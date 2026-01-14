BursaDEX+
World Liberty Financial (WLF) dan Pakistan telah bergabung untuk memfasilitasi transaksi lintas batas menggunakan USD1. WLF telah mengumumkan bahwa beberapa produk diharapkan

Pakistan Berencana Bermitra Dengan World Liberty Financial Terkait Trump untuk Stablecoin Terkait Dolar

Penulis: Crypto News FlashSumber: Crypto News Flash
2026/01/14 21:30
  • World Liberty Financial (WLF) dan Pakistan telah bergabung untuk memfasilitasi transaksi lintas batas menggunakan USD1. 
  • WLF telah mengumumkan bahwa beberapa produk diharapkan akan diluncurkan dalam 18 bulan ke depan.

World Liberty Financial (WLF), sebuah platform keuangan yang terkait dengan Presiden AS Donald Trump, dilaporkan telah menandatangani perjanjian dengan Pakistan untuk mengeksplorasi penggunaan stablecoin World Liberty untuk pembayaran lintas batas.

Detail Perjanjian World Liberty Financial (WLF) dan Pakistan

Dalam laporan yang ditinjau oleh CNF, nota kesepahaman sebenarnya ditandatangani antara Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority dan afiliasi WLF yang disebut SC Financial Technologies. SC Financial Technologies akan bekerja sama dengan Bank Sentral Pakistan untuk mengintegrasikan stablecoin USD1 ke dalam struktur pembayaran digital yang diatur. Ini akan memastikan bahwa stablecoin digunakan bersama dengan infrastruktur mata uang digital Pakistan.

Di tengah pengumuman ini, Zach Witkoff, kepala eksekutif World Liberty dan putra utusan khusus AS Steve Witkoff, telah mengunjungi Pakistan. Sebagai CEO SC Financial Technologies, Zach bertemu dengan pemegang saham senior Pakistan untuk diskusi tentang infrastruktur pembayaran digital, proses valuta asing, dan penyelesaian lintas batas.

Menurut Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb, kolaborasi ini sejalan dengan stabilitas dan kepentingan nasional.

Pakistan, selama bertahun-tahun, berupaya mengurangi ketergantungan pada penggunaan uang tunai dan meningkatkan pembayaran lintas batas. Sebagai bagian dari strategi untuk mencapai hal ini, Bank Sentral mengungkapkan Juli lalu bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran pilot untuk mata uang digital. Sementara itu, stablecoin World Liberty mencapai dominasi global karena perusahaan investasi yang dikendalikan negara di Abu Dhabi bernama MGX mengisyaratkan bahwa mereka menggunakan stablecoin tersebut untuk membeli saham senilai $2 miliar di Binance.

Untuk memperkuat posisinya, perusahaan telah meluncurkan aplikasi web Decentralized Finance (DeFi) yang dikenal sebagai World Liberty Markets untuk menyediakan layanan peminjaman dan pinjaman untuk USD1. Saat ini, pengguna dapat mengakses peluang untuk menggunakan USD1 dan menyediakan jaminan yang didukung untuk mengakses layanan ini.

Menurut co-founder dan COO World Liberty Financial, Zak Folkman, ini hanyalah salah satu dari banyak produk profil tinggi yang dapat diluncurkan dalam 18 bulan ke depan.

Seperti yang dicatat dalam postingan kami sebelumnya, perusahaan telah mengajukan lisensi National Trust Bank untuk menyediakan layanan kustodian dan konversi stablecoin. Perusahaan juga telah memperluas utilitas token aslinya, WLFI, melalui transfer lintas rantai yang didukung Chainlink, seperti yang dijelaskan dalam diskusi kami sebelumnya.

