tidak hanya akan berpartisipasi… mereka akan memimpin.

Jika topik ini beresonansi dengan Anda dan Anda ingin lebih banyak wawasan dan strategi untuk builder Web3, berlangganan halaman ini. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan artikel dan sumber daya berikutnya untuk membantu kita bersiap untuk adopsi.

The boom got delayed… but adoption won't wait: why Web3 creators must be ready now awalnya diterbitkan di Coinmonks on Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

