BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Crypto Shorts Get Rekt: Likuidasi Mendekati $800M saat Harga Bitcoin Melonjak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin melonjak pada hari Rabu,Postingan Crypto Shorts Get Rekt: Likuidasi Mendekati $800M saat Harga Bitcoin Melonjak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin melonjak pada hari Rabu,

Posisi Short Kripto Terkena Likuidasi: Likuidasi Mendekati $800 Juta saat Harga Bitcoin Melonjak

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 05:03
NEAR
NEAR$1.733+1.16%
TOP Network
TOP$0.000096-1.43%
Major
MAJOR$0.12419-1.62%
XRP
XRP$2.0758+0.18%
4
4$0.02643+4.79%

Harga Bitcoin melonjak pada hari Rabu, dan para trader yang bertaruh melawan cryptocurrency terkemuka dan aset-aset top lainnya merasakan kerugian—dengan nilai hampir $700 juta posisi short yang dilikuidasi selama 24 jam terakhir.

Bitcoin baru-baru ini diperdagangkan pada harga $96.867, dan mencapai harga tertinggi sejak 14 November, menurut data dari CoinGecko. Aset teratas ini naik hampir 5% selama sehari terakhir dan sedikit lebih dari 5% dalam seminggu, meskipun masih turun sekitar 23% dari rekor tertinggi sepanjang masa di atas $126.000 yang ditetapkan pada awal Oktober.

Cryptocurrency utama lainnya juga mengalami kenaikan pada hari Rabu, dengan Ethereum naik hampir 7% menjadi $3.354, XRP naik hampir 5% menjadi $2,17, dan Solana naik hampir 4% menjadi sekitar $147.

Para bear terkadang diuntungkan dalam beberapa bulan terakhir dengan Bitcoin dan aset lainnya kehilangan posisi, tetapi pemegang short sebagian besar dihukum selama sehari terakhir, dengan CoinGlass menunjukkan sekitar $690 juta posisi short dilikuidasi selama periode tersebut. Itu dari total likuidasi senilai $789 juta.

Bitcoin memimpin dalam posisi yang dilikuidasi dengan nilai $382 juta, diikuti oleh Ethereum sebesar $231 juta dan Solana sebesar $33 juta.

Harga kripto telah meningkat selama sehari terakhir karena traksi terbentuk di sekitar Clarity Act, RUU struktur pasar kripto AS, yang saat ini sedang disusun dan direvisi menjelang markup yang direncanakan dari Komite Perbankan Senat pada hari Kamis.

Sentimen yang pulih juga datang setelah laporan CPI hari Selasa, yang menunjukkan inflasi yang stabil di Amerika Serikat. Pada hari Selasa, ETF Bitcoin di AS mengalami hari tunggal terbaik untuk investasi sejak Oktober, dengan $754 juta mengalir ke produk tersebut. Emas dan perak juga melompat ke rekor tertinggi baru minggu ini.

Pengguna di Myriad—platform pasar prediksi yang dioperasikan oleh perusahaan induk Decrypt, Dastan—semakin bullish terhadap Bitcoin, memberikan aset tersebut peluang hampir 89% untuk naik ke $100.000 lebih cepat daripada turun ke $69.000. Peluang tersebut telah meningkat hampir 13% hanya dalam 24 jam terakhir.

Newsletter Daily Debrief

Mulai setiap hari dengan berita utama saat ini, ditambah fitur orisinal, podcast, video, dan lainnya.

Sumber: https://decrypt.co/354572/crypto-shorts-get-rekt-liquidations-800m-bitcoin-price-spike

Peluang Pasar
Logo NEAR
Harga NEAR(NEAR)
$1.733
$1.733$1.733
+2.78%
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00