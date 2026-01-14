Comeback Bitcoin Terhenti Saat Dana Kripto Kehilangan Modal—Analis

Menurut analis IG Chris Beauchamp, Bitcoin terjebak dalam fase yang rapuh saat pasar mencoba bangkit dari masa sulit. Harga bergerak dalam kisaran sempit dan investor tampak berhati-hati.

Bitcoin diperdagangkan tepat di atas $94.000 saat laporan ini dibuat, yang sekitar 3,5% lebih tinggi dari harga pembukaan tahun ini sebesar $88.650, tetapi masih di bawah puncak awal tahun mendekati $94.780.

Arus Dana Terus Memberikan Tekanan

Laporan menunjukkan bahwa pergerakan dana telah menjadi beban besar bagi sentimen. ETF Bitcoin mencatat arus keluar $1,38 miliar antara 6 Januari dan 9 Januari. Berdasarkan data CoinShares, kendaraan aset digital mencatat arus keluar bersih $454 juta pada minggu sebelumnya.

Tahun ini dibuka dengan permintaan yang kuat — ETP berbasis kripto menarik lebih dari $1 miliar dalam dua hari perdagangan pertama — tetapi momentum itu memudar dan ETP mempertahankan $580 juta pada akhir minggu 3 Januari.

Minggu lalu, investor menarik $405 juta dari ETP Bitcoin dan $116 juta dari ETP Ethereum. Pergeseran uang tunai tersebut menunjukkan seberapa cepat suasana hati bisa berubah dan seberapa bergantungnya reli pada uang segar.

Level Kunci Dan Artinya

Beauchamp menunjuk $95.000 sebagai level krusial untuk Bitcoin. Menurut catatannya, merebut kembali dan bertahan stabil di atas area tersebut akan menjadi tanda bahwa pasar telah menembus ke atas.

Pada saat penulisan, Bitcoin sebenarnya bergerak melewati level $94k, sempat mencapai $95.450 sebelum kembali ke level $94k.

Di sisi bawah, $90.000 dipantau sebagai lantai psikologis penting. Pasar telah berkonsolidasi di bawah tertinggi tahunannya, dan kisaran ketat tersebut membuat perdagangan sepi. Beberapa koin yang sebelumnya melonjak, seperti XRP dan Cardano, telah melihat keuntungan mereka terpangkas saat konsolidasi ini berlangsung.

Peristiwa Makro Bisa Mempengaruhi Harga

Beberapa faktor eksternal dapat mendorong pasar ke satu arah atau lainnya. Data inflasi AS, yang berada di 2,7%, telah mengurangi kemungkinan pemotongan suku bunga Fed dalam waktu dekat, dan prospek tersebut dapat membatasi selera risiko dalam kripto.

Pendapatan Q4 sektor perbankan dijadwalkan akan dirilis minggu ini dan dapat mengubah nada investor jika hasilnya mengejutkan.

Sidang rancangan undang-undang pasar kripto yang direncanakan diharapkan bertindak sebagai katalis; sejak itu telah dipindahkan ke akhir Januari.

Kemudian ada ketegangan geopolitik dan pertanyaan tentang independensi Fed yang telah menjaga permintaan safe-haven tetap hidup, menambah lapisan ketidakpastian lainnya.

Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya

Berdasarkan laporan dan pandangan analis, pemulihan kemungkinan akan membutuhkan gelombang arus masuk baru untuk mendapatkan daya tarik yang nyata. Jika modal baru datang dan Bitcoin dapat melewati $95.000 dan bertahan, harga yang lebih tinggi dapat mengikuti.

Jika arus keluar berlanjut dan area $90.000 gagal bertahan, tekanan penurunan akan meningkat. Ceritanya sekarang adalah tentang kesabaran dan mengamati tanda-tanda yang jelas — dalam arus dana, dalam angka ekonomi AS, dan dalam pendapatan perusahaan — bahwa suasana hati pasar telah berubah lebih percaya diri.

Gambar unggulan dari Pexels, grafik dari TradingView