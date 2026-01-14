Bagaimana penambang Bitcoin solo memenangkan 22 blok dalam 12 bulan saat yang lain meraih jackpot minggu ini

Seorang penambang Bitcoin (BTC) tunggal mengumpulkan hadiah blok penuh pada 13 Januari, mengklaim 3,125 BTC ditambah biaya senilai hampir $300.000 pada harga saat ini.

Kemenangan ini tidak dibagi di antara ribuan peserta pool. Satu alamat menerima seluruh pembayaran dalam industri yang didominasi oleh operasi penambangan skala industri yang menguasai exahashes daya komputasi.

Namun penambang solo masih berhasil menemukan blok, bukan karena peluangnya menguntungkan, tetapi karena probabilitas tidak peduli dengan ekspektasi.

Matematikanya brutal. Hashrate jaringan Bitcoin berada di sekitar 1.024 exahashes per detik pada pertengahan Januari 2026, menurut Hashrate Index. Itu sekitar 1,024 miliar terahashes yang bersaing untuk menyelesaikan setiap blok.

Seorang penambang hobi yang menjalankan ASIC 6 TH/s menghadapi peluang sekitar 1 dalam 170 juta per percobaan blok. Waktu tunggu yang diharapkan untuk menemukan satu blok pada hashrate tersebut melebihi 3.000 tahun.

Namun kemenangan solo terus muncul, dengan blok solo yang terverifikasi masuk ke chain setiap beberapa minggu.

Penambangan adalah proses Poisson (model statistik untuk peristiwa acak yang terjadi dari waktu ke waktu), lotere tanpa memori di mana setiap percobaan bersifat independen. Hashrate menentukan probabilitas per blok, tetapi probabilitas tidak memberlakukan distribusi yang mulus dalam jangka waktu pendek.

Seorang penambang yang menjalankan penambang 6 TH/s selama sebulan memiliki peluang 0,0025% untuk menemukan setidaknya satu blok. Itu hampir nol, tetapi bukan nol. Kalikan probabilitas kecil itu dengan puluhan ribu penambang solo secara global, dan seseorang memenangkan jackpot secara teratur.

Data pelacak penambangan solo yang dikompilasi oleh Bennet menunjukkan 22 blok solo terverifikasi yang ditambang selama 12 bulan terakhir, dengan interval rata-rata 15,6 hari antara kemenangan.

Bacaan Terkait Penambang Bitcoin solo mendapat hadiah $200.000 di tengah kekhawatiran sentralisasi yang meningkat Pengamat pasar khawatir tentang sentralisasi aktivitas penambangan Bitcoin yang semakin meningkat di antara beberapa perusahaan.

Bagaimana penambangan solo sebenarnya bekerja di tahun 2026

Blok 932129, ditambang pada 13 Januari 2026, menghasilkan 3,155 BTC (subsidi ditambah biaya) senilai sekitar $291.555 kepada penambang solo yang tidak dikenal.

Sebagian besar kemenangan solo datang melalui layanan penambangan solo seperti Solo CKPool, yang menyediakan koordinasi kerja Stratum sehingga penambang individu dapat bersaing untuk hadiah blok penuh tanpa menjalankan seluruh stack sendiri.

CKPool secara eksplisit merangkai layanannya sebagai "bukan pool" dalam pengertian ekonomi, karena tidak ada pembagian hadiah di antara peserta. Hashrate setiap penambang bersaing secara independen untuk hadiah blok penuh.

Jika penambang yang terhubung ke Solo CKPool menemukan blok yang valid, transaksi coinbase membayar alamat penambang tersebut secara langsung, dikurangi biaya layanan 2%. Saat ini, hanya CKPool yang menunjukkan sekitar 20.950 pengguna yang berkontribusi sekitar 188 petahashes hashrate.

Penambang solo dapat menggunakan layanan koordinasi CKPool (biaya 2%), Public Pool yang di-hosting sendiri, atau infrastruktur solo sejati, semuanya memberikan hadiah blok penuh.

Model yang lebih baru adalah perangkat lunak pool solo jalankan-sendiri, dicontohkan oleh Public Pool dalam ekosistem Umbrel. Aplikasi open-source ini memungkinkan penambang menjalankan pool penambangan solo menggunakan node mereka sendiri, mempertahankan hadiah penuh jika mereka menemukan blok. Ini menghilangkan biaya layanan tetapi memerlukan pengaturan teknis yang lebih banyak.

Yang dibagikan oleh semua model adalah bahwa penambang menerima seluruh hadiah blok untuk penemuan yang berhasil, bukan bagian proporsional berdasarkan hashrate yang dikontribusikan dari waktu ke waktu.

Entah penambang memenangkan segalanya atau tidak memenangkan apa-apa.

Peluangnya lebih buruk dari yang diharapkan, tetapi lebih baik daripada tidak pernah

Pada hashrate jaringan Bitcoin saat ini sekitar 1.024 EH/s, probabilitas penambang untuk menemukan blok tertentu sama dengan hashrate mereka dibagi dengan total hashrate jaringan.

Untuk perangkat 6 TH/s, itu sekitar satu dalam 170 juta per blok.

Waktu yang diharapkan untuk menemukan satu blok berskala terbalik dengan probabilitas tersebut. Karena Bitcoin menghasilkan blok sekitar setiap 10 menit, penambang 6 TH/s akan mengharapkan untuk menunggu sekitar 3.247 tahun untuk menemukan satu blok.

ASIC 200 TH/s yang lebih kuat masih akan memakan waktu sekitar 97 tahun untuk mencapai 1 TH/s. Bahkan pada 1 petahash, waktu tunggu yang diharapkan turun menjadi 19,5 tahun.

Probabilitas penambangan solo per blok berkisar dari satu dalam 170 juta pada 6 TH/s hingga satu dalam 10.240 pada 10 PH/s.

Tetapi waktu yang diharapkan tidak sama dengan probabilitas selama periode tetap. Penambang 6 TH/s memiliki peluang sekitar 0,0308% untuk menemukan setidaknya satu blok selama setahun penuh. Namun di seluruh ribuan penambang yang menjalankan pengaturan serupa, beberapa akan mengalahkan peluang tersebut.

Inilah mengapa kemenangan penambangan solo cenderung berkumpul di sekitar level hashrate menengah. Seorang penambang yang menjalankan 2,3 petahashes, jauh di bawah skala industri tetapi jauh di atas perangkat keras hobbyist, memiliki peluang sekitar 11% untuk menemukan blok dalam setahun.

Dalam populasi penambang yang cukup besar dalam kisaran tersebut, kemenangan menjadi dapat diprediksi secara agregat meskipun setiap penambang individu tetap tidak mungkin berhasil.

Kemenangan solo terbaru menunjukkan pola yang bertahan

Penemuan blok solo telah mempertahankan irama yang stabil selama setahun terakhir. Blok 920.440, ditambang pada 23 Oktober 2025, diberikan kepada penambang Public Pool, yang mengumpulkan 3,125 BTC ditambah sekitar 0,016 BTC dalam biaya.

Blok 924.569 pada 21 November 2025, menghasilkan sekitar 3,146 BTC kepada penambang solo yang beroperasi melalui infrastruktur CKPool.

Satu contoh dramatis terjadi pada 23 November 2025, ketika seorang penambang yang hanya menjalankan 6 TH/s, menghadapi peluang sekitar 1 dalam 170 juta per blok, berhasil menemukan blok melalui CKPool dan mengklaim hadiah penuh.

FutureBit, yang memproduksi perangkat penambangan Bitcoin kompak yang dirancang untuk penggunaan rumah, telah mendokumentasikan beberapa kemenangan solo dari penambang Apollo. Perangkat ini biasanya berjalan dalam kisaran terahash digit tunggal atau double-digit rendah, terlalu kecil untuk menghasilkan hadiah pool yang berarti tetapi masih mampu menemukan blok sesekali.

Pelacak penambangan solo Bennet, yang mengagregasi blok solo terverifikasi di seluruh CKPool, Public Pool, perangkat FutureBit, dan pengaturan solo lainnya yang dikenal, menunjukkan 22 blok solo yang ditemukan selama 12 bulan terakhir, naik 29% tahun-ke-tahun.

Interval rata-rata antara kemenangan solo di semua pengaturan yang dilacak adalah 15,6 hari, dengan kekeringan terpanjang berlangsung 54 hari. Total hadiah yang didistribusikan kepada penambang solo selama periode tersebut berjumlah sekitar 69,35 BTC.

Mengapa penambangan solo ada sama sekali

Penambang solo menemukan 22 blok selama 12 bulan terakhir dengan interval rata-rata 15,6 hari, dengan total 69,35 BTC dalam hadiah.

Kasus ekonomi untuk penambangan solo lemah jika dioptimalkan untuk pendapatan yang stabil.

Penambangan pool membayar secara proporsional dengan hashrate yang dikontribusikan, memuluskan varians menjadi pembayaran yang dapat diprediksi. Seorang penambang yang berkontribusi 200 TH/s ke pool menerima sekitar bagian mereka dari hadiah pool tersebut, yang dikirimkan secara berkelanjutan.

Seorang penambang solo dengan 200 TH/s tidak menerima apa-apa selama bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba menerima 3,125 BTC ditambah biaya.

Nilai yang diharapkan identik, kedua pendekatan konvergen ke pengembalian jangka panjang yang sama per unit hashrate, tetapi profil varians sepenuhnya berbeda. Penambang industri memiliki layanan utang, biaya operasional, dan kontrak listrik yang memerlukan pendapatan yang dapat diprediksi.

Varians adalah risiko yang tidak dapat dilindungi.

Bacaan Terkait Penambang Bitcoin berdarah pada $90.000, tetapi matematika "spiral kematian" mencapai batas keras Berhenti panik tentang tekanan jual tak terbatas, batas struktural mendikte berapa banyak koin yang benar-benar dapat masuk ke pasar sebelum operasi hancur.

Penambangan solo bertahan karena sebagian penambang menghargai varians itu sendiri. Beberapa menjalankan perangkat keras penambangan sebagai hobi atau komitmen ideologis daripada bisnis yang memaksimalkan keuntungan.

Daya tarik psikologis dari potensi memenangkan blok penuh lebih besar daripada kepastian hampir mendapatkan tidak ada apa-apa. Yang lain memperlakukan penambangan solo sebagai tiket lotere, tidak rasional secara ekonomi berdasarkan nilai yang diharapkan, tetapi dapat dipertahankan sebagai hiburan atau taruhan risiko ekor.

Peningkatan infrastruktur juga telah menurunkan hambatan teknis. Menjalankan operasi penambangan solo pada tahun 2015 memerlukan pengoperasian node Bitcoin penuh, mengkonfigurasi perangkat lunak Stratum, dan mengelola konektivitas jaringan.

CKPool dan Public Pool mengurangi pengaturan tersebut menjadi mengarahkan perangkat keras penambangan ke URL atau menginstal aplikasi plug-and-play. Semakin mudah untuk menambang solo, semakin banyak penambang akan mencobanya, dan semakin terlihat kemenangan solo akan menjadi.

Blok yang baru saja terkena

Blok 13 Januari mewakili titik data terbaru dalam pola yang sudah mapan.

Satu alamat menerima hadiah blok penuh senilai hampir $300.000 pada harga Bitcoin sekitar $94.000. Struktur pembayaran menunjukkan kemenangan datang melalui infrastruktur penambangan solo. Namun, tanpa klaim publik dari penambang atau tag pool yang terverifikasi di coinbase, pengaturan yang tepat tetap ambigu.

Jika penambang menggunakan Solo CKPool, pembayaran bersih akan menjadi 98% dari total setelah biaya layanan. Jika datang melalui Public Pool atau infrastruktur solo yang tepat, penambang menyimpan jumlah penuh.

Bagaimanapun juga, kemenangan tersebut memvalidasi bahwa penambangan solo terus berfungsi persis seperti yang diprediksi oleh probabilitas: sebagian besar diam, kadang-kadang spektakuler.

Jaringan akan menghasilkan 144 blok lagi hari ini. Mayoritas besar hadiah akan mengalir ke operasi penambangan industri. Tetapi di suatu tempat dalam aliran blok tersebut, penambang solo lain pada akhirnya akan terkena.

Peluangnya tidak membaik. Kesulitannya tidak turun. Jaringan terus berkembang. Namun probabilitas tetap acuh tak acuh terhadap skala, dan petir masih menyambar.

Postingan Bagaimana penambang Bitcoin solo memenangkan 22 blok dalam 12 bulan saat yang lain memenangkan jackpot minggu ini muncul pertama kali di CryptoSlate.