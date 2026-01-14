Enam tren kripto utama yang perlu diperhatikan di tahun 2026

Pasar kripto memiliki enam tren utama yang perlu diperhatikan di 2026, berdasarkan laporan terbaru Cryptopolitan. Tren-tren tersebut mungkin terkait dengan apresiasi aset atau ekspansi aktivitas on-chain.

Di 2026, enam tren mungkin membentuk pasar kripto, mencakup berbagai platform dan aplikasi dalam ruang kripto. Laporan terbaru Cryptopolitan merinci aktivitas on-chain dan apa yang diharapkan di tahun mendatang.

Sementara 2025 bergerak di bawah aksi harga spekulatif, aktivitas on-chain terpisah dari perdagangan. Aplikasi dan tren yang baru muncul akan tetap menjadi pendorong utama adopsi tahun ini.

Pasar spot: likuiditas on-chain menutup kesenjangan

Aktivitas spot bertemu antara tempat perdagangan terpusat dan terdesentralisasi. Pendorong utama tren ini adalah BNB Chain, yang menampung gelombang token baru.

Tahun baru dimulai dengan perdagangan DEX mencapai 17,36% dari aktivitas terpusat. Peningkatan pangsa aktivitas DEX terkait dengan beberapa merek, seperti Binance, yang menggabungkan aktivitas CEX dengan elemen Web3. Token dan meme baru dapat mengakses likuiditas dengan mudah, tanpa ditambahkan ke pasar terpusat.

Aktivitas spot juga bergantung pada bot, yang menyediakan kecepatan yang diperlukan untuk pompa aset yang berumur pendek.

Pasar futures berkembang pada volume DEX perpetual

Bagian signifikan dari spekulasi futures berpindah ke pasar terdesentralisasi. Di 2026, pasar-pasar tersebut mencapai kecepatan lepas dan menjadi andalan di ruang kripto.

Pasar derivatif mengalami pergeseran struktural yang signifikan. Futures DEX dimulai dari hanya 4,9% dari pasar terpusat dan berakhir di 17,49% dari total volume perdagangan. Baik ritel maupun whale profil tinggi bergabung dengan tren DEX futures perpetual. Di 2026, Hyperliquid, Aster, dan pasar lainnya tetap menjadi pendorong utama baik tren pasar umum maupun pompa aset tertentu.

Aset tradisional bergerak on-chain

Di 2026, berbagai alat telah muncul untuk persilangan antara pasar tradisional dan kripto. Dengan infrastruktur perdagangan dan transaksi yang lebih berkembang, platform meningkatkan tokenisasi saham.

Token aset dunia nyata (RWA) mungkin menggantikan beberapa altcoin dengan menawarkan nilai intrinsik yang lebih andal. Tren tokenisasi juga meluas ke bursa terpusat. Beberapa pasar menawarkan futures berdasarkan logam mulia dan saham, memanfaatkan platform mereka yang sudah likuid dan diatur untuk pasar baru. Di 2026, infrastruktur kripto yang sudah dapat beradaptasi menunjukkan kemampuannya untuk membawa jenis persilangan baru antara keuangan tradisional dan aktivitas on-chain.

Stablecoin memperluas peran on-chain

Stablecoin tidak hanya memperluas pasokan mereka tetapi juga mendiversifikasi peran on-chain mereka. USDC Circle melayani platform dan wilayah yang diatur di mana token yang didukung dolar diperlukan. USDT terus melayani pasar P2P, DeFi, dan bursa global.

Pasokan stablecoin memulai 2026 dengan level mendekati puncak, ditambah dengan aktivitas on-chain yang tumbuh dan volume transfer. | Sumber: Artemis.

Transfer stablecoin masih melampaui VISA, serta pengiriman uang internasional. Tahun baru dimulai dengan aktivitas alamat puncak untuk pembayaran P2P dan transfer umum, naik hingga $3,4T dalam volume yang dilaporkan per bulan.

Pengirim stablecoin hampir dua kali lipat menjadi 2,3 juta alamat, dengan aktivitas terbesar masih terjadi di Ethereum.

Pasar prediksi terus tumbuh dalam adopsi arus utama

Pasar prediksi menetapkan rekor baru di awal 2026, setelah tahun puncak. Setelah perlambatan aktivitas awal, pasar prediksi membuka pasangan baru dan menarik pengguna kripto asli dan arus utama.

Polymarket dan Kalshi tetap menjadi pemimpin, tetapi platform lain juga menunjukkan permintaan signifikan untuk prediksi. Aktivitas on-chain tidak hanya bergantung pada taruhan langsung, tetapi juga pada aktivitas oracle dan voting untuk resolusi.

Aset kreator muncul sebagai kelas baru

Dalam upaya menghasilkan nilai, proyek kripto beralih ke kreator atau kepribadian terkemuka. Token kreator muncul sebagai tren di Solana, tetapi ide aslinya berasal dari rantai Base.

Token meme kreator, berita, dan aset berbasis konten serupa sangat bervariasi dalam siklus hidup perdagangan mereka. Beberapa token kreator bertujuan untuk umur panjang, sementara yang lain digunakan untuk mendukung kreator dan sering dijual untuk keuntungan atau rug-pulled.

Munculnya jenis meme baru menunjukkan pasar terus berkembang, alih-alih mandek begitu tren meme awal berakhir.

