Posisi Short Kripto Terkena Likuidasi: Likuidasi Mendekati $800 Juta saat Harga Bitcoin Melonjak

Harga Bitcoin melonjak pada hari Rabu, dan para trader yang bertaruh melawan cryptocurrency terkemuka dan aset-aset top lainnya merasakan kerugian—dengan nilai hampir $700 juta posisi short yang dilikuidasi selama 24 jam terakhir.

Bitcoin baru-baru ini diperdagangkan pada harga $96.867, dan mencapai harga tertinggi sejak 14 November, menurut data dari CoinGecko. Aset teratas ini naik hampir 5% selama sehari terakhir dan sedikit lebih dari 5% dalam seminggu, meskipun masih turun sekitar 23% dari rekor tertinggi sepanjang masa di atas $126.000 yang ditetapkan pada awal Oktober.

Cryptocurrency utama lainnya juga mengalami kenaikan pada hari Rabu, dengan Ethereum naik hampir 7% menjadi $3.354, XRP naik hampir 5% menjadi $2,17, dan Solana naik hampir 4% menjadi sekitar $147.

Para bear terkadang diuntungkan dalam beberapa bulan terakhir dengan Bitcoin dan aset lainnya kehilangan posisi, tetapi pemegang short sebagian besar dihukum selama sehari terakhir, dengan CoinGlass menunjukkan sekitar $690 juta posisi short dilikuidasi selama periode tersebut. Itu dari total likuidasi senilai $789 juta.

Bitcoin memimpin dalam posisi yang dilikuidasi dengan nilai $382 juta, diikuti oleh Ethereum sebesar $231 juta dan Solana sebesar $33 juta.

Harga kripto telah meningkat selama sehari terakhir karena traksi terbentuk di sekitar Clarity Act, RUU struktur pasar kripto AS, yang saat ini sedang disusun dan direvisi menjelang markup yang direncanakan dari Komite Perbankan Senat pada hari Kamis.

Sentimen yang pulih juga datang setelah laporan CPI hari Selasa, yang menunjukkan inflasi yang stabil di Amerika Serikat. Pada hari Selasa, ETF Bitcoin di AS mengalami hari tunggal terbaik untuk investasi sejak Oktober, dengan $754 juta mengalir ke produk tersebut. Emas dan perak juga melompat ke rekor tertinggi baru minggu ini.

Pengguna di Myriad—platform pasar prediksi yang dioperasikan oleh perusahaan induk Decrypt, Dastan—semakin bullish terhadap Bitcoin, memberikan aset tersebut peluang hampir 89% untuk naik ke $100.000 lebih cepat daripada turun ke $69.000. Peluang tersebut telah meningkat hampir 13% hanya dalam 24 jam terakhir.