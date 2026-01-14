BursaDEX+
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pengumuman Binance, token FOGO (Fogo) akan tersedia untuk diperdagangkan pada 15 Januari 2026 pukul 03:00 (WIB

Token FOGO akan diluncurkan dan diedarkan secara resmi pada tanggal 15 Januari pukul 20:00.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 20:11
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pengumuman Binance, token FOGO (Fogo) akan tersedia untuk diperdagangkan pada 15 Januari 2026 pukul 19:00 (UTC+7). Pengguna yang telah mengklaim Prime Sale Key mereka dapat memeriksa saldo dan memperdagangkan FOGO di akun Binance Alpha mereka.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

