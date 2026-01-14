Sekolah Massal Menciptakan "Pintar" dan "Bodoh": Beginilah Kejadiannya

Lima tahun yang lalu, saya meningkatkan skor tes IQ saya sebesar 50-70 poin dengan usaha keras. Saya menjadi sombong dan angkuh; saya akan memberi tahu orang-orang bahwa mereka tidak logis atau salah secara faktual.

\ Jika saya begitu pintar, mengapa saya tidak menjadi yang terbaik di kelas? Rapi? Terorganisir? Ramah? Atau fokus?

\ Lagi pula, "satu-satunya ujian sejati dari kecerdasan adalah apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dari hidup." - Naval.

\ Kutipan ini hanya heuristik yang berguna, dan saya suka mengutipnya karena pragmatis.

\ Tetapi Anda tidak dapat menyimpulkan definisi kecerdasan sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari hidup.

Kecerdasan tidak objektif.

Kecerdasan bukan kuantitas skalar; ini adalah kumpulan berdimensi tinggi dari banyak keterampilan. Relevansinya tergantung pada domain masalah dan loop umpan balik yang tersedia.

\ Adalah keliru untuk berpikir bahwa Anda lebih pintar dari orang-orang yang menari di TikTok karena Anda membaca esai seperti ini, atau memiliki gelar seperti "anak-anak paling berbakat di dunia." Apakah Anda bertemu semua anak? Atau apakah Anda memiliki kriteria yang dapat menjangkau mereka yang tidak Anda temui?

\ Jika saya cepat dalam membuat lelucon lucu, dan Anda cepat dalam matematika, tidak ada dari kita yang "lebih pintar."

\ Sekolah, pemerintah, dan media akan bersikeras bahwa beberapa anak "berbakat" dan yang lain tidak.

\ Esai ini adalah otopsi historis dari cerita itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa pemisahan tajam antara "pintar" dan "bodoh" baru berusia dua abad, bahwa itu muncul karena alasan institusional yang membosankan daripada kebenaran mendalam tentang potensi manusia, dan bahwa sebagian besar hambatan yang kita perlakukan sebagai "tidak cukup pintar" adalah produk dari pendidikan massal abad ke-19 dan segelintir proksi yang buruk.

\ Kecuali untuk pengecualian yang jelas: orang-orang dengan disabilitas neurologis, segelintir outlier tingkat James Sidis, dan sebagainya. Tetapi mereka kalah jumlah dengan orang-orang yang tidak pernah diberi lingkungan, insentif, atau waktu untuk mengembangkan keterampilan yang penting untuk apa yang benar-benar mereka inginkan.

Siapa yang pintar dan siapa yang bodoh 500 tahun yang lalu?

Beberapa orang mungkin berpikir bahwa juru tulis, dokter, dan filsuf itu pintar dan tukang kayu, tukang roti, dan pandai besi kurang pintar. Tetapi itu salah.

\ Mengapa kita membangun model AI yang dapat menulis dan mengatur perpustakaan sebelum AI pandai besi dan tukang kayu?

\ Seorang pandai besi harus memahami metalurgi, toleransi panas, geometri, memori otot, dan sebagainya.

\ Pekerjaan seseorang tidak membuat seseorang secara mental lebih unggul dari yang lain.

\ Jika Anda ingin belajar membuat api, maka Anda akan menonton seseorang membuat api, dan Anda akan mengikuti bimbingan mereka. Jika Anda ingin belajar berburu, Anda akan pergi berburu dengan suku Anda.

\ Jika Anda ingin belajar pandai besi, Anda magang ke pandai besi.

\ Jika Anda ingin obat, Anda mengikuti dokter atau bidan.

\ Tidak ada ujian masuk atau rapor. Anda hanya dinilai apakah Anda akhirnya dapat menghasilkan karya yang tidak rusak, membunuh pasien, atau membakar rumah. Umpan balik cepat, konkret, dan sering kali mahal.

Asal Mula Pendidikan Massal

Hambatan status berasal dari permainan status kita. Beberapa pekerjaan dipisahkan untuk guild, kasta, atau jenis kelamin tertentu.

\ Bahkan saat itu, pembelajaran masih terjadi melalui imitasi dan magang yang panjang. Seorang anak laki-laki kaya yang tidak bisa mengunjungi toko pandai besi dan seorang gadis miskin yang tidak bisa menghadiri universitas keduanya dikecualikan oleh politik, bukan oleh teori apa pun bahwa otak mereka tidak cocok untuk kerajinan tersebut.

\ Sparta, telpochcalli Aztec, perguruan tinggi Jesuit, dan sistem Volksschule Prusia adalah akar sistem sekolah modern kita.

\ Tujuan eksplisit mereka adalah untuk menghasilkan tentara dan pegawai negeri yang patuh yang akan mengikuti perintah tanpa pertanyaan.

\ Prusia memiliki kemenangan militer yang luar biasa atas Prancis pada tahun 1870, menyebabkan banyak negara percaya bahwa desain pendidikannya adalah kunci kekuatan nasional.

\ Jadi, mereka menyalin mereka. Mereka menyalin bel, seragam, jadwal yang kaku, kelompok usia, dan kurikulum terpusat mereka. Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengadopsi sistem pendidikan.

\ Pendidikan massal adalah tentang menghasilkan distribusi yang dapat diprediksi dari bahan baku manusia untuk pabrik dan birokrasi.

Persamaan "BODOH"

\ Sekolah adalah upaya untuk membuat pendidikan "dapat diskalakan" dan terjangkau. Tiga puluh anak harus diajarkan satu kurikulum sekaligus, dalam kelompok usia dan seragam, sementara guru harus terburu-buru melalui subjek sebelum bel berbunyi.

\ Dalam sistem ini, tidak mungkin setiap siswa akan memahami dan/atau memiliki minat pada masalah yang ditulis di papan tulis. Ini membuat mereka merasa bodoh dan sedih.

\ Siapa pun yang tidak bisa mengejar kecepatan rata-rata kelas (yang tergantung pada keterampilan guru dan ukuran kelas) tidak akan lulus dan akan diberi label "bodoh."

\ Secara matematis:

\

Siswa dan guru mengoptimalkan untuk apa yang akan ditulis di selembar kertas mereka, dan mereka mengambil jalan pintas.

\ Konsep modern kecerdasan umum yang tetap adalah artefak dari teknologi penyortiran industri.

Tes IQ.

Tes IQ tidak dibuat untuk mengukur "kekuatan otak" yang dalam dan tidak dapat diubah. Versi pertama dibuat oleh Alfred Binet pada tahun 1905 untuk satu tujuan khusus: untuk menemukan anak-anak sekolah Paris yang akan berjuang dengan kurikulum standar sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan tambahan.

\ Tes itu telah dibajak oleh tentara dan sekolah dalam 20 tahun.

\ Stanford-Binet, WAIS, matriks Raven, dll., yang ada saat ini mengukur empat hal yang sama: kosakata, aritmatika, desain blok, dan penalaran matriks. Ini adalah keterampilan fundamental yang diperlukan untuk sekolah abad ke-19 dan pekerjaan birokratis. Tes IQ tidak akan membantu Anda mengukur hal lain.

\ Plus, seperti keterampilan lainnya, mereka dapat dilatih.

Skor saya sendiri pada tes gaya Raven online umum melonjak 50-70 poin dalam sekitar empat bulan latihan pada tahun 2020-2021.

Studi pelatihan dual n-back menunjukkan keuntungan 10-20 poin pada tes matriks yang berlangsung selama berbulan-bulan.

Data militer Norwegia menunjukkan IQ naik sekitar 3 poin per dekade.

\ Tes IQ memiliki malpraktik statistik yang berakar di dalamnya. Jenis teknik yang dapat Anda temukan dalam buku Darrel Huff tentang How to Lie with Statistics:

Sampel bias: Pertanyaan dipilih karena mereka berkorelasi dengan nilai sekolah di Amerika atau Inggris tahun 1920-an. Jika Anda tidak tumbuh dalam konteks budaya itu, Anda kehilangan poin.

"Rata-rata" dipaksa menjadi 100 setiap generasi dengan renormalisasi.

Efek langit-langit dan lantai menyembunyikan varians di ekor.

Reproduktibilitas hasil tes yang tepat dalam waktu singkat tinggi; reproduktibilitas di berbagai tes atau setelah bertahun-tahun jauh adalah biasa-biasa saja. Keterampilan meluruh ketika Anda berhenti melatihnya. Saya mengambil kembali beberapa tes online saat menulis bagian ini dan mencetak 138 dan 163.

\ Bahkan jika Anda merancang beberapa tes IQ yang stabil dan terukur dengan baik (ada beberapa yang mengesankan ditulis oleh orang-orang dengan IQ 190+ SD15), itu masih akan menjadi metrik yang buruk dibandingkan dengan apa yang sebenarnya penting.

\ Mereka dapat memprediksi siapa yang akan berhasil dalam pendidikan massal (itulah yang mereka buat), tetapi tidak dapat memprediksi siapa yang akan membangun perusahaan besar, membesarkan anak-anak yang bahagia, menggubah musik, dan memecahkan masalah paling penting di dunia.

Ajari Diri Anda Sendiri

Kami tidak lagi memiliki alasan yang membenarkan pendidikan massal dan penyortiran IQ pada tahun 1900.

\ Khan Academy, YouTube, tutor AI, basis kode sumber terbuka, dan umpan balik waktu nyata dari pasar global berarti siapa pun dengan koneksi internet sekarang dapat mengakses guru terbaik dunia dalam subjek apa pun. Dengan kecepatan mereka.

\ Pilih sesuatu yang benar-benar Anda inginkan.

\ Temukan sepuluh orang hidup yang terbaik dalam hal itu.

\ Pelajari dan pilih apa yang mereka lakukan; pembelajaran akan sangat menarik sehingga Anda mungkin lupa makan atau tidur.

\ Ukur output Anda.

\ Iterasi tanpa ampun.

\ Loop itu mengalahkan skor atau label masa kecil apa pun.

\ Saya melakukannya dengan menulis, pemrograman, sains, dan beberapa hal lain setelah saya berhenti peduli tentang teka-teki matriks. Hidup saya menjadi jauh lebih baik.

\ Hambatannya tidak pernah otak Anda.

\ Cheers.

