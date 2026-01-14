BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Usaha patungan antara Masdar dari UEA dan RWE dari Jerman telah mendapatkan 'kontrak untuk perbedaan' untuk dua proyek Dogger Bank South (DBS) mereka di Laut UtaraUsaha patungan antara Masdar dari UEA dan RWE dari Jerman telah mendapatkan 'kontrak untuk perbedaan' untuk dua proyek Dogger Bank South (DBS) mereka di Laut Utara

Masdar JV diberikan kontrak untuk proyek angin di Inggris

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/14 22:28
Lorenzo Protocol
BANK$0.05046+4.38%
BounceToken
AUCTION$5.589+2.49%
Power Protocol
POWER$0.15397+6.56%

Usaha patungan antara Masdar dari UEA dan RWE dari Jerman telah mengamankan 'contracts for difference' untuk dua proyek Dogger Bank South (DBS) di Laut Utara dalam lelang angin lepas pantai terbaru Inggris.

Contracts for difference – skema pemerintah untuk mendukung pembangkit listrik rendah karbon yang menjamin harga tetap untuk pasokan listrik – diberikan dengan harga kesepakatan £91,20 ($122,6) per megawatt (MW) per jam.

DBS terdiri dari dua proyek 1,5 gigawatt (GW), DBS East dan DBS West, yang bersama-sama membentuk salah satu proyek angin lepas pantai terbesar Inggris yang sedang dalam pengembangan, kata Masdar dalam sebuah pernyataan.

Dengan nilai £11 miliar, proyek-proyek tersebut akan memperkuat keamanan energi Inggris, mempercepat dekarbonisasi sektor tenaga listrik dan mendukung rantai pasokan regional, tambahnya.

Setelah selesai, proyek-proyek tersebut akan mampu menghasilkan listrik untuk setara dengan tiga juta rumah di Inggris setiap tahunnya. 

Pada Desember 2023, Masdar (49 persen) dan RWE (51 persen) bergabung untuk mewujudkan DBS. 

RWE memimpin pengembangan, konstruksi dan operasi, kata pernyataan tersebut.

DBS West diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2031, sementara DBS East akan beroperasi setahun kemudian.

Portofolio Masdar di Inggris mencakup co-investasi €5,2 miliar dengan Iberdrola dalam proyek angin lepas pantai East Anglia Three 1,4GW, serta kepemilikan saham di London Array Offshore Wind Farm (630MW) dan Dudgeon Offshore Wind Farm (402MW).  

Pada bulan Desember, Masdar memulai operasi komersial di fasilitas sistem penyimpanan energi baterai di Stockport, proyek pertamanya di bawah investasi £1 miliar ($1,33 miliar) di Inggris.

Bacaan lebih lanjut:

  • Masdar UEA akan mengembangkan pembangkit surya pertamanya di Angola
  • Masdar akan berinvestasi dalam proyek hidrogen terbesar Austria
  • IPO Masdar dapat membantu mempercepat transisi energi Teluk

Ketua Masdar Sultan Al Jaber mengatakan bahwa perusahaan telah mencapai kapasitas global 65GW energi bersih dan menargetkan 100GW pada tahun 2030.

UEA telah berjanji untuk mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050 dan berupaya mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Perusahaan telah mengembangkan dan bermitra dalam proyek-proyek di lebih dari 40 negara, mengurangi 14 juta ton karbon dioksida per tahun. 

Perusahaan energi terbarukan yang didukung negara ini dimiliki 43 persen oleh Taqa milik negara Abu Dhabi, 33 persen oleh Mubadala dan 24 persen oleh Adnoc.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.05046
$0.05046$0.05046
-3.64%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00