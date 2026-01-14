Analisis Harga SUI: Momentum Membangun Menuju Tertinggi Lebih Tinggi $5

SUI saat ini berada di $1,85 dengan volume $1,55 miliar, kapitalisasi pasar $7,02 miliar, dan naik 2,88%.

Keberadaan support kuat di $1,60 menunjukkan kemungkinan kenaikan ke level resistance $2,60 dan $4,20.

Trader menargetkan higher high di $5 jika momentum bullish tetap berlanjut.

Sui (SUI) diperdagangkan di $1,85 hari ini, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $1,55 miliar dan kapitalisasi pasar $7,02 miliar. Dominasi pasar untuk token berada di 0,22%, tetapi telah mengalami apresiasi sebesar 2,88% dalam 24 jam terakhir.

Sumber: CoinGecko

SUI Crypto Mempertahankan Support Kuat di Sekitar $1,60

SUI Crypto juga menunjukkan momentum bullish yang kuat karena analis pasar mengakui potensi kenaikan yang kuat, menurut postingan terbaru oleh analis Crypto Ali Marteniz. Saat ini, cryptocurrency ini mempertahankan diri di $1,60, mengindikasikan bahwa investor dapat mengharapkan harga bergerak menuju $2,60.

Namun, dengan level support $1,60 tetap utuh, SUI mungkin mempertahankan momentum kenaikannya dengan titik resistance signifikan berikutnya berada di $2,60 dan $4,20. Analis memantau volume perdagangan dengan ketat karena sentimen beli yang kuat dapat mendorong harga lebih tinggi lagi.

Akumulasi Menandakan Altcoin Menjanjikan di Awal 2026

Level resistance utama telah diidentifikasi di $2,60 dan $4,20, sementara target ambisius ditempatkan di $5, yang sesuai dengan higher high sebelumnya. Analis telah menjelaskan bahwa agar SUI mencapai level tersebut, pasar harus memiliki fundamental yang tepat.

Sumber: TradingView

Titik entry untuk masuk ke SUI bisa berada di harga saat ini $1,85, dan pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui stop loss yang ditempatkan di bawah lower low sebelumnya. Jika momentum berlanjut, bisa terjadi serangkaian aksi bullish, yang dapat membuatnya mencapai level target.

Dengan akumulasi yang konsisten dan aktivitas pasar yang berkembang, token dapat muncul sebagai salah satu altcoin menjanjikan yang patut diperhatikan di awal 2026. Trader dan penggemar SUI memantau pergerakan harga dengan ketat saat mereka menunggu konfirmasi breakout.

