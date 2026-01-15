Harga Hyperliquid (HYPE) Menunjukkan Sinyal Rebound Menargetkan Resistensi Kunci $34

Hyperliquid (HYPE) menunjukkan beberapa indikator awal dari potensi rebound setelah periode pergerakan sideways. Analis teknikal percaya token ini mungkin membentuk formasi double bottom, yang merupakan indikator kuat dari potensi breakout ke arah atas.

Pada saat penulisan, HYPE diperdagangkan pada harga $26,51, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $425,78 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $7,94 miliar. Koin ini telah melonjak 7,62% selama 24 jam terakhir, menunjukkan bahwa investor mengambil minat baru terhadap token ini.

Hyperliquid (HYPE) Menunjukkan Potensi Pembalikan

Analis kripto terkemuka CryptoPulse menunjukkan bahwa HYPE bisa menunjukkan tanda-tanda kemungkinan pembalikan. Melihat grafik harian, ini membentuk kemungkinan double bottom, yang merupakan tanda umum dari kemungkinan pembalikan. Titik resistensi paling penting, atau "garis leher," berada di antara $27,4-$28,2.

Breakout di atas level ini dapat mendorong HYPE ke harga target berikutnya sebesar $34,2. Namun, analis merekomendasikan untuk menunggu konfirmasi sebelum mengasumsikan tren naik.

Harga HYPE Stabil Menandakan Kenaikan

Analis pasar lainnya, GainMuse, mencatat bahwa HYPE sebenarnya stabil mendekati area support tren, yang telah dikonsolidasikan untuk waktu yang lama. Harga sebenarnya meningkat dari batas bawah level, dan jika momentum pembelian ini terus mendukungnya, cryptocurrency ini dapat melihat transisi stabil ke level resistensi yang lebih tinggi. Ini adalah tanda baik bahwa HYPE bisa siap untuk rally jangka panjang.

Karena tingkat minat dan indikator teknologi mengisyaratkan kemungkinan pembalikan, Hyperliquid menjadi cryptocurrency yang patut diperhatikan di pasar saat ini. Investor dengan cermat memantau level $27-$28, yang dapat menjadi pemicu kunci untuk level momentum naik berikutnya.

Momentum Mingguan HYPE Tetap Tertekan

Grafik mingguan menunjukkan bahwa RSI sekitar 40,56, yang tetap di bawah titik tengah 50, menunjukkan momentum pembelian yang lemah. RSI tetap di bawah garis sinyal, yang mendekati 44,51, menunjukkan momentum bearish secara keseluruhan. Harga tetap di bawah MA Ribbon, dan rata-rata penting sekitar $32,99 dan $37,22.

MACD juga mendukung pandangan lemah karena berada di bawah garis nol. Garis MACD mendekati -3,34, dan garis sinyal sekitar -1,30. Ada kesenjangan negatif antara kedua garis. Meskipun batang merah di histogram berkurang ukurannya, momentum tetap negatif, dan tidak ada pembalikan yang terlihat.

