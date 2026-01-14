Masdar JV diberikan kontrak untuk proyek angin di Inggris

Usaha patungan antara Masdar dari UEA dan RWE dari Jerman telah mengamankan 'contracts for difference' untuk dua proyek Dogger Bank South (DBS) di Laut Utara dalam lelang angin lepas pantai terbaru Inggris.

Contracts for difference – skema pemerintah untuk mendukung pembangkit listrik rendah karbon yang menjamin harga tetap untuk pasokan listrik – diberikan dengan harga kesepakatan £91,20 ($122,6) per megawatt (MW) per jam.

DBS terdiri dari dua proyek 1,5 gigawatt (GW), DBS East dan DBS West, yang bersama-sama membentuk salah satu proyek angin lepas pantai terbesar Inggris yang sedang dalam pengembangan, kata Masdar dalam sebuah pernyataan.

Dengan nilai £11 miliar, proyek-proyek tersebut akan memperkuat keamanan energi Inggris, mempercepat dekarbonisasi sektor tenaga listrik dan mendukung rantai pasokan regional, tambahnya.

Setelah selesai, proyek-proyek tersebut akan mampu menghasilkan listrik untuk setara dengan tiga juta rumah di Inggris setiap tahunnya.

Pada Desember 2023, Masdar (49 persen) dan RWE (51 persen) bergabung untuk mewujudkan DBS.

RWE memimpin pengembangan, konstruksi dan operasi, kata pernyataan tersebut.

DBS West diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2031, sementara DBS East akan beroperasi setahun kemudian.

Portofolio Masdar di Inggris mencakup co-investasi €5,2 miliar dengan Iberdrola dalam proyek angin lepas pantai East Anglia Three 1,4GW, serta kepemilikan saham di London Array Offshore Wind Farm (630MW) dan Dudgeon Offshore Wind Farm (402MW).

Pada bulan Desember, Masdar memulai operasi komersial di fasilitas sistem penyimpanan energi baterai di Stockport, proyek pertamanya di bawah investasi £1 miliar ($1,33 miliar) di Inggris.

Ketua Masdar Sultan Al Jaber mengatakan bahwa perusahaan telah mencapai kapasitas global 65GW energi bersih dan menargetkan 100GW pada tahun 2030.

UEA telah berjanji untuk mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050 dan berupaya mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Perusahaan telah mengembangkan dan bermitra dalam proyek-proyek di lebih dari 40 negara, mengurangi 14 juta ton karbon dioksida per tahun.

Perusahaan energi terbarukan yang didukung negara ini dimiliki 43 persen oleh Taqa milik negara Abu Dhabi, 33 persen oleh Mubadala dan 24 persen oleh Adnoc.