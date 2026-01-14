BursaDEX+
Altcoin menghadapi penurunan OI futures 55%, penyusutan jendela reli, dan likuiditas yang stagnan saat Wintermute dan Pantera mengatakan modal risiko berputar kembali ke Bitcoin dan Ethereum

Bull altcoin mundur saat perdagangan risk-off mengirim modal kembali ke BTC, ETH

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/14 20:26
Altcoin menghadapi penurunan OI futures 55%, jendela rally yang menyusut, dan likuiditas stagnan karena Wintermute dan Pantera mengatakan modal risiko berputar kembali ke Bitcoin dan Ethereum utama.

Ringkasan
  • Wintermute melaporkan altcoin berkapitalisasi rendah kini hanya tren naik selama ~20 hari rata-rata di 2025, dibandingkan 40–60 hari di siklus sebelumnya, karena arus spekulatif menipis.​
  • Open interest di futures altcoin telah turun 55% sejak Oktober, menghapus lebih dari $40 miliar dan membuat investor beralih ke Bitcoin dan Ethereum sambil memantau data makro.​
  • Cosmo Jiang dari Pantera dan ahli strategi Wintermute menggambarkan pasar yang volatil dan bearish di mana BTC harus memimpin pemulihan dan spekulasi ritel beralih ke saham AI dan teknologi

Altcoin di pasar cryptocurrency mengalami arus keluar modal yang signifikan di tengah meningkatnya penghindaran risiko, menurut laporan terbaru dari pembuat pasar Wintermute.

Wintermute mengatakan koin berkapitalisasi rendah turun rata-rata

Token berkapitalisasi pasar rendah, yang sebelumnya menarik karena potensi imbal hasil tinggi, kini hanya mempertahankan minat investor untuk periode terbatas, demikian laporan tersebut. Tren kenaikan rata-rata altcoin di 2025 hanya berlangsung 20 hari, dibandingkan dengan 40 hingga 60 hari di tahun-tahun sebelumnya, menurut laporan perdagangan kripto over-the-counter.

Posisi terbuka di futures altcoin telah menurun 55 persen sejak Oktober, mengakibatkan penutupan lebih dari $40 miliar posisi, temuan laporan tersebut.

Jake Ostrovskis, Kepala Perdagangan OTC di Wintermute, mengaitkan tren tersebut dengan menurunnya antusiasme pasar dan investor individu yang mengalihkan modal spekulatif ke sektor lain. Investor kini lebih menyukai aset kripto yang lebih besar dan lebih mapan, khususnya Bitcoin dan Ethereum, sambil memposisikan diri untuk perkembangan makroekonomi, ungkap Ostrovskis.

Faktor makroekonomi telah muncul sebagai pendorong utama pergerakan harga cryptocurrency dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai tarif dan ekspektasi pemotongan suku bunga memicu fluktuasi tajam harga Bitcoin, menurut data pasar.

Pasar mengalami aksi jual besar-besaran menyusul pengumuman tarif pada April dan Oktober tahun lalu, sementara depresiasi mata uang berkontribusi pada Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Oktober, catat pengamat pasar.

Cosmo Jiang, mitra umum di Pantera Capital Management, menggambarkan prospek pasar secara keseluruhan sebagai lemah. "Berdasarkan sebagian besar indikator, pasar masih volatil dan bearish. Bitcoin perlu memimpin jalan untuk pemulihan yang sehat," ujar Jiang.

CoinMarketCap Altcoin Season Index menunjukkan bahwa aset kripto di luar 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar berkinerja jauh lebih buruk dari token utama selama 90 hari terakhir.

Investor altcoin menghadapi kerugian besar selama aksi jual tajam pada Oktober, ketika $19 miliar terhapus dari aset digital dalam satu hari, tanpa pemulihan kuat yang diamati sejak itu, menurut data pasar.

Jasper De Maere, ahli strategi di Wintermute, melaporkan bahwa likuiditas altcoin tetap stagnan karena modal mencari peluang spekulatif baru. De Maere mencatat bahwa sementara cryptocurrency menjadi area spekulasi utama di 2021, minat investor individu telah beralih ke tema pasar saham termasuk ruang angkasa, fisika kuantum, robotika, dan kecerdasan buatan.

